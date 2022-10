El Ayuntamiento de Málaga está estudiando la posibilidad de reducir las horas del alumbrado navideño, apagando las luces de Navidad este 2022 "un poco antes que otros años".

Preguntado por esta cuestión, Francisco de la Torre se ha inclinado por esta opción para "mentalizar" a la ciudadanía de la necesidad de moderar el consumo eléctrico, dado el contexto de crisis energética en el que se encuentra Europa.

"Quizás lo que planteemos sobre todo es una posible reducción de horario, más que nada porque ayuda a esa mentalización. Cada día si se termina un poco antes que otros años, hay como un mensaje a la gente de que tenemos que hacer en nuestra vida particular un esfuerzo de apagar las luces cuando no son necesarias, de cerrar el grifo cuando no es necesario... porque todo eso supone ahorro de energía y, por tanto, menos emisión de CO2", ha insistido.

No obstante, De la Torre ha descartado retrasar la fecha del encendido, que tradicionalmente suele ser la última semana de noviembre.

"El alumbrado de Málaga es LED. Que haya siete días más o siete días menos tiene una incidencia pequeñísima en costo económico y, por tanto, también en CO2, porque el costo económico significa kilovatios hora y eso significa CO2", ha añadido.

Esta última alternativa, la de inaugurar más tarde el alumbrado de Navidad, ha recibido un rechazo rotundo por parte de los hosteleros malagueños al considerar que "va en contra de la propia facturación de los negocios", ya que las luces adelantan las compras navideñas e incentivan el consumo, tal y como destacó el presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos.

Por ello, los hosteleros sugirieron precisamente la posibilidad de reducir las horas en las que la decoración navideña se mantiene encendida, para buscar un "equilibrio" entre el ahorro energético y la economía.

Aunque desde el Ayuntamiento de Málaga insisten en que el tema "aún no está decidido", todo apunta a que, en caso de haber una modificación, pasará por modificar el horario del alumbrado y no la fecha de inauguración.

El año pasado, para evitar aglomeraciones, el alumbrado navideño no contó con un horario específico, sino que los espectáculos se desarrollaron de forma aleatoria entre las 19 y las 22 horas. Las luces se inauguraron el 26 de noviembre, el último viernes de noviembre.