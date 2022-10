El PSOE está viviendo un auténtico ‘serial’ interno en la ciudad que popularizó Verano azul. Nerja fue una de las dos poblaciones malagueñas con más de 20.000 habitantes en las que no surtió efecto la consigna de Ferraz y de Juan Espadas para buscar un candidato de consenso para las elecciones municipales de mayo de 2023. Allí, no se pudo evitar la votación final del proceso de primarias. Pero ni siquiera estos comicios domésticos han resuelto el dilema. La respuesta de los militantes a las primarias se tradujo en una ‘X’, si se emplean los signos de la quiniela futbolística. Hubo un empate a 21 entre la opción oficialista que representa la secretaria general del PSOE de Nerja y actual portavoz municipal, Patricia Gutiérrez, y la alternativa planteada por Gabriel Broncano, un abogado ya jubilado que fue alcalde socialista de ‘la Arcadia de Chanquete’ entre 1987 y 1995. Es más, se puede hablar incluso de una igualdad triple si se tiene en cuenta que los 20 militantes restantes decidieron abstenerse.

Y es que los socialistas solo cuentan con una base de 62 carnets en Nerja, a pesar de que se trata de una localidad con unos 21.000 habitantes. El domingo en el que se votó era día de feria y esta coincidencia es atribuida, en el seno del partido progresista, al hecho de que un tercio de sus bases no votaran. Ahora, estas veinte personas que no acudieron a la casa del pueblo se erigen como una presa valiosa tanto para Patricia Gutiérrez como para Gabriel Broncano. Cualquier cambio en el sentido del voto resultará también decisivo en la segunda vuelta de este domingo 16 de octubre. Si no se desequilibra la balanza, habrá que elegir al candidato a la alcaldía mediante un sorteo.

‘Alcaldables' ya definidos

Una vez que ya está claro -tras la otra votación pendiente en Málaga- que Maribel Tocón será la ‘alcaldable’ del PSOE en Torremolinos, el de Nerja es el único fleco suelto de los socialistas en relación a sus candidatos en los municipios malagueños con más de 20.000 habitantes.

Del mismo modo que el líder orgánico provincial, Dani Pérez, recogió sus avales para ser el candidato en la capital malagueña, en días pasados salvaron el mismo trámite y se convirtieron en ‘alcaldables’ socialistas para los próximos comicios locales David Márquez en Alhaurín de la Torre, Luis Guerrero en Alhaurín el Grande, Francisco José Calderón en Antequera, Salvador Javier Rojas en Coín, Emma Molina en Estepona, Carmen Segura en Fuengirola, José Bernal en Marbella, Antonio Sánchez en Rincón de la Victoria y Francisco Cañestro en Ronda.

A los precandidatos únicos que fueron oficializados bajo el trámite de las primarias, hay que sumar aquellos alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes a los que se les había garantizado que optarían a la reelección sin pasar por el proceso: los de Benalmádena (Víctor Navas), Mijas (Josele González), Cártama (Jorge Gallardo) y Vélez-Málaga (Antonio Moreno Ferrer).