Cambio de nombres: el Ayuntamiento de Málaga convocará la Comisión de Memoria Histórica

El Ayuntamiento de Málaga convocará la Comisión de Memoria Histórica tras un «tiempo prudencial» para poder estudiar los cambios que supone la nueva Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la norma vigente desde 2007.

Así lo confirma a este periódico la concejala delegada del Área de Cultura, Noelia Losada, después de que la semana pasada tanto Unidas Podemos como el PSOE exigieran la celebración de este foro a raíz de la aprobación en el Senado del nuevo texto normativo.

Por este mismo motivo, la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica también solicitará que se celebre este foro municipal, tal y como asegura su vicepresidente, Rafael Molina. Por cierto, que este foro municipal se reunió por última vez en mayo del año pasado.

Según la edil de Cultura, los asuntos «más polémicos» que aún no se han resuelto con respecto a la Memoria Histórica en Málaga son la aprobación o no del cambio de nombre de la avenida de Carlos Haya y la avenida García Morato, junto al aeropuerto de Málaga, en ambos casos, aviadores franquistas. En el caso de la primera avenida, incluso se llegó a aprobar por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Málaga que se cambiara su actual nombre por el de Camino de Antequera, que era su nombre original. No obstante, nunca llegó a producirse.

«En esas dos calles habíamos quedado en que yo iba a contratar desde Cultura a un experto en Historia Contemporánea que nos determinase si la situación de estas dos personas en la Guerra Civil entra dentro del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica», explica Noelia Losada, que no entra en detalles sobre el grado de avance de ese estudio. «Ahora nos han cambiado la ley y convocaremos la Comisión de Memoria Histórica, pero con un tiempo prudencial para que veamos si cambia este artículo y si nos valen los informes».

Losada insiste en recordar que el Tribunal Supremo está revisando el cambio de nombre de 50 calles de Madrid por si se ajustan o no al artículo 15 de la Ley de Memoria Democrática, «en el sentido de si cualquier participante en la contienda por el lado franquista tenía que ser retirado o solamente los que se beneficiaron del régimen o participaron activamente en el alzamiento», recalca.

A esto, añade: «Sin problema convocaré la comisión pero me parece que las preocupaciones de los malagueños, si hacemos un ranking, está la última preocupación y luego esta».

Oposición

Tras la aprobación en el Senado de la nueva Ley de Memoria Democrática, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga exigieron la convocatoria de la Comisión de Memoria Histórica.

«La Comisión se creó hace 14 años y esta misma semana se ha aprobado la nueva ley estatal de Memoria Democrática, por lo que nuestra ciudad necesita adecuarse a las nuevas disposiciones», expuso la concejala de Unidas Podemos, que criticó que solo se han retirado cuatro calles con nombres franquistas del callejero malagueño, Generalísimo Franco, General Mola, General Sanjurjo y General Queipo de Llano. Asimismo, la coalición pide la terminación del Parque de la Memoria en San Rafael.

Por su parte, los socialistas recalcaron que tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Senado, «Paco de la Torre ya no puede decidir de manera discrecional qué nombre se pone a esta calle o a esta plaza, sino que debe respetar la ley y borrar de nuestro callejero nombres como Carlos Haya y García Morato, aviadores franquistas que formaron parte de un movimiento inconstitucional que asesinó y represalió a malagueños y les obligó a huir de su ciudad hacia Almería», tal y como defendió la concejala responsable por el PSOE en la comisión de Memoria Histórica, Lorena Doña.

Aprobada la nueva ley de Memoria Democrática de España

La Ley de Memoria Democrática terminó la semana pasada su recorrido parlamentario tras recibir la aprobación definitiva en el Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones.

La nueva norma se aprobó tras un tenso debate de cinco horas, reproches cruzados entre izquierda y derecha y cuatro enmiendas a la totalidad por parte del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y UPN.

El nuevo texto viene a sustituir a la nueva Ley de Memoria Democrática de 2007.

A raíz de la aprobación de este nuevo texto normativo, Eduardo Ranz, abogado de víctimas del franquismo, ha presentado peticiones a ocho municipios de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León para que cambien su nombre. Entre esas localidades se encuentra la pedanía malagueña Villafranco del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande.