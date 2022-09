Aquel personaje llamado Benjamin Button, que encarnó Brad Pitt en el cine, viene a la memoria ante el curioso caso del casi octogenario Francisco de la Torre, quien desde el año 2000 ocupa el principal despacho del Ayuntamiento de Málaga. Sobre su figura recae una hegemonía del PP que se remonta a un primer lustro con Celia Villalobos y ya suma 27 años a los que los demás partidos pretenden escribirle un fin en las próximas elecciones municipales. El caso de permanencia del regidor malagueño es poco frecuente en la política española. Excepto De la Torre, nadie atravesó sentado en el mismo sillón el decenio 2010-2019 si se atiende a las alcaldías de grandes ciudades españolas y andaluzas, o las presidencias del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación.

De momento, existen alternativas en ciernes a este Benjamin Button -parece que De la Torre también cumple años hacia atrás- pero no están cerradas en la mayoría de los casos. Aunque el resto de fuerzas están armando candidaturas para desbancar al incombustible regidor, solo se ha hecho oficial la continuidad de Dani Pérez como candidato del PSOE. Así está la situación en las filas adversarias del alcalde.

PSOE

A Dani Pérez no le ha salido esta vez un rival para las primarias del PSOE en el ámbito municipal, a diferencia de lo que sucedió en el terreno orgánico cuando el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez ‘Nono’, sí le disputó en las urnas internas el liderazgo provincial. El secretario general de los socialistas malagueños se ha garantizado que repetirá como candidato de su partido a la alcaldía de la capital malagueña sin la necesidad de que vote la militancia, una vez que el plazo concluyó ayer al mediodía sin la aparición de otros aspirantes.

Pérez oficializó su consabida intención de optar al sillón principal de la Casona del Parque a última hora de la tarde del lunes, en la antesala del anuncio con el que a posteriori Francisco de la Torre anunció ayer por la mañana que optará nuevamente a la reelección.

El actual portavoz municipal ha iniciado su carrera hacia los comicios con el mensaje de unidad que se desprende de una fotografía en la que hizo ver que contaba con el apoyo de los secretarios generales de las once agrupaciones socialistas de distrito de la capital y de todos los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

Para erosionar a De la Torre y desbancarlo tras el resultado de 12 ediles cosechado en 2019, el PSOE insistirá en ese mensaje de que es ‘el partido de la calle’ que tanto está pregonando su líder nacional y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De ahí que en la agenda de Pérez se vaya a insistir en que no hay un modelo de ciudad y en la necesidad de abordar problemas como «la crisis habitacional, con miles de malagueños expulsados por no poder acceder a una vivienda, el abandono de los barrios, la creciente desigualdad y la suciedad en las calles». «Son muchos los problemas que tiene Málaga y a ellos no está dando respuesta el actual equipo de gobierno del PP», manifestó Pérez.

División en la izquierda

La división de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE arroja, en este preciso instante, la posibilidad de que existieran hasta tres candidaturas diferentes en torno a Izquierda Unida, Podemos y el nuevo Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. El nivel de la fragmentación está expensas de las confluencias que finalmente se produzcan. Por lo pronto, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz tienen en la provincia una hoja de ruta sin Podemos para las elecciones municipales. En el caso de la capital, la concejal de IU Remedios Ramos es la mejor situada para encabezar la lista.

Aunque la puerta estaría abierta para la formación morada, el panorama actual es muy distinto y Podemos inicia el 10 de octubre su propio proceso de primarias. En la candidatura de la capital tendría los ojos puestos sus dos ediles en la Casona del Parque, Nico Sguiglia y Paqui Macías. Sin embargo, Sguiglia le llevaría ventaja a Macías una vez que el partido lo puso a liderar este proceso de confluencia.

Tampoco debe perderse de vista a Adelante Andalucía, que concurrirá a las elecciones y aún no ha desvelado si lo hará por solitario o integrándose en alguna de las coaliciones de izquierda.

Ciudadanos

El actual socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga se enfrenta al complicado horizonte que marca la decadencia del partido liberal, inmerso en un proceso de refundación. Eso sí, Ciudadanos tratará de quemar sus escasos cartuchos con las máximas garantías y no recurrirá a ningún experimento o revulsivo. Todo apunta a que la candidata será su actual portavoz municipal, teniente de alcalde y concejal de Cultura, Deporte y Teatinos, Noelia Losada. Y a que, además, no hará falta convocar primarias para elegirla porque en la ciudad no se alcanzarían las cifras de afiliación que activan automáticamente este proceso. Aunque aún no ha sido oficializado por la formación, la propia Losada viene expresando su deseo de presentarse y el líder provincial y diputado, Guillermo Díaz, tampoco oculta que ella es la mejor opción con la que se cuenta en la capital malagueña.

El aparato naranja apostaría, de este modo, por alguien que goza de la máxima confianza por parte de Díaz y con las mismas pasa página de una mala decisión, como la que llevó a repetir como cabeza de lista al ahora no adscrito que también apoya al PP, Juan Cassá. Entonces, Losada fue la número 2 de la candidatura y el número 3 le correspondió a Alejandro Carballo, quien ahora estaría llamado a subir un escalón más en la candidatura. Sus aspiraciones para mantener la representación pasarían por saber vender la gestión realizada en sus áreas de Gobierno y desacreditar la del actual alcalde en aquellas zonas en las que aún goza de cierta simpatía la papeleta liberal. Es el caso, por ejemplo, de Teatinos, el distrito en el que la candidata suele prodigarse como edil responsable del bienestar de sus vecinos.

Vox

En el extremo derecho del abanico ideológico, Vox tiene marcada como prioridad la capital malagueña y quiere sacarse la espina de 2019, cuando ni siquiera obtuvo representación en la Casona del Parque. De hecho, aquel resultado terminó erosionando a quien entonces fue el candidato en su faceta de presidente provincial de la formación, José Enrique Lara. La intención del partido de derecha es tener sus principales candidaturas para las elecciones municipales articuladas para antes de la Navidad, según aseguró recientemente el propio Santiago Abascal.

Las listas deben ser confeccionadas en cada territorio por el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y a posteriori tiene que aprobarlas la dirección nacional. En el caso de la capital malagueña, las quinielas apuntan para aparecer en los puestos altos de la candidatura a una ex de Ciudadanos Gema Palomo, quien en pleno verano fue anunciada por Vox con vistas a las municipales como su coordinadora en el distrito Centro de Málaga capital. Palomo saltó a la actualidad en plena pandemia cuando fue cesada, del cargo de confianza en el que trabajaba para Cs en la Diputación, por acudir a reuniones de la institución sin saber el resultado de una prueba del Covid.

A principios de este mismo mes, en una visita a tierras malagueñas, otro dirigente del partido, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que Vox estaba recibiendo «un aluvión de ofrecimientos y currículums de personas con talento y una carrera profesional ajena a la política» para optar a la alcaldía malagueña.

De ahí que entre un fichaje de la sociedad civil y una apuesta fuerte por alguien del propio partido estará la elección del cabeza de cartel. Es ahí dónde entra la posibilidad de que la elegida fuese la diputada por Málaga, Patricia Rueda, que tiene galones en la dirección estatal. Eso sí, la reciente experiencia con Olona en Andalucía ha ampliado un debate interno ya existente, que se plantea si merece la pena sacrificar en los comicios territoriales ciertos perfiles con un recorrido nacional.