La tempestad, antes de las elecciones

La barra de La Bodeguilla acoge un pleno de parroquianos en el que no se pasan por alto los choques ‘cainitas’ que se están dando en todo el abanico ideológico, con las elecciones municipales de mayo de 2023 en el horizonte. El hielo lo rompe ‘El tabernero’ y proclama que «en política, casi siempre, la tempestad llega antes de las listas porque nadie sería capaz de contabilizar todos los codazos ‘amigos’ que se dan unos a otros antes de hacer las candidaturas, siempre se pierde la cuenta».

La introducción pone en bandeja una de esas salidas socialistas de ‘El pensador’, quien acostumbra a tener al PP en el punto de mira: «Mucha moderación y unidad en su partido nos vende Juanma Moreno pero mirad cómo se ha ‘cargado’ a la ‘casadista’ Virginia Pérez en la presidencia del PP de Sevilla -para imponer a ‘su’ Ricardo Sánchez- o cómo en Málaga el nuevo comité de dirección de Patricia Navarro ha tenido bastante alergia a los contados afines de primera hora que tuvo por estos lares el anterior presidente nacional; porque el ahora alabado Francisco de la Torre, amén de otros méritos que interesan, era partidario de María Dolores de Cospedal».

La conversación salta a la izquierda y ‘Paco el patriota’ le afea, enseguida, a ‘Juan el rojo’ «el espectáculo que están dando los de Izquierda Unida y Podemos, que juegan con fuego hasta el punto de que a los morados no les importa tensar la cuerda del mismo modo que hicieron antes de las elecciones andaluzas y así les fue de ‘bien’; o el partido de Teresa Rodríguez mantiene hasta este momento un silencio que invita a pensar que lo de las listas únicas de la izquierda en los lugares en los que la división favorece a la derecha es la verdadera utopía y no la que proclaman ellos».

«Además, el PSOE tampoco está a salvo de las guerras internas y solo hay que mirar el fin de semana tan movidito que han tenido los socialistas de Torremolinos y Nerja», añade antes de que ‘Juan el rojo’ coja su turno de palabra y se ensañe contra la derecha.

Aferrado a su vaso de vino tinto y con su viejo carnet de Izquierda Unida asomando por la cartera, sorprende a los demás y no, precisamente, porque se dedique a criticar a Vox como de costumbre. Lo llamativo es que se pone a hablar de «lo que está pasando con Vox en Ronda». «El otro día andaba por la zona y en la emisora de la cadena SER estaban diciendo que allí han expulsado a los que llevaban el partido en la ciudad a pocos meses de las elecciones municipales y que los han ejecutado de repente y a las bravas, que es como esta gente acostumbra a hacerlo todo», enfatizó.

Antes de que se apague la conversación, ‘El tabernero’ improvisa una coda en la que saca a relucir los invitados al congreso del PP en Marbella que en el pasado estaban cercanos a Cs o a Vox, «y ahora no dudaron en presentarse allí y, en la mayoría de los casos, hacerle ojitos a la gaviota». «Además de ‘fichajes’ de la Junta como Teresa Pardo o Rocío Blanco, también andaba un ex de Cs de los tiempos en los que Elías Bendodo presidía la Diputación, Gonzalo Sichar, por no decir con el entusiasmo que siguió aquello en Twitter el expresidente de Vox Málaga Enrique de Vivero», resume ‘El tabernero’.