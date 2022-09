Los hoteles de Málaga cierran el verano con nuevo récord de turistas y rozan el de pernoctaciones

Los hoteles malagueños han registrado este verano, de junio a agosto, un total de 1,95 millones de viajeros y 7,39 millones de pernoctaciones, cifras que superan hasta en un 28% a las del pasado año y que sitúan a la provincia prácticamente en las cotas récord del verano de 2019, es decir, en la prepandemia. De hecho, el volumen de visitantes de este 2022 sí supera ligeramente al techo que se registró hace tres años (entonces fueron 1,94 millones de turistas), mientras que las estancias en los hoteles se sitúan todavía algo por debajo (7,40 millones), según la Encuesta de Coyuntura Hotelera publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que incorpora los datos del mes de agosto.

El turista extranjero, una vez superadas todas las restricciones de movilidad que impuso el Covid, ha vuelto a ser el principal cliente de los establecimientos hoteleros de Málaga, con 1,04 millones de personas y 4,7 millones de pernoctaciones. Las cifras del turismo foráneos son más del doble de las que se contabilizaban el verano pasado y se quedan muy cerca del nivel de la prepandemia (1,1 millones de viajeros y 4,9 millones de estancias).

En cuanto al visitante nacional, la temporada estival de 2022 arroja un total de 909.433 visitantes y 2,6 millones de pernoctaciones. En ese caso sí se percibe un retroceso frente al verano del año pasado (cuando en Málaga hubo más de un millón de viajeros y 3,2 millones de estancias) aunque hay que tener que en 2021 la pandemia condicionaba todavía los hábitos de viaje. Así, el turista nacional optó principalmente por viajar a destinos dentro de España. Este así, en cambio, algunos han optado ya por volver a pasar las vacaciones en el extranjero, lo que ha mermado algo la recepción de turistas nacionales. Aún así, Málaga ha superado este verano la cifra de viajeros españoles y de pernoctaciones del verano de 2019 (fueron 814.322 y 2,4 millones respectivamente), lo que revela que este mercado ha crecido.

Las cifras de la planta hotelera de Málaga y su Costa del Sol, en comparación con la de veranos anteriores, también dan una idea de la recuperación del sector. La provincia, en concreto, presentó en el mes de agosto 639 establecimientos hoteleros abiertos, más que en el mismo mes que el año anterior (531) y que en agosto de 2019 (617). El número de plazas disponibles estimadas fue de 102.655 (frente a las casi 98.000 del año anterior y las 101.000 de 2019).

El grado de ocupación en agosto fue del 79,4% por plazas y del 85,4% por habitaciones, niveles ya muy cerdanos a los del verano de la prepandemia, que se situaronen en el 81,8% y el 87,7% respectivamente.

El otro apartado a considerar es el del empleo, que ha recuperado prácticamente los índices de normalidad de antes del Covid. Si los hoteles malagueños daban trabajo en agosto de 2019 a más de 18.921 personas, la cifra ahora es de 18.845, cuando hace aun año todavía estaban por debajo de lo habitual (poco más de 16.00 trabajadores).

En la provincia de Málaga, la facturación por habitación ocupada (ADR) fue de 179,92 euros de media (un 10,7% más que hace un año), mientras que los ingresos por habitación disponible (RevPar) fueron de 148,4 euros (un 19,76% más).

El punto turístico con mayor ADR a nivel nacional es Marbella, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 288,8 euros. También presenta el mayor RevPar, con unos ingresos por habitación disponible de 249,3 euros.

Uno de los mejores veranos de la historia para Andalucía

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado este viernes que el verano de 2022 ha sido "uno de los mejores de la historia" en cuanto a resultados turísticos en el destino Andalucía, con 6,2 millones de viajeros alojados en hoteles y 19,3 millones de pernoctaciones entre junio y agosto.

Estos resultados representan cerca del 96% de los resultados alcanzados en el año récord hasta ahora, el de 2019, siendo además el segundo mejor verano de la serie historia en visitantes alojados en establecimientos hoteleros y el tercero con mayor número de estancias.

Se ha referido a los datos publicados este viernes sobre el pasado mes de agosto, con 2,15 millones de viajeros en hoteles y 7,3 millones de pernoctaciones, al tiempo que ha recordado que "el clima y la preparación del sector turístico andaluz permiten que la temporada de verano en el destino finalice prácticamente en octubre".

En cuanto a los resultados empresariales, Bernal ha apuntado que "la rentabilidad no ha sido la mejor", porque ha habido un incremento de costes importante", pero ha considerado que, no obstante, "hay que dar la enhorabuena, porque la demanda no se ha resentido".

En este sentido, ha valorado especialmente que Andalucía "sigue siendo un destino preferente para nuestros mercados de referencia en Europa", al tiempo que ha argumentado que, "poco a poco, iremos recuperando otros emisores, como los países de Norteamérica y Asia".

A estos valores el consejero ha añadido "la resiliencia en momentos difíciles como los que hemos atravesado en estos dos últimos años", un periodo del que la industria andaluza ha salido "mucho más fuerte, con un sector más preparado para los retos del futuro".