«Este PP, el de ahora, está sabiendo recuperar el centro-derecha que perdió hace años»

¿Con qué matices que no existían en la anterior legislatura afronta esta segunda etapa como delegada de la Junta de Andalucía en Málaga?

Con un matiz muy importante, que es la experiencia. Y también con el hecho de haber vivido una legislatura inédita con una pandemia de telón de fondo. Eso hace que la experiencia sea, incluso, mucho mayor.

¿Hasta qué punto quedará claro en esta provincia que el Gobierno monocolor del PP hace lo que dice y gobierna como si no tuviera mayoría absoluta?

Tenemos el mandato de nuestro presidente, Juanma Moreno, de que gestionemos y gobernemos como en la anterior legislatura. Con las mismas dosis de humildad, la misma cercanía y las mismas políticas de puertas abiertas a todos los ciudadanos. Y, sobre todo, con una política de escucha activa. Aquí ni política de rodillo ni artículo 33, como a mí me gusta decir. Siempre de la mano de los ciudadanos, que es lo mismo que decir de la mano de los ayuntamientos. Al final, los representantes de manera más directa de los ciudadanos están en los ayuntamientos.

¿Qué grandes líneas se seguirán en la provincia de Málaga estos próximos cuatro años?

Existen dos desafíos que tiene Andalucía y, especialmente, también los tiene Málaga. Andalucía va a ser una tierra especialmente atractiva para quienes quieran venir a vivir y a trabajar aquí. Porque se está generando un clima fiscal muy favorable tanto para la inversión como para las propias familias que quieran venirse. Málaga es una de las pocas provincias de España, y prácticamente la única de Andalucía, que va a seguir creciendo en población. Hay que casar ese crecimiento poblacional con dos grandes déficit que tiene la provincia y van a significar dos de los principales desafíos del Gobierno andaluz. Primero, el déficit de recursos hídricos, en el que ya se está actuando desde la legislatura pasada. Y, por otro lado, están las comunicaciones. Hemos empezado a notar síntomas de congestión y de colapso en nuestro sistema de comunicaciones. No se está apostando por el transporte ferroviario como se debería. Y, por tanto, tocará apostar mucho más por el transporte público. Sobre todo, por el ferroviario, porque es el más sostenible y es el que podrá contar con fondos extraordinarios que vengan de Europa y no financian otro tipo de comunicaciones. Y a ello se une que el inicio de la legislatura va a ser complejo. Se avecina una crisis económica producida por la hiperinflación, la subida del coste de los productos básicos y de los materiales. Esto va a complicar las licitaciones y las contrataciones. Y, sobre todo, va afectar al bolsillo de los ciudadanos porque hay una ausencia de actuaciones por parte del Gobierno central.

Si tuviera que destacar tres o cuatro proyectos de los que se impulsarán en Málaga esta legislatura, ¿cuáles serían?

Vamos a seguir impulsando los proyectos que teníamos en marcha. Voy a dejar de hablar ya de la llegada del Metro al centro porque eso va a ser una realidad inminente. Y, por otro lado, tenemos el metro hasta el Hospital Civil. Esa línea y la construcción allí del nuevo macrohospital son los dos grandes proyectos para la capital. También tendremos que avanzar en el Puerto Seco de Antequera, la autovía a Ronda, la desaladora de la Axarquía, la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella, la reorganización de todas las áreas sanitarias de Málaga al integrarse el Costa del Sol en el SAS y en la mejora de la Atención Primaria. Fundamentalmente, esta será la legislatura de las personas. Pasaremos de poner el foco en los grandes proyectos para centrarnos más en el día a día de los ciudadanos.

¿Cuándo verán los ciudadanos con sus propios ojos que el anuncio del macrohospital es verdad y se está construyendo?

