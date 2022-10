La EMT hará un estudio sobre la demanda del autobús en el PTA

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) se reunirá a finales de la semana que viene con el Parque Tecnológico (PTA) para estudiar las nuevas necesidades de movilidad y transporte que presenta la tecnópolis, debido a que continúa en constante crecimiento.

La EMT propondrá realizar un estudio de demanda del autobús por los trabajadores del PTA, ya que la pandemia ha modificado los hábitos de uso de los pasajeros de las líneas 19, 25 y Exprés, que conectan con la tecnópolis.

"Ahora hay mucho teletrabajo, la gente se mueve de otra forma y los números son distintos", explica el gerente de la EMT a este periódico, Miguel Ruiz. "La fluidez ahora de coches y autobuses, entran y salen mejor porque no hay tapones como hace cuatro o cinco años, pero es cierto que la gente se mueve de otra manera".

En cuanto al uso del autobús, Ruiz sostiene que se han alcanzado los niveles prepandemia e incluso se han reforzado horarios. "Ahora mismo tiene más autobuses al PTA que antes de la pandemia".

Este encuentro se produce a petición del PTA, que señalan que el recinto sigue ampliándose progresivamente, por lo que empiezan a aparecer "otros problemas", como indica su director, Felipe Romera, que ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de que el metro o el Cercanías tengan, por fin, una conexión con la tecnópolis, así como que se aumenten los enlaces de autobús.

"Nosotros queremos que no solo haya carreteras para venir al parque, solo coches no vale", señala Romera. "Antes de la pandemia, el Partido Popular en la Junta dio una solución tremenda pero tenemos unas expectativas de seguir creciendo en los próximos años. Yo no digo que tengamos que tener hoy el Metro o el Cercanías, pero como no lo planifiquemos, no lo tendremos".

En esa estrategia de avanzar en el transporte público y sostenible, Romera entiende que el primer paso "a corto plazo" es reforzar los autobuses porque cuantos más enlaces haya, "menos coches habrá, y es un valor añadido diferente".

"Lo que yo digo es que antes de que nos entre el "morir de éxito", estamos intentando plantear cosas a corto, medio y largo plazo. Los autobuses parece un tema a corto plazo. El metro y el Cercanías son proyectos a largo plazo que empezamos a retomar con las administraciones", concluye.

Ante este planteamiento, desde la EMT sostienen que la reunión servirá para "intercambiar impresiones" y, además, deja la puerta abierta a ampliar el servicio, en función de las nuevas necesidades de transporte.

Sin colapsos

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha enfatizado el "cambio sustancial" que ha experimentado el PTA con respecto a los problemas de movilidad que sufrían los trabajadores, especialmente en las horas puntas.

De la Torre sostiene que ya "no hay colapso" en el recinto, a lo que se suma que "la gente que va al parque no es la misma en número que hace cinco o seis años".

"Tenemos más trabajadores vinculados al parque pero la necesidad de movilidad ha bajado. Esos datos están ahí y la EMT tendrá que estudiar eso. Hay que ver la realidad de los números", ha agregado.

En esa línea, el regidor no ha rechazado de plano proponer un aumento del servicio de la EMT al PTA aunque sí ha señalado que deberá estudiarse la necesidad y la viabilidad, ya que el transporte público es "fundamental" pero tiene un coste "considerable". En el caso concreto de la EMT, supone unos 30 millones de euros al año para el Ayuntamiento de Málaga.

"No digo que no pero tampoco digo que sí a ciegas, los datos tienen que decirlo, la necesidad y la viabilidad", ha esgrimido De la Torre.