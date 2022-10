La técnica de Smassa que denuncia presiones: "Lo que me urgían a hacer me llevaba a la cárcel"

Tenía que negarme porque las cosas que me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel". Son las palabras de la jefa de la oficina técnica de Smassa, Trinidad Rodríguez, la empleada pública que ha activado el protocolo de acoso laboral por parte del gerente de la empresa mixta de aparcamientos de Málaga.

"El motivo de estar siendo apartada de mis funciones de jefa de departamento y de dirección técnica de la obra de Pío Baroja están relacionadas con haberme negado a cruzar ciertas líneas rojas bajo el mandato del gerente municipal", ha continuado la técnica, que ha aclarado que la denuncia por acoso ya está judicializada. "He participado en más de 40 aparcamientos en su ciudad y extrañamente Pío Baroja se está llevando de una manera muy diferenciada. Considero que las líneas rojas que me negué a a cruzar constituyen cuanto menos presuntas infracciones e irregularidades que como responsable del contrato de dirección y ejecución de obras y como empleada pública no estaba dispuesta ni a incurrir, ni a asumir ni a tolerar".

Así se ha expresado Trinidad Rodríguez ante el pleno del Ayuntamiento de Málaga, previo al debate de una moción urgente del PSOE en la que se pedía una comisión de investigación sobre la gestión de las obras de Pío Baroja, bajo los aparcamientos del colegio Valle-Inclán, y desarrollar una auditoría interna.

"Se ha mentido a los consejeros. Este presunto caso, que se llamará caso Smassa, puede desencadenar hasta cuatro delitos, presunto delito de estafa, presunto delito de falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales, presunta prevaricación administrativa. No estamos aquí para juzgar a nadie, queremos una comisión de investigación para escuchar a los técnicos en esta sede", ha reclamado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

"La comisión de investigación, por salud democrática, se tendría que hacer", ha insistido la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos. "No podemos pasar de puntillas. Lo dijimos en el consejo de administración, ante la puesta en marcha de un caso de protocolo por acoso laboral, no nos podemos poner de perfil".

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han frenado la activación de esa comisión de investigación porque, según ha recalcado el concejal de Movilidad, José del Río, "Smassa tiene su propio consejo de administración, que es mixto, y los problemas se tienen que resolver dentro del consejo. No es necesaria una comisión de investigación, el propio consejo ya acordó por unanimidad la contratación de un experto independiente que certifique la situación de la obra de Pío Baroja".

Sobre la modificación de las condiciones laborales de Rodríguez, Del Río ha defendido que el gerente "dentro de sus atribuciones, tiene la posibilidad de cambiar la estructura personal cuando no pierda su sueldo ni su horario".

A esto, la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, la formación naranja no ha apoyado la moción porque "no se pueden crear Watergates más mediáticos que jurídicos". Entiende Losada que "hay que esperar a las conclusiones" de la investigación interna que ha aprobado el consejo de administración.

Rifirrafe entre PSOE y Ciudadanos

Ante la negativa de Ciudadanos a apoyar la moción -lo que suponía, de facto, que la propuesta no iba a prosperar-, Daniel Pérez ha llegado a proponer a Noelia Losada que presidiera la comisión de investigación que se estaba pidiendo en la moción urgente.

"Si usted tiene pruebas y no se atreve a llevarlas a Ciudad de la Justicia, démelas que las lleve yo", ha llegado a espetar Losada al portavoz socialista, reafirmándose en no apoyar la propuesta del PSOE.

Como respuesta, Pérez ha llegado a "invitar" a la portavoz de la formación naranja a acudir juntos a Ciudad de la Justicia a interponer una demanda por la gestión de las obras de Pío Baroja.

"Yo veo su apuesta y la sumo. Mañana la invito a las 10 de la mañana, presentamos esta tarde la demanda y a las 10 presentamos la denuncia en la Ciudad de la Justicia", ha atajado. Una propuesta que, por cierto, Noelia Losada no ha aceptado.

Finalmente, la moción se ha rechazado con los 16 votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Juan Cassá, frente a los 15 de PSOE y Unidas Podemos.