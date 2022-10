El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la absolución dictada por la Audiencia de Málaga respecto a un hombre acusado de matar a su primo y también de otro juzgado por encubrimiento. La sentencia de Málaga se dictó después del veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular respecto de los dos acusados. Ahora, la Sala de apelación rechaza los recursos del fiscal y la acusación particular. Los hechos sucedieron en marzo de 2019. El jurado consideró que el principal acusado no estuvo en la casa donde murió la víctima, que sufrió varias heridas punzantes. El Tribunal popular entendió que el otro procesado no realizó ningún acto para ocultar nada, por lo que se le absolvió. El TSJA considera que «no puede calificarse de error la conclusión de que no había sido demostrado de forma concluyente» que la huella se marcara en el mismo momento en el que se proyectaron las gotas de sangre de la víctima, y que el posicionamiento telefónico no sitúa la terminal del primo de la víctima en el lugar del crimen. El alto Tribunal precisa ahora que «la única prueba de cargo (la huella) admite objetivamente explicaciones diferentes a la incriminatoria que no contradicen ninguna pericial ni testifical».