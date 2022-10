El interior y Málaga capital lideran para este invierno las previsiones turísticas

Es pronto para hablar de 2023, con la inflación acumulada en la siempre temida cuesta de enero. Pero las previsiones de aquí a final de año, en términos turísticos, son muy positivas para la provincia de Málaga. Así lo manifiestan agencias turísticas, oficinas municipales encargadas de registrar visitantes día a día o las diferentes patronales de la Costa del Sol.

No obstante, hay varias 'Málagas' porque no todas las comarcas superarán en ocupación los registros de 2021 o de 2019. Para empezar, el presente mes de octubre no estará por encima del anterior a la pandemia en cuanto a previsiones de la patronal hotelera, que arroja para estas primeras semanas del otoño una media del 75% de las camas ocupadas. Bajará ese registro hasta el 51%. Pero esa media provincial tendrá en el interior, principalmente Ronda y Antequera, o en la capital costasoleña, números de hace tres años.

Ya viene el turismo en la provincia con la inercia de un verano que ha logrado equipararse al de 2019, que ya fue de récord. Incluso las plazas aéreas han sido sensiblemente superiores en algunos fines de semana de este periodo estival. La recuperación casi ha sido plena en turistas internacionales, que este mes y el próximo acapararán el 75% de las pernoctaciones hoteleras en la provincia, según apunta la patronal Aehcos.

La media, incluidos los apartamentos turísticos regulados se eleva al 60% de ocupación en lo que resta de año, con la subida prevista para las próximas fiestas navideñas. Y aunque el sector turístico matiza todos esos números, como consecuencia de la inflación y de la reducción de los márgenes de beneficio, como subraya la patronal hostelera Mahos, lo cierto es que la antesala a 2023 puede calificarse como positiva. Otra cosa es lo que se empieza a detectar de cara al próximo año.

El vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, indica que en las próximas semanas superarán el 75% de ocupación hotelera localidades costeras como Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Nerja o Mijas, con la capital y el término fuengiroleño como principales destinos para noviembre. Pero ya en el puente festivo del mes de mayo, Antequera lideró la ocupación en la provincia y la tendencia para este próximo invierno es parecida, como apuntan motores de búsquedas con los que trabajan muchas de las agencias de la provincia.

En el contexto nacional, la directora de innovación, educación e inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Natalia Bayona, alega que España atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos desde el inicio de la pandemia. «Ha sido un país ejemplar en la apertura de fronteras con responsabilidad y, gracias a esto, ahora podemos celebrar las cifras de llegada de viajeros y gasto que se recuperan rápidamente».

Y subraya un aspecto que en Málaga tiene referentes como es el caso del casco histórico de Estepona, o distintas áreas de la capital costasoleña. Apunta a que la inversión hotelera en el país ha batido récord en el último semestre con la llegada de 1.521 millones de euros, «lo que demuestra el apoyo del sector privado hacia el turismo». Y agrega que el turismo nacional en julio y agosto se ha levantado con más fuerza, «atraídos estos visitantes por la toda la riqueza que aporta España».

Las dudas entran de cara al inicio de 2023, porque preocupa esa posible caída frente a los máximos de visitantes del periodo estival recién terminado. «La buena racha turística que ha acontecido a España se estima que llegue a su fin con la llegada del invierno. Un reciente estudio presentado por Unidema Research pronostica un nuevo freno de la actividad turística en 2023, que impedirá que la aportación del sector al PIB supere las cifras del 2019 hasta, al menos, el año 2024», augura la propia portavoz turística.

Por ejemplo, en España se calcula que la caída del turismo procedente de Alemania, a raíz de la crisis por el conflicto bélico en Ucrania y la subida de precios, supere la barrera del 18 %.

Más de un 70 % de turistas foráneos, durante el mes de septiembre

Las cifras de ocupación durante el mes recién terminado en la provincia, por encima del 87% en cuanto a la media calculada por la patronal hotelera Aehcos, arrojaron que más del 70% de visitantes en este periodo correspondió a turistas internacionales. La recesión económica en la mayor parte de Europa no impide que hayan mantenido registros crecientes mercados de origen como Suiza, Italia o los países nórdicos, como dicen los agentes turísticos.