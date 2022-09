A Dani Pérez no le sale rival para las primarias de las municipales

A Dani Pérez no le ha salido esta vez un rival para las primarias del PSOE en el ámbito municipal, a diferencia de lo que sucedió en el terreno órganico cuando el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez 'Nono', sí le disputó en las urnas internas el liderazgo provincial. El secretario general de los socialistas malagueños se ha garantizado que repetirá como candidato de su partido a la alcaldía de la capital malagueña sin la necesidad de que vote la militancia, una vez que el plazo ha concluido este martes al mediodía sin la aparición de otros aspirantes.

Pérez oficializó su consabida intención de optar al sillón principal de la Casona del Parque a última hora de la tarde de este lunes, en la antesala del anuncio con el que a posteriori Francisco de la Torre ha anunciado este martes por la mañana que optará nuevamente a la reelección.

El actual portavoz municipal ha iniciado su carrera hacia los comicios con el mensaje de unidad que se desprende de una fotografía en la que hizo ver que contaba con el apoyo de los secretarios generales de las once agrupaciones socialistas de distrito de la capital y de todos los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

Para erosionar a De la Torre y desbancarlo tras el resultado de 12 ediles cosechado en 2019, el PSOE insistirá en ese mensaje de que es 'el partido de la calle' que tanto está pregonando su líder nacional y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De ahí que en la agenda de Pérez se vaya a insistir en que no hay un modelo de ciudad y en la necesidad de abordar problemas como "la crisis habitacional, con miles de malagueños expulsados por no poder acceder a una vivienda, el abandono de los barrios, la creciente desigualdad y la suciedad en las calles". "Son muchos los problemas que tiene Málaga y a ellos no está dando respuesta el actual equipo de gobierno del PP", manifestó el dirigente socialista.

Pérez justificó su aspiración en los siguientes términos: "Me presento tras haber trabajado tres años en la oposición y tras haber obtenido unos buenos resultados que hicieron que nuestro partido creciera más que nadie en la ciudad, es el momento de cambiar las cosas".