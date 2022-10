Los operarios de Limpieza de Málaga SAM (Limasam), a partir de este jueves, van a contar con nuevos vehículos y maquinaria móvil pesada. En total son 38 unidades que han supuesto una inversión de alrededor de 942.000 euros.

Se trata de 28 minihidros --seis de ellas ya están en las instalaciones de Limasan y las otra se irán llegando a lo largo de lo que queda del año--, equipos para la limpieza con agua a presión; dos palas cargadoras de ocho toneladas y ocho triciclos eléctricos, fabricados en Málaga, para las playas.

Estos nuevos modelos han sido presentados este jueves por la concejala de Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, en la base central de los Ruices de Limpieza de Málaga SAM.

Porras ha asegurado que "esta es una muestra más de nuestