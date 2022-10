El Sindicato Médico de Málaga (SMM) denuncia la situación actual del servicio de oftalmología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, «que no dispone desde hace años de instalaciones adecuadas para el siglo XXI que garanticen una atención digna a los 600.000 pacientes que dependen de él».

La organización sindical asegura que la sala de espera de los pacientes, la cuál tienen que compartir con otros servicios, «es a todas luces insuficiente para poder acoger al número de pacientes que se ven diariamente -en 2021 fueron atendidas 65.000 consultas-, dándose habitualmente situaciones de hacinamiento en este espacio, que obliga a los pacientes a tener que esperar su turno a la intemperie».

Asimismo, las llamadas a los pacientes, indican desde el sindicato, se hacen a través de un sistema de megafonía «rudimentario que incumple la normativa en cuanto a ley de protección de datos». Del mismo modo, asegura que el interior de las instalaciones es «claramente insuficiente, provocando situaciones incómodas de falta de intimidad para los pacientes y dificultad para que los profesionales desarrollen adecuadamente su trabajo».

Por todo ello, el SMM recuerda que la Junta de Andalucía «prometió una mejora de este servicio». De hecho, insisten, en mayo de 2019 se publicitó la realización de las obras pertinentes en el Hospital Marítimo de Torremolinos para trasladar el área de consultas a este centro, junto a los ya existentes quirófanos de oftalmología, construyendo así un «servicio unificado y digno para los pacientes de esta área de Málaga».

El proyecto, asegura la organización sindical, tenía todos los trámites en orden y dotación económica, pendiente del inicio de las obras en verano de este mismo año. «Pero desde los servicios centrales se ha paralizado el plan alegando que está en supervisión ‘sine die’. ¿Qué mano negra sigue bloqueando el desarrollo y el crecimiento del Hospital Clínico de Málaga?, ya que cada vez hay más servicios de este centro en una situación tercermundista y sin solución a corto plazo», se preguntan desde el sindicato.

El SMM exige así el desbloqueo de este proyecto e insta a la Consejería de Salud a cumplir con la promesa dada «a los profesionales y a los ciudadanos». De este modo, el sindicato insiste en que se comiencen los trabajos lo antes posible: «De no solucionarse el problema actual del servicio de oftalmología del Hospital Virgen de la Victoria, el Sindicato Médico de Málaga continuará denunciando todas aquellas necesidades y promesas no cumplidas por los responsables sanitarios para que la población no siga siendo engañada y ninguneada».