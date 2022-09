Noelia Losada, de Cs: "Volveré a presentarme, tengo la decisión tomada"

La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha confirmado hoy su intención de encabezar la lista de la formación naranja en las elecciones municipales del próximo mayo.

"Yo a título personal sí tengo tomada la decisión de presentarme. Desde luego tengo ganas, tengo equipo detrás", ha señalado la concejala de Cultura a preguntas de la prensa.

Aunque todo apunta a que será Losada la que liderará el partido en los próximos comicios, su designación como candidata no se hará oficial hasta que lo comunique la representación regional del partido, que será "en breve".

"Los responsables regionales estarán esperando a saber quién va a ser el candidato en todos los municipios para decirlo a la vez y yo lógicamente respetaré esos plazos y seguiré trabajando con el escenario de que voy a ser yo", ha explicado Noelia Losada. "Si es otro compañero pues estupendo, estoy convencida de que tengo un banquillo fenomenal. Seguiré trabajando en primera línea o en segunda".

La portavoz de Ciudadanos defiende que "elegir entre rojos y azules no tiene por qué ser la única opción" y que su partido es "más necesario que nunca" por estar formado por ser un "partido centrado, de personas de la sociedad civil que dedican transitoriamente una parte de su vida a mejorar las cosas de su ciudad".

Repetir escenarios

Preguntada sobre si teme que el escenario de las elecciones autonómicas, en las que Ciudadanos perdió la representación en el Parlamento andaluz, se repita en los comicios locales, Losada ha opinado que entonces se produjo "la tormenta perfecta".

"Había muchísimos ciudadanos que estaban votando en contra del Gobierno de Sánchez y lo que querían era un cambio, muchísimos ciudadanos tenían miedo de que entrara Vox y prefirieron asegurar su voto votando al Partido Popular", ha afirmado.

Asimismo, la líder de los naranjas en el Ayuntamiento de Málaga ha valorado que su partido cometió "errores" durante su gestión en la Junta de Andalucía, de la que "los ciudadanos ni se enteraron".

"Hicimos una gestión magnífica en la Junta de Andalucía, gestión que vendió el Partido Popular y que nosotros al no ser la cara visible de esos logros, los ciudadanos no se enteraron de que Educación dependía de nosotros, no se enteraron que Trabajo y Autónomos dependía de nosotros, que Deporte dependía de Imbroda y por tanto de Ciudadanos. Esa tarea tenemos que mejorarla evidentemente", ha añadido.