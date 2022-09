Se inicia el curso universitario 22-23 y el vicerrector de Estudios de la UMA disecciona todas las novedades formativas del campus malagueño en el curso que arranca.

Se inicia un nuevo curso universitario ¿Cuáles son las principales novedades en la oferta formativa de la UMA para este curso 22-23?

Para el curso que ahora comienza, entre la nueva oferta formativa podemos distinguir la oferta a nivel de grado y a nivel de máster. En el primer caso, cabe destacar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por el que la Universidad de Málaga viene apostando desde hace algunos años y en el que se contempla una mención o especialidad que permite a los estudiantes obtener, si cursan determinadas asignaturas optativas, una formación equivalente al European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle (Grado Europeo en Actividad Física y Estilos de Vida). También hay que mencionar dos dobles grados, que no son titulaciones nuevas, pero que aportan itinerarios conjuntos de grados ya existentes. En este sentido, se propone un programa conjunto del Grado en Turismo y el Grado en Traducción e Interpretación. Del mismo modo, y en colaboración con la Universidad de Granada, se propone un programa conjunto del Grado en Periodismo (de la Universidad de Málaga) y el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (de la Universidad de Granada).

En lo referente a másteres y formación de posgrado ¿cuáles son las nuevas titulaciones?

En relación a la formación de posgrado, la oferta de másteres de la Universidad de Málaga es muy amplia, en número y ámbitos de conocimiento y cada año intenta adaptarse a las necesidades de los sectores socio-productivos de nuestro entorno. El próximo curso se incorporarán a la oferta existente de posgrado de la UMA el máster de Ingeniería Mecánica Avanzada y el máster en Estudios Económicos Europeos en el Marco de la Globalización. A estos se unirá el máster interuniversitario de Psicología Educativa. Esto amplia la oferta hasta los 70 másteres oficiales que abarcan todas las ramas de conocimiento y 7 dobles titulaciones de máster. Nuestra apuesta de posgrado se complementa con nuevos títulos propios. En concreto, 8 másteres de Formación Permanente, 5 Expertos y un Curso de Formación Superior que responden a necesidades formativas crecientes en la sociedad como es la tecnología, la gestión pública local electrónica, el marketing deportivo o la asistencia y gestión en el ámbito de la salud, en concreto en las emergencia y catástrofes sanitarias o en enfermería de cuidados críticos. Esta oferta de enseñanzas propias se añade a cerca de los 50 títulos de posgrado que ya se impartieron el curso pasado y que se mantienen en la oferta de formación permanente de nuestra universidad. Además, debemos añadir los 22 programas de doctorado ofertados desde la Escuela de Doctorado y que dan respuesta a las necesidades formativas en investigación.

¿Cómo definiría la oferta formativa de la universidad malagueña? ¿Cree que está en un proceso de adaptación ante los nuevos retos laborales que demanda la sociedad tecnológica del Siglo XXI?

La Universidad de Málaga siempre ha tenido muy claro su rol como entidad pública y no ha dejado de escuchar a la sociedad y de responder a los retos que esta le plantea, también antes estos nuevos retos tecnológicos. Lo hace a través de la investigación, la transferencia y, por supuesto, también con su oferta formativa. En este sentido, la UMA hace un esfuerzo continuo por actualizar y adaptar su oferta docente a los nuevos retos del entorno y a los nuevos perfiles y necesidades educativas. De ahí, las nuevas propuestas de grado y posgrado, por ejemplo, o la revisión de los planes de estudio de sus grados y posgrados oficiales. Pero no solo debemos contemplar la formación reglada, la formación universitaria debe verse con un enfoque más amplio y moderno en el que se incluye la capacidad de formar a lo largo de la vida a todos los ciudadanos que así lo reclamen con el compromiso, la seriedad y la calidad que nos avala. Así, nuestra universidad apuesta por una formación que sea académicamente válida en el contexto actual, profesionalmente útil y personalmente enriquecedora. En este sentido, dado que estamos en un entorno muy cambiante, juega un papel muy importante nuestra oferta de formación permanente que tiene precisamente esa misión, responder de manera ágil, flexible y con calidad a las nuevas necesidades formativas de la sociedad. Como reflejo de estas necesidades nuestra oferta de títulos propios asciende a casi 130 títulos, incluyendo títulos de posgrado, extensión universitaria y cursos de adaptación y cursos cero. Entre ellas, destacan los enfocados a la gestión, sanidad, a las tecnologías y a la innovación.

¿Nos puede dar las cifras más significativas de la UMA en el curso 22-23? (estudiantes, estudios, grados, másteres, etc)

La universidad de Málaga atrae a cerca de 37.000 jóvenes a formarse en sus aulas. De los cuales más de 7.000 son alumnos de nuevo ingresos en grados y más de 2.500 se incorporarán a nuestros másteres. Evidentemente contamos con una oferta amplia y muy variada que incluye 73 grados y, como ya hemos mencionado, 77 propuestas de máster. El atractivo de nuestra oferta se puede comprobar en las altas tasas de ocupación de nuestra oferta, prácticamente el 100% para grados y alrededor del 95% para másteres oficiales.Debemos hablar también no solo de una oferta atractiva sino adecuada y útil. Así lo refleja una interesante tasa de éxito que, para el curso 2020-21 último curso del que disponemos de datos consolidados, al 93,21% y una interesante tasa de inserción laboral. La tasa de afiliación a la seguridad social a los cuatro años de terminar el grado es, según la Junta de Andalucía, del 86,25%.

¿Cómo se vinculan con el tejido productivo de Málaga y provincia? ¿Cómo se trabaja desde la UMA la inserción laboral de sus graduados y licenciados?

La Universidad de Málaga está presente y está viva en la ciudad y su provincia y lo hace de muchas maneras, por ejemplo, a través de la transferencia de conocimiento, las cátedras de investigación, la docencia compartida en muchos de nuestros títulos propios con expertos de reconocido prestigio o a través de tesis doctorales con mención industrial. Al margen de estas actividades que lleva la UMA en colaboración con el tejido productivo en nuestra tarea básica de formación esta vinculación se hace en primer lugar con las prácticas tanto las prácticas integradas en cada una de las asignaturas que constituyen el plan de estudios como las prácticas curriculares externas o extracurriculares. Para nosotros, las prácticas, aportan un valor insustituible como puente entre universidad y tejido productivo. De hecho, el curso pasado se realizaron más de 10.500 prácticas externas. Por otra parte, a la universidad de Málaga siempre le ha preocupado la inserción laboral. Prueba de ello es la apuesta en su estructura de gobierno de un Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento cuya acciones centrales son de orientación tanto a estudiantes como a egresados para ayudarles a acceder al mercado laboral.