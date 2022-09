Al igual que ya sucedió con los deberes inmediatamente previos a las elecciones andaluzas, Juan Espadas ha prohibido que se dejen las cosas para última hora de cara a las municipales de mayo de 2023 y el PSOE de Málaga está siguiendo la orden. Está procediendo a una temprana designación de sus ‘alcaldables’ y a la puesta en marcha de una estrategia que se encomienda, fundamentalmente, a los alcaldes que ya tiene.

Como punto de partida de una ‘gira’ en la que visibilizará desde ya su apoyo a los candidatos en los distintos municipios, el líder provincial y aspirante a la vara de mando de la capital, Dani Pérez, está sacando pecho por las principales alcaldías socialistas de la provincia. Lo hace en el marco de un planteamiento que, tras el descalabro electoral andaluz, huye de un perfil alto y está encaminado, sobre todo, a «conservar lo que ya se tiene» en las próximas elecciones municipales.

De ahí que ayer pusiera ‘por las nubes’ en una visita a Benalmádena a su alcalde, Víctor Navas; en días anteriores hiciera lo propio con su amigo Josele González en Mijas; y, en jornadas sucesivas, vaya a seguir repartiéndole elogios en Cártama a Jorge Gallardo, en Vélez-Málaga a Antonio Moreno Ferrer o en Álora a Francisco Martínez.

Todos los regidores socialistas en localidades malagueñas con más de 20.000 habitantes fueron exentos del proceso de primarias que, en cambio, sí se exige en los municipios en los que no se gobierna y rebasan este tamaño poblacional. En el caso de Álora ni siquiera hubiera sido necesario, al no superar la cifra mínima de lugareños exigida.

Es más, este trámite previo sigue vigente en todas aquellas ciudades en las que sólo se ha registrado una precandidatura, que han sido la mayoría. De hecho, la dirección provincial trabajó con la consigna de consensuar un único proyecto dónde fuera posible y evitar llegar a esas votaciones entre distintos candidatos que evidencian la división de las agrupaciones, como solo sucederá en Nerja y Torremolinos.

No obstante, aquellos a los que no les ha salido rival no se libran de la recogida de un número de avales que debe oscilar entre el 12% y el 15% de los militantes existentes en la agrupación, lo que se sugiere como una labor bastante asequible y se da por seguro que será alcanzado sin problemas por los previsibles ‘alcaldables’ ya perfilados. Es lo que deben hacer, para presentarlos antes del día 27 al mediodía, David Márquez en Alhaurín de la Torre, Luis Guerrero en Alhaurín el Grande, Francisco José Calderón en Antequera, Salvador Javier Rojas en Coín, Emma Molina en Estepona, Carmen Segura en Fuengirola, Daniel Pérez en Málaga capital, José Bernal en Marbella, Antonio Sánchez en Rincón de la Victoria y Francisco Cañestro en Ronda.

También están procediendo a esta ‘caza de firmas’ los aspirantes en Nerja (Patricia Gutiérrez y Gabriel Broncano) y Torremolinos (Maribel Tocón y Antonio Ruiz Jaime) con la diferencia de que, si se proclaman ambas candidaturas en cada lugar, tendrán que ser votados por la militancia en una primera vuelta el 9 de octubre o en segunda vuelta, si es necesario, el 16 de octubre.

‘Guerra’ en Torremolinos

Con los ánimos ya apaciguados al registrarse una sola precandidatura en otras agrupaciones socialistas de la Costa del Sol occidental con un largo historial de conflictos internos como las de Estepona y Fuengirola, el punto más ‘caliente’ ha pasado a ser Torremolinos.

Aún está muy fresca la guerra cainita que se suscitó en la casa del pueblo torremolinense tras la pérdida de la alcaldía el pasado 20 de diciembre, a raíz de una moción de censura que le devolvió esta plaza al PP.

La fragmentación quedó patente, el pasado mes de enero, cuando -una vez que el exregidor José Ortiz había quedado ‘fuera de juego’- la candidatura para la secretaría general bendecida por la dirección provincial, la del viceportavoz municipal Antonio Navarro, solo le sacó 12 votos de diferencia a la opción ‘crítica’ que representaba otro de los concejales socialistas, Antonio Ruiz Jaime. En aquella reñida asamblea pudo haberse producido la primera derrota como líder provincial de Dani Pérez.

Y, ahora, el control de la plaza costasoleña vuelve a estar en juego una vez que la aspirante oficialista que pactó con Navarro ser la candidata a la alcaldía, Maribel Tocón, también tendrá que enfrentarse en una votación interna a Antonio Ruiz Jaime. Se avecina, según se comenta en los mentideros socialistas, un ‘cuerpo a cuerpo’ en el que los partidarios de Antonio Navarro y Maribel Tocón tienen enfrente a distintas sensibilidades del socialismo torremolinense que consideran que el poder del partido «no está en buenas manos».

De ahí que Ruiz Jaime cuente con el heterogéneo apoyo de sectores tan dispares como el de aquellos que discreparon de la gestión anterior de Ortiz, quien mimó en su núcleo duro a sus ahora enemigos Navarro y Tocón, o el de los afines al exalcalde y anterior secretario general, especialmente descontentos por el trato que él sufrió por parte de la dirección provincial y de la que antaño era su gente de mayor confianza en la agrupación torremolinense.