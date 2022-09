El concejal socialista Pablo Orellana ha pedido al Ayuntamiento de Málaga la revisión de más de 70 instalaciones deportivas al aire libre en la ciudad, porque "muchas de ellas sufren graves deterioros y roturas de mobiliario y pavimento, como porterías de fútbol arrancadas y canastas".

Así lo ha expresado el socialista desde una pista deportiva de El Ejido en compañía de la responsable del distrito en el PSOE, Carmen Martín, y de un grupo de vecinos del entorno. Desde allí ha criticado el "estado deplorable" de esta instalación.

"¿Cómo vamos a incentivar que los jóvenes, y también las personas mayores, hagan deporte al aire libre?", se ha preguntado el edil socialista, indicando que aquí "las porterías están completamente partidas y oxidadas, y las canastas no tienen aros. ¿Por dónde van a colar la pelota?". Orellana ha agregado que "las vallas que evitan que los balones salgan a la carretera tienen agujeros muy grandes, hay que revisar el estado del pavimento y una mano de pintura no le vendría mal".

Como han recordado desde el partido, el edil socialista ya presentó en el Ayuntamiento una moción para evaluar el estado de las pistas deportivas al aire libre, puesto que el abandono "era y sigue siendo evidente en muchos barrios".

Al respecto, ha aludido al "pavimento resquebrajado, incluso produciendo desniveles; con hierbas o matojos poblando el campo de juego; líneas de delimitación del terreno de juego parcialmente borradas o inexistentes; vallas perimetrales o de cerramiento con agujeros; vallas de seguridad oxidadas; pintadas, porterías partidas, canastas torcidas y luminarias que no funcionan".

La concejala socialista Carmen Martín ha expresado que "el Ayuntamiento sólo se ha preocupado por poner placas que indican la titularidad municipal de las instalaciones, mientras que permite que los jóvenes hagan deporte en condiciones que pueden ser peligrosas por la caída de porterías".

Para la socialista, "el deporte es salud, el deporte es una alternativa de ocio saludable que permite a los vecinos y vecinas disfrutar de los barrios"; por ello, le ha exigido al equipo de gobierno "que apueste de una vez por todas por las instalaciones deportivas en Málaga".

Martín ha criticado que en el entorno de El Ejido, se suma "el abandono de las pistas deportivas municipales de calle Julio Mathias. Cada día, decenas de jóvenes juegan por la tarde al fútbol aquí, porque son las únicas instalaciones del entorno, poniendo en peligro su integridad porque la portería se puede caer sobre ellos, al estar rota completamente. No pueden jugar a baloncesto porque no hay aros en las canastas".

José Manuel Arjona acude casi cada tarde a las pistas deportivas de El Ejido. "Esto lleva así años. Unas porterías no se oxidan ni se caen en meses y tampoco es culpa de los chavales. Es la falta de mantenimiento de las porterías y de las canastas y la falta de atención del Ayuntamiento". Además, "son las únicas instalaciones para hacer deporte que hay en el entorno. El otro lugar es el campo de la Victoriana y vale dinero. Quien no lo tenga, ¿no hace deporte?", se ha preguntado Arjona.

Mercedes Rovira, presidenta de la comunidad de propietarios San Telmo, advierte de los mismos problemas que relatan Martín y Orellana, apuntando que quieren que el Ayuntamiento "responda a nuestros escritos" y solucione los problemas de seguridad y adecente "las únicas pistas deportivas" con las que cuenta el barrio.