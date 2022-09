¿Málaga está limpia? No es una discusión nueva en la ciudad. De hecho, la semana pasada volvió a enfrentar al PSOE y a la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, en un duelo de ruedas de prensa y cruces de acusaciones sobre el estado de los barrios de la capital malagueña.

Esa polémica, como se podía sospechar, se ha extendido esta mañana a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga y que preside Teresa Porras, en esta ocasión, a través de una moción de Unidas Podemos en la que se exponía la falta de limpieza y el mal estado de las infraestructuras de la barriada de Puerta Blanca.

En el debate de esta propuesta en la que se pedía, entre otras cosas, una distribución "equitativa" de los baldeos y un plan de choque en el barrio, la oposición ha criticado la "nefasta" y "pésima" gestión de la empresa pública Limasam por parte del Ayuntamiento de Málaga.

"Puerta Blanca no es un caso aislado, es un caso que se repite en muchísimos distritos de la ciudad y la limpieza también. La mierda en las aceras no es un día ni de dos, la mugre no es reciente y que no se puede limpiar porque los vecinos están todo el rato ensuciando", ha denunciado la portavoz de UP, Paqui Macías. "Hay calles donde no se ha pasado baldeando en muchísimo tiempo y eso es una realidad. Y también es una obviedad que la gestión que están haciendo de una empresa pública es pésima, sin una planificación ni a corto ni a medio ni largo plazo".

"La culpa es de los trabajadores? No. ¿La culpa es de los ciudadanos? Tampoco. ¿Que la ciudadanía debe colaborar en mantener las ciudades limpias? Sí, pero no se les puede culpar de que no se recojan las papeleras porque no hay falta de personal, que no se recojan los contenedores porque hay falta de planificación, que la grasa de los árboles que caen a la acera, la tengan que pisar y sean los culpables de que esté llena de mugre. Hay un problema en la ciudad de Málaga, hay una mala gestión", ha insistido la edil socialista Begoña Medina.

Desde Ciudadanos, socio del equipo de gobierno, su portavoz Noelia Losada ha reconocido la necesidad de una "distribución mejor e intensa de los baldeos" porque, ha añadido "es verdad que la acera de nuestros barrios, en términos generales, se puede mejorar la limpieza, aunque ha descartado que se deban implementar planes de choque.

"Que yo sepa las latas no tienen pie"

Ante el aluvión de críticas al servicio de limpieza de Málaga, la responsable de Servicios Operativos ha vuelto a responsabilizar a la ciudadanía de la suciedad de las calles y ha defendido el trabajo de Limasam.

"Aquí los únicos que limpian son los trabajadores de Limasam. Nos encontramos bolsas de basura en la plaza de Camas por no ir a 50 metros al contenedor, una montaña de los propios vecinos. Y a los 10 minutos ya estaba recogidos ", ha esgrimido Porras. "Siempre pongo el mismo ejemplo: lo que usted no es capaz de hacer en su casa, no lo haga en la calle. ¿Por qué en calle Larios no se tiran latas de cerveza? Porque yo estoy harta de ver latas en el suelo y que yo sepa las latas no tienen pie".

Aún puedes votar en nuestra encuesta: ¿Están limpias las calles de Málaga? Sí, están limpias 624

No, están sucias 5520 Votar

Asimismo, Porras ha puesto en cuestión el rigor de una encuesta lanzada por este periódico el jueves de la semana pasada en la que se preguntaba a la ciudadanía su opinión sobre el estado de limpieza de las calles de Málaga. En el momento de hacer esas declaraciones, 5.442 habían votado que las calles están sucias y 619 habían votado que están limpias.

"Una encuesta donde yo he votado 7 veces, fíjese la encuesta la credibilidad que tenía. Una encuesta exprés", ha llegado a afirmar la edil de Servicios Operativos, a pesar de que en este sondeo solo está permitido votar una vez, de hecho, así lo avisa al usuario que intenta repetir el voto.