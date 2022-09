Tras convertirse en el epicentro internacional del sector de cruceros, Málaga vuelve a prepararse para la temporada alta de estas navieras.

El goteo de cruceros en las costas malagueñas durante este verano ha sido incesante. Desde los más grandes hasta réplicas antiguas pasando por cruceros exclusivos.

Después de recibir a más de 70.000 cruceristas entre los meses de mayo a julio, el Puerto de Málaga inicia su temporada alta en la que prevé recibir a más de 100 cruceros entre los meses de octubre y noviembre, procedentes de países de Europa y América. Concretamente serán 115 escalas en estos dos meses, lo que se traduce en casi 200.000 cruceristas.

Durante el mes de septiembre han atracado en el puerto 10 cruceros y aún lo harán seis más en lo que queda de mes.

El siguiente en visitar el puerto será el MSC Magnifica el próximo sábado 24. Mientras que del 27 al 29 de septiembre llegará el Azamara Pursuit o conocidos como MSC Orchestra o el Valiant Lady, el crucero solo para adultos vuelve al Puerto de Málaga. El 29 de septiembre, la familia MSC volverá a elegir Málaga para la primera escala de su MSC Meraviglia, el primer megabarco en ser introducido dentro de la flota de MSC Cruceros.

Septiembre ha sido un mes de oro importante para el sector de los cruceros ya que Málaga celebró la Seatrade Cruise Med, la feria de cruceros más importante del mundo.

Un evento que vino acompañado por la «Málaga Cruise Days», con un calendario de actividades en el Palmeral de las Sorpresas que trajo al Muelle Dos a los navíos Nao Victoria, Galeón Andalucía y el pailebot Pascual Flores; tres barcos históricos, coincidiendo también con el Götheborg, el velero oceánico de madera más grande del mundo, que atracó en el Muelle 1.

Octubre se presenta ambicioso, según la previsión de cruceros. Solo en este mes se harán 55 escalas en el Puerto de Málaga que traerán a bordo a más de 80.000 pasajeros. Cruceros procedentes en su mayoría de distintos puertos españoles, aunque también desde Florida o Marsella.

En noviembre, el Puerto de Málaga prevé la visita de otros 50 barcos que traerán a la ciudad a más de 110.000 pasajeros. Este mes regresará a la ciudad el Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo.

Llegado diciembre, la actividad crucerista mengua. Para este mes solo 12 navieras atracarán en el Puerto de Málaga. La última se prevé que lo haga el 20 de diciembre y será el crucero Norwegian Sun; procedente de Gibraltar, con destino a Cádiz.

Turismo de lujo y premium

Además, durante los dos meses siguientes el tráfico de cruceros de lujo y premium seguirá tomando impulso en Málaga, que recibirá barcos con un aforo exclusivo que no supera en ocasiones ni los 100 pasajeros: es el caso del Sea Cloud II o el Clio Malta.