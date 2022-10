«El libro es un homenaje a las mujeres de esa época, que no lo tuvieron fácil», cuenta Carmen Trella Vida. Esta malagueña de Baden-Wurtemberg, el ‘land’ alemán donde nació cuando sus padres malagueños emigraron, tiene en la mano ‘En un mar de olivos’ (ediciones del Genal), su última novela, que en poco tiempo ya tendrá una tercera edición y en cuyas páginas aparecen intercalados sus propios dibujos a carboncillo.

Quizás todo comenzó con una visita, siendo niña, al pueblo de su abuela materna, Chiclana de Segura, en Jaén. «Mi abuela me contaba historias porque sus padres habían sido guardeses de una finca y me hablaba de la sierra, de los lobos, las cacerías... ella apenas sabía escribir: en aquella época apenas cuatro letras porque las mujeres no iban al colegio, se dedicaban a recoger la aceituna y a las labores de su hogar».

Como explica esta licenciada en Ciencias Empresariales y antigua directora de marketing, dedicada desde 2014 a la pintura y la escritura, cuando quiso dar un giro a su vida, las historias de su abuela le fueron calando con el paso de los años, al empezar a darse cuenta de su valía y la de las mujeres de su época, «mujeres sin estudios, sin preparación ni prácticamente sin derechos, que supieron desplazarse, pasar una guerra y una posguerra y muchas se quedaron viudas y sacaron adelante a sus hijos», subraya.

Testimonios

Por este motivo, con lápiz, libreta o grabadora, decidió recoger testimonios orales en el pueblo de su abuela y los del entorno, «hablando con personas mayores, sus hijos y nietos para saber un poco cómo se vivía en esa época porque no hay nada por escrito». En su indagación, hasta trató de localizar el cortijo en el que trabajaron sus bisabuelos y con todo el material pudo reflejar al detalle la vida en el campo, sus comidas, fiestas, alegría y pesares, con una recogida de la aceituna que se hacía, a mano, en los meses duros «entre diciembre y febrero- marzo»,

El resultado es ‘En un mar de olivos’, una novela que transita entre un pueblo imaginario de Jaén, al pie de Sierra Morena y la Málaga a partir de 1937, la ciudad a la que, en la vida real, su abuela se marchó a trabajar.

La trama gira en torno a una de estas mujeres del campo, Candela y su nieta Sandra, muchas décadas después, en 1989. «Algo le sucede a la abuela que empieza a involucrarse en su pasado», apunta la escritora, que señala que a la hora de abordar la historia «he querido ser muy neutral, no le quería dar un tinte histórico o político, simplemente narrar las vivencias de estas personas».

La reacción de los lectores

Hasta la fecha y con cerca de una veintena de presentaciones a sus espaldas, Carmen Trella ha tenido la inolvidable experiencia de hablar con lectores muy ligados a estas historias «y la gente se sorprende, se emociona y algunos están muy identificados porque quién no ha tenido un abuelo o una abuela, un padre o una madre en estas circunstancias, ya sea en la aceituna, las almendras o la vid».

La historia de Candela, por el momento, ya cuenta con personas interesadas en una posible adaptación: «Me encantaría poder llevarla a la pantalla grande o chica», confiesa su autora, que subraya que «somos lo que somos gracias a la lucha de esta mujeres».