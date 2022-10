Desayunos con dos diccionarios

Desde que no tengo las obligaciones profesionales que marquen mi horario de cada jornada, mi vida de cada día se ajusta a varias pautas más o menos rígidas.

Lo que no suele cambiar del horario son las dos horas primeras del día: aseo, desayuno y lectura del periódico; obvia la aclaración: el periódico es La Opinión de Málaga, periódico que desde 2013 acoge mis artículos sobre la Málaga que viví y vivo.

A lo que iba, una vez acomodado en un pequeño sofá en la terraza de mi vivienda, me dispongo a leer el periódico. Antes de iniciar la lectura me avío del periódico, por supuesto, con una botella de agua para ir sorbiendo poco a poco la cantidad fijada por mis médicos, un bolígrafo, un papel y un diccionario Inglés-Español y otro de la RAE para traducir a mi lengua de toda la vida las palabras y expresiones inglesas que aparecen en los artículos, reportajes, comentarios, anuncios, declaraciones, recomendaciones…

Si no tengo a mano el diccionario no me entero de la mitad (es una exageración) de las cosas que leo. Audrey Hepburn desayunaba con diamantes.

Un inciso: no critico a mis colegas de profesión; ellos están en 2022 y yo, como cantaban los poetas (ahora no porque está muy visto), me pierdo en la noche de los tiempos, cuando solamente nos entendíamos en español y en el caso de Málaga, con algunas palabras y expresiones del malagueño coloquial y cachondo que utilizamos cuando encarta.

Vamos a traducir

En mi quehacer diario me encuentro que en el distrito de Teatinos se ha creado un espacio para la práctica del work out. Y eso en español es entrenamiento. Como no me tengo que entrenar, lo archivo. Otra noticia de gran trascendencia para Málaga: el proyecto eCity hará del PTA un enclave… y el PTA, que tanto ha significado para el desarrollo de Málaga, ha pasado a llamarse Málaga Tech Park. Por lo visto, para ser importantes hay que decirlo en inglés. Lo de la e minúscula antes de city (ciudad) no sé lo que es.

Le hacen una entrevista a un señor que es experto en branding. Inmediatamente me voy al diccionario y la palabra no viene. Pero como soy de piñón fijo, busco en internet la extraña palabreja y encuentro la traducción o significado en español: marca. ¿Marca?

Pues cuando mi mujer me encargue que le compre un tambor de detergente para la lavadora, le preguntaré ¿de qué branding? Y quién sabe si un voceador del periódico ‘Marca’ se pone las pilas y ofrece: ¡Branding! ¡Con la derrota del Madrid en Villajoyosa!

Entre las noticias relacionadas con el dinero, las grandes empresas y el mundo de las noticias, me enfrento con una palabra más vista que el tebeo: management. Por fin me he enterado de su significado: Consejo de Administración. Así que los altos cargos que dejan de serlo y se apuntan a las ‘puertas giratorias’ se convierten en management. Pues que «les vaya bonito», como dicen los mexicanos.

Alejandro Amenábar que ha dirigido una miniserie en inglés, dice en una entrevista que la serie tenía que ser lo que angloparlantes dicen uplifting (levantar el ánimo) y colocar al final de cada episodio cliffhangers. Y yo de campo.

El gran hub

Noticia de casi primera página de los periódicos y en el sumario de los informativos de las televisiones: Telefónica lanza su gran hub mundial de innovación y talento.

No sé si exclamar el grito de entusiasmo ¡Hip hip hurra!, que está en desuso, o recurrir al diccionario inglés-español para saber qué es eso de un hub. Hago lo segundo: Hub: 1. cubo (de rueda). 2. fig centro, eje. Total: Telefónica lanza su gran centro mundial de invención y talento. Ea, leche y agua.

Coliving

Me entero por el periódico que nuestro Ayuntamiento está impulsando lo que será el primer proyecto de Coliving en la ciudad. Como no sé lo que es eso de un Coliving busco en mi diccionario de uso diario la palabrita de marras, y, ¡oh! sorpresa, no viene. Como tiene reminiscencias con el pajarito colibrí, busqué colibrí y me enteré que el pajarito en cuestión en inglés es hummingbird. Confío saber más adelante qué es un coliving para aumentar mi cultura.

Y leo en el mismo periódico la noticia de que en El Palo se va a celebrar la Fashion Day. Como es un lugar de pescaditos y similares, pensé ir a saborear espetones y calamaritos. Lo de day, de tanto oírla y verla escrita, no tuve duda. Pero el fashion no es un pescadito nuevo sino ‘moda’ en inglés. Resumiendo, para que todos nos enteremos bien, el Fashion Day es el Día de la Moda. No me mola nada.

Para no sé en qué mes, más de sesenta empresas acudirán a la Startup Europe Smart Agrifood Summit de Málaga. De una sentada soy incapaz de traducir al español todo el palabrerío. Quizás eche una semanita en hacerlo.

Los baby boom

Hasta un ministro de nuestro Gobierno de hoy hizo alusión en una entrevista televisiva al problema de las pensiones de los Baby Boom; baby es niño y boom auge. Total, auge de niños. Me quedo sin saber quiénes son esos niños, supuestamente ingleses, ni a qué auge se refiere. Cada día sé menos.

New Age

Leyendo algunas referencias cinematográficas me di de bruces con dos palabras o expresiones inglesas, una de fácil traducción, como New Age (Nueva Edad o Nueva Era), pero que queda más bonito escribirlo en inglés y pulp. El comentarista escribía algo así como que la película tenía una naturaleza pulp. Y pulp, que no es pulpo, sino la expresión utilizada para identificar publicaciones baratas. En la década de los 50 del siglo pasado, hubo un movimiento cinematográfico en Francia al que se denominó Nouvelle Vague, del que fueron figuras relevantes François Truffaut y Jean Luc Godard. Los que escribíamos de cine entonces hicimos la traducción al español y convertimos la Nouvelle Vague en Nueva Ola. Pero eran otros tiempos, cuando decíamos «agua de colonia» y no ahora, que es Eau de toilette.

Training

La última representante española en Eurovisión, en unas declaraciones a la prensa, refiriéndose a su participación, dijo que para salir al escenario «has de poner en práctica el training» y que por la mañana «había un shooting». Hablando en plata, training es entrenamiento y el shooting algo así como estrella fugaz. Ya lo saben las futuras representantes en el certamen: mucho training y un poco de shooting. Y para estar a la moda, recurrir a una tienda pop-up o poner en práctica un freepik.

Conclusión

Con suerte y años aprenderé inglés sin necesidad de ir a Londres a fregar platos, eso no es óbice para que todos los días y fiestas de guardar ayude a mi mujer a fregarlos… creo que no lo hago mal. Chao; perdón, adiós, en malagueño, condió.