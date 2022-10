El Ayuntamiento de Málaga sanciona a una treintena de VTC y taxis pirata en un mes

El Ayuntamiento de Málaga sancionó a lo largo del mes de septiembre a una treintena de VTC por infracción de la normativa, y a los denominados «taxis pirata», que fueron pillados in fraganti.

En total fueron 24 VTC y 6 taxis pirata denunciados, estos últimos en menor medida, según explica el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, porque son muy difíciles de pillar, ya que son vehículos no rotulados y sin ningún identificativo.

«El taxi pirata no es un taxi regulado, es un taxi donde ellos no son VTC ni taxi, y se dedican al transporte de personas que suelen captar en el aeropuerto. Los montan, los llevan y les cobran lo que hayan pactado previamente, pero no tienen ningún tipo de seguro ni están regulados», señala el edil de Seguridad, que indica que una vez descubiertos se les retira el vehículo y se les impone una sanción que puede alcanzar los 1.900 euros. «Es cierto que es difícil pillarlo. Hasta tenemos agentes disfrazados de limpiadores del aeropuerto para pasar desapercibidos y hacer esos seguimientos».

En cuanto a los VTC, se les sanciona por incumplir la normativa, que en Andalucía se rige desde hace pocos días por un nuevo decreto de la Consejería de Fomento.

Según el texto, estos vehículos no pueden estacionar a menos de 150 metros de zonas «de especial protección» como aeropuertos, puertos, estaciones de tren y autobuses, centros comerciales o paradas de taxi, entre otros espacios.

Además, ni pueden estar en circulación continuada salvo para aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses, con una distancia mínima de 300 metros, ni tampoco estar geolocalizados antes de que se contrate el servicio en cuestión. Estos son algunos de los aspectos recogidos en la nueva norma y que, en caso de incumplirlos, pueden suponer una multa de 4.000 a 6.000 euros.

Vigilancia contra el intrusismo

Esas treinta infracciones durante septiembre es el resultado de 175 intervenciones que tanto la Policía Local como los inspectores de la Junta de Andalucía han realizado durante todo el mes.

Esto significa que menos del 20% de las inspecciones han acabado en sanción.

«No significa que todas las inspecciones o incidencias se conviertan en sanción. Si la VTC o el taxi cumplen con la normativa, simplemente lo que se hace es comprobar todos los requisitos y si están funcionando sin ningún tipo de incidencia no se les sanciona», aclara el concejal de Movilidad, José del Río. «Entendemos que es importante que sigamos haciendo ese control tanto a VTC como a taxis. Si se levantan partes de incidencia pero no hay sanción, es porque realmente van cumpliendo con la normativa».

«Sí es cierto que hay una presión muy importante, de ser muy persecutivos con los VTC. Se pone especial hincapié en aquellos sitios donde sabemos que es mucho más atractivo recoger a pasajeros», añade el concejal de Seguridad, que recuerda que en el aeropuerto de Málaga opera la unidad Halcón, dedicada al control de los vehículos con conductor y los taxis pirata.

Tercera provincia con más VTC

Málaga es la tercera provincia española donde más autorizaciones de VTC hay, según los datos del Ministerio de Transportes a 3 de octubre.

Con 2.315 vehículos con conductor, se sitúa por detrás de Barcelona, con 2.721 y Madrid, con 8.398 VTC. No obstante, la proporción de VTC por taxis sigue siendo más ajustada en Málaga que en estas dos provincias.

Málaga tiene 2.597 taxis, lo que supone que hay 1 VTC por 1,1 taxis aproximadamente, mientras que en Barcelona (10.192 taxis) es de 1 VTC por 3,75 taxis y en Madrid (14.660 taxis) es de 1 VTC por 1,74 taxis.

A nivel andaluz, en la autonomía hay 8.638 taxis y 3.206 vehículos con conductor, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Transportes. Esto arroja una proporción de 1 VTC por cada 2,69 taxis.

En el caso de Sevilla, hay 2.078 taxis y 414 VTC, en Almería 486 taxis y 88 VTC, en Cádiz 1.120 taxis y 93 VTC, en Córdoba 747 taxis y 18 VTC, en Granada 840 taxis y 195 VTC, en Huelva 381 taxis y 76 VTC y en Jaén 389 taxis y 7 VTC.

Por tanto, Málaga es, con diferencia, la provincia andaluza con el mayor número de VTC autorizados, lo que motivó que el año pasado el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, firmaran un convenio para reforzar la inspección de los vehículos con conductor. Fue el primer acuerdo de estas características en Andalucía, con una vigencia de cuatro años prorrogables.

De manera que Fomento se comprometió a formar a la Policía Local de Málaga en el régimen jurídico de los VTC y ofrecer a los agentes acceso al registro de transporte para verificar los datos de los vehículos inspeccionados. Además, se encarga de la tramitación de las sanciones derivadas de las denuncias de la Policía Local. Por su parte, el Ayuntamiento se comprometió a destinar un número suficiente de agentes a la vigilancia y control de las licencias de taxi y VTC, reforzando los controles en los lugares de mayor afluencia de pasajeros así como a remitir periódicamente a la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento información sobre las incidencias e incumplimientos.