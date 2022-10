El grupo municipal socialista ha pedido al Ayuntamiento que reconsidere las paradas de la línea C6 de la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT) en las zonas aisladas de Carlinda, tras reunirse con residentes de la calle José Carrión de Mula, en el distrito de Bailén-Miraflores, "que no están contentos con su localización, en pendiente".

Se han dado cita justo donde un año antes el portavoz socialista, Daniel Pérez, tomó el pulso a los vecinos para pedir una parada de autobús para una zona a la que solo se podía llegar andando o en coche particular. En un comunicado, han recordado que en junio de 2021, tras recoger más de 500 firmas, el PSOE presentó una moción en la comisión de Movilidad para instar al Ayuntamiento a implantar una parada para unos 500 residentes en la calle José Carrión de Mula.

Más de un año después "se han equivocado completamente con el recorrido y con la localización de la parada, en una cuesta muy pronunciada que no permite a los usuarios de la EMT bajar del bus con seguridad, e incluso los conductores ya han manifestado que es difícil bajar es inseguro bajar la rampa".

Así lo ha manifestado el líder socialista durante la cita con los vecinos en compañía del responsable de Movilidad en el PSOE, Jorge Quero; de la responsable socialista en el distrito, Mariángeles Gertrudis, y de la parlamentaria andaluz Alicia Murillo. "Los vecinos de José Carrión de Mula llevan desde junio de 2021 esperando que Paco de la Torre cumpla con lo aprobado en una moción del PSOE, poder llegar a la puerta de sus casas en transporte público", ha exigido Pérez.

"Ahora que por fin se implanta esta parada la localizan en un lugar donde no tiene sentido, en cuesta y alejada de muchas de las viviendas", ha lamentado el socialista, que añade, "es evidente que hacen falta dos paradas en esta calle y, además, que no esté en pendiente, porque en estas condiciones la rampa de bajada no se puede desplegar con seguridad".

Pérez ha advertido de que el equipo de gobierno tiene constancia del malestar de los vecinos a través de la edil responsable del distrito, Elisa Pérez de Siles. "Desde el PP deben pronunciarse, así se lo vamos a exigir. Porque no podemos contentarnos con una única parada en esta calle y es inseguro apearse de un autobús en cuesta pronunciada, aún más para las personas con movilidad reducida".

A la cita con los vecinos ha acudido Mariángeles Gertrudis, quien ha criticado que "llevan más de un año esperando una parada del autobús de la línea C6. Pero entiendo perfectamente el malestar de los vecinos, porque este no es el lugar, porque es una zona de accesibilidad cero para personas con movilidad reducida, para los padres y madres que van con niños en carrito, para quienes cargan con el carro de la compra".

Además, "los conductores de la EMT nos han explicado que es imposible abrir la rampa debido al desnivel, de casi 30 centímetros por uno de los lados. Así nadie se puede apear con seguridad del autobús". Por eso, Gertrudis pide "a la responsable y a la jefa del distrito que vuelvan a darle una vuelta a la localización de la parada y, a ser posible, que tengan en cuenta el trazado que piden los vecinos, con dos paradas a lo largo de la calle José Carrión de Mula".

El responsable de Movilidad en le grupo socialista, Jorge Quero, ha recordado que "los autobuses de la EMT realizan un servicio esencial para la ciudadanía. Si el bus no llega a algunas zonas de Málaga, aunque sus residentes paguen impuestos como todos, están creando un agravio entre barrios que desde el PSOE no vamos a tolerar. Pero es que tampoco vamos a tolerar que se hagan las cosas mal, como en esta parada que no es el mejor lugar para la línea C6".

"La EMT y el Ayuntamiento de Málaga tienen la obligación de fomentar la movilidad, facilitando la llegada del transporte público a las zonas con menos conexión como es éste el caso". Por eso, Quero ha pedido al equipo de gobierno "que reflexione sobre las necesidades de transporte de los vecinos y de las vecinas de la calle José Carrión de Mula, adaptando la línea a sus demandas, porque hay muchas personas mayores que residen aquí, que sufren subiendo una larga cuesta para llegar a sus casas y que no tienen vehículo privado o no lo quieren utilizar para desplazarse".