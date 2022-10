Centenares de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han movilizado esta mañana en Andalucía contra de los "cambios impuestos en la Bolsa". En Málaga, esta convocatoria, organizada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, ha tenido lugar a las puertas del Hospital Regional de Málaga.

La organización sindical advierte de que la Administración sanitaria quiere cambiar el procedimiento de inscripción y de subida de méritos en la Bolsa y obligar a las personas inscritas a registrar de nuevo esos méritos a través de la ventanilla electrónica de profesionales (VEC). "A juicio de CCOO esto contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que ninguna Administración puede pedir a un ciudadano documentación suya que ya obra en su poder".

Ante esta situación, CCOO exige que se cumpla el Pacto de Bolsa actualmente vigente, que se publiquen de inmediato los listados del corte de puntuación de 1 de octubre de 2021, que se haga el corte de Bolsa de octubre de 2022 y que cualquier modificación en el baremo sea negociada y pactada partiendo de una base: "Los méritos ya aportados y baremados no se deben modificar. Lo ya baremado, baremado está. Para CCOO, mientras no se cumpla esto, la Bolsa del SAS no se toca".

Asimismo, el sindicato denuncia que "detrás de esta obligación de inscribirse de nuevo y aportar todos los méritos se esconde la intención del SAS de revisar todos los méritos ya aportados y baremados y de que algunos de esos méritos dejen de contar, y de que otros cambien su valoración en el baremo”, mantiene el adjunto del Área de Acción Sindical de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González. De este modo, asegura que esto supondría para muchas personas “un vuelco” en los listados por los que se selecciona el personal a contratar. Puede significar irse a la cola de la lista o que no las vuelvan a llamar más”.

Mientras tanto, explica el líder sindical, los listados de Bolsa correspondientes a los méritos aportados antes de noviembre de 2021 siguen sin publicarse y desde enero de 2022 nadie ha podido inscribirse de nuevo en la Bolsa o aportar nuevos méritos. “Miles de personas que han terminado sus estudios profesionales o han trabajado en la sanidad siguen sin poder inscribirse en Bolsa o aportar esos méritos”, denuncia.