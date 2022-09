La Universidad de Málaga (UMA) acoge hasta el próximo 24 de septiembre la celebración del 22 Congreso Europeo de Criminología (EurocrimMalaga2022), que cuenta con casi 2.000 participantes inscritos, que se encargarán de exponer 1.600 ponencias y 121 pósteres en cuatro edificios del Campus de Teatinos, en ocasiones hasta 50 salas simultáneas.

Criminólogos de distintos países abordarán temas relacionados con prisiones, bandas criminales, policía, crimen organizado, drogas, justicia restaurativa, prevención, delincuencia juvenil, ciberdelincuencia, o la guerra en Ucrania, según han informado desde la universidad malagueña en un comunicado.

El epicentro del congreso, que se imparte en inglés, será la Facultad de Derecho, en cuyas instalaciones se llevarán a cabo las conferencias plenarias, las entregas de premios; así como los expositores de los patrocinadores y colaboradores, ubicados en la entrada del edificio.

Así, los participantes de esta cita expondrán sus ponencias y pósteres, y asistirán a conferencias de los científicos más prestigiosos del campo de la criminología, una ciencia empírica e interdisciplinaria que se encarga del estudio del delito, el delincuente, la víctima y los sistemas de control de la delincuencia.

La invasión de Ucrania también ha irrumpido en la agenda criminológica, por lo que se abordarán temas como la crisis de refugiados provocada por ella, los ciberataques o los crímenes de guerra.

La relevancia de este asunto se refleja en este congreso desde su inicio, con una ceremonia inaugural en la que la profesora Caroline Fournet, de la Universidad de Exeter (Reino Unido) ha impartido una conferencia titulada 'Entierra a los muertos, no la verdad. La identificación de los fallecidos y la exhumación de la verdad en contextos de violencia masiva'.

El acto de inauguración de esta cita ha contado con la presencia de la directora de la Escuela de Doctorado de la UMA, Magdalena Martín; del alcalde, Francisco de la Torre; del decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa; de la directora del Instituto de Criminología de la UMA, Anabel Cerezo, y de la presidenta de la Sociedad Europea de Criminología, Catrien Bijleveld. Además, también ha estado presentes representantes de distintas entidades malagueñas.

La jornada de este miércoles contó con una intervención sobre el estado de la victimización en Europa con la participación de Catrien Bijleveld, que ha impartido un ponencia sobre este tema.

Además, la presidenta del Comité Organizador del EurocrimMalaga2022 y directora del Instituto de Criminología de la UMA, la profesora Anabel Cerezo, habló de la criminología en España con su ponencia titulada 'Criminology in Spain: New Perspectives and Challenges'.

Este congreso se engloba en la celebración del 30 aniversario del Instituto de Criminología de Málaga. En 2017 una representación de este instituto de investigación de la UMA presentaba en la ciudad de Cardiff su candidatura para optar a la celebración de una de las citas internacionales más importantes de la Criminología a nivel mundial: el congreso anual de la Sociedad Europea de Criminología (ESC).

De este modo, Málaga se ha convertido en la tercera ciudad española anfitriona de este tipo de eventos en toda la historia de la ESC, tras los congresos celebrados en Toledo (2002) y Bilbao (2012).