No me atrevería a dar un plazo. Ahora mismo estamos en el proceso de redacción del proyecto. Y si todo va bien, y los plazos de alegaciones se pueden acortar porque no tengamos excesivas alegaciones o recursos, posiblemente al final de esta legislatura podamos estar ya viendo el comienzo de esas obras.

¿Ha usado el PP con fines electoralistas la llegada del metro al centro de Málaga, tal y como asegura el PSOE después de que no se abriera en agosto?

Nosotros nunca hemos utilizado de forma electoralista ni el metro ni ninguna otra infraestructura. Lo que sí les hemos contado a los malagueños es una realidad y muchos han podido verlo in situ. Las obras están terminadas. Y esto es algo que no supieron ni pudieron hacer en su día los socialistas. Ahora se han terminado las obras. Ellos no fueron capaces de hacerlo a pesar de que se impusieron varios plazos que permanentemente incumplieron. Medios de comunicación, ciudadanos, asociaciones y entidades han bajado a las estaciones a ver el fin de esas obras. Y ahora lo que se están probando son los trenes. Se está verificando la seguridad de los trenes y ahí el Gobierno andaluz no puede entrar. Nosotros hemos llegado en tiempo y forma a los plazos que nos dimos. Que fue que se terminaran las obras antes de que acabara la legislatura. Y así se ha hecho. El funcionamiento depende de otro organismo, que no es del Gobierno andaluz. Pero Juanma Moreno, la consejera de Fomento y el Gobierno andaluz en su conjunto han cumplido.

Saltamos de la política institucional a la orgánica ¿Qué sensaciones tiene a medida que se acerca el congreso en el que relevará en la presidencia provincial del PP a Elías Bendodo?

Cada vez siento más ilusión. Estoy recibiendo mucho cariño de la afiliación en las reuniones que estamos manteniendo en muchos municipios por toda la provincia. Eso me llena de fuerza pero también tengo una mayor carga de responsabilidad porque, a medida que se acerca ese momento, tengo más presente el elevado nivel de éxito que me deja Elías Bendodo. Y que, por tanto, tengo que mantener. Eso supone una gran responsabilidad.

¿Qué estará más presente en el equipo del que se rodeará para la dirección provincial: la renovación o el continuismo?

Yo voy a hacer mi equipo. Y, como se ha podido ver también en el equipo de delegados territoriales de la Junta, voy a intentar hacer un mix: mantener y renovar. Sobre todo, contaré con gente con experiencia y cierta trayectoria. No creo que en el Partido Popular estemos ahora para hacer demasiados experimentos. Aquí tenemos la suerte de que las puertas del partido están permanentemente abiertas. Se están integrando desde personas nuevas de la ciudadanía, que no han tenido ningún contacto antes con la política, a otras personas que han estando votando a otras opciones políticas o militando en ellas. Si ese es el PP de Málaga, el equipo que salga del congreso tiene que ser una representación de ese PP de puertas abiertas.

¿Contempla ese PP de puertas abiertas la afiliación de ex de Cs como la nueva delegada de Justicia, Teresa Pardo, o la inclusión en alguna de sus listas para las elecciones municipales al ‘aliado’ Juan Cassá?

Insisto, el Partido Popular es un partido que tiene permanentemente las puertas abiertas. Nosotros no miramos el carnet de otras fuerzas políticas. Miramos que sean personas que puedan aportar en las responsabilidades que se les pueda llegar a ofrecer.

¿Le sorprendió que el alcalde de Comares, Manuel Robles, amagara con presentar una candidatura alternativa?

Nos sorprendió a todos los afiliados del Partido Popular. Nos sorprendió porque nunca había mostrado su interés por presidir o liderar el PP de Málaga. Evidentemente, es tan legítimo que lo haga como que no lo haga. Igual que es tan legítimo que lo haga él o que lo hubiera hecho cualquier otro afiliado del PP de Málaga. Creo que se dejó llevar un poco por alguna demanda que él tenía, también legítima, y que se podía integrar perfectamente en el proyecto que yo represento e intentaré poner en marcha en su mayor parte a partir del 1 de octubre. Por eso, llegamos a un acuerdo. Eran fácilmente integrables esas demandas que él tenía.

Va a romper el ‘techo de cristal’ como primera presidenta provincial del partido, ¿sería un honor para usted convertirse a medio plazo en la primera mujer que preside la Diputación?

No. Ahora mismo, lo único que me planteo es presidir a corto plazo el partido en Málaga y seguir representando al Gobierno de Juanma Moreno en la Delegación de la Junta de Andalucía. No tengo ninguna otra aspiración. Soy una afiliada más y en este momento se dan las circunstancias para que, habiendo sido secretaria general, tenga más opciones para optar a la presidencia del PP de Málaga. Aquí hay grandísimas mujeres, que están representando al PP en las diferentes instituciones en las que tenemos gobiernos. Y, por tanto, cualquiera de ellas es tan buena o incluso más para poder asumir este reto. También tengo muchos compañeros que están al mismo nivel de competencia, solvencia, experiencia y compromiso para poder asumir ese tipo de retos.

¿Con qué objetivos afrontará el PP las elecciones municipales en esta provincia?

Con el objetivo de mantener esa ola de apoyo al PP que tuvimos en las elecciones andaluzas del 19 de junio. Y, por tanto, poder incrementar el número de alcaldías y mantener la Diputación con una mayoría que nos dé posibilidades para poder implementar nuestro programa de manera completa. También queremos conseguir esas mayorías en otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Málaga. Que sean más alcaldes del PP en la provincia significa, al final, contar con más activos electorales en otras convocatorias. Y no podemos olvidar que la siguiente, desde mi punto de vista, es la definitiva. En las elecciones generales tenemos que conseguir el relevo del actual Gobierno de España y poner al frente a una persona solvente, responsable, de experiencia contrastada, con mucho sentido común que -estoy convencida- va a propiciar la recuperación económica y social de nuestro país.

¿Cree que atraer a votantes de un PSOE en horas bajas es una buena estrategia, tras haber funcionado en Andalucía?

Tenemos que conquistar la confianza de los ciudadanos de cualquier opción política. Somos un partido de centro. Desde nuestra conformación como Partido Popular siempre hemos creído en ese centro político, que es dónde confluyen los intereses de la mayoría de los españoles, andaluces y malagueños. Convencer a esos votantes de centro es nuestro objetivo.

¿Se está frotando el PP las manos mientras asiste a esa pelea de la izquierda que puede separar a IU y a Podemos de cara a los comicios locales?

Las debilidades de partidos que han estado en la construcción de nuestra democracia debilitan también a nuestra democracia. Más allá de aritméticas electorales que en un momento dado puedan interesar o no a un partido, como norma general preferimos tener a un PSOE fuerte, con ideas claras y que aplique como máxima el sentido común en sus decisiones. Pasa igual con el resto de partidos que están a la izquierda del PSOE. Esa debilidad que está demostrando la extrema izquierda en España debilita, al final, también al sistema.

¿Llegará el PP a estas municipales con más posibilidades que en 2019 gracias a la decadencia de Ciudadanos?

Yo no tengo esa interpretación. Creo que este PP, el de ahora, está sabiendo recuperar el centro-derecha que perdió hace unos años. Con ilusión y convicción, esos votantes están volviendo a la casa del PP, que siempre ha sido la gran casa común del centro-derecha en España. Y, por fin, estamos volviendo a serlo.

¿Puede ser Vox un buen aliado para arrebatarle ciertas alcaldías malagueñas al PSOE, como ya lo fue la pasada Navidad en Torremolinos?

Nosotros estamos en la estrategia de representar al centro-derecha al completo. En todas las convocatorias electorales en las que nos presentemos, ese va a ser el objetivo. Si lo hemos conseguido en Andalucía, ¿por qué no en las siguientes convocatorias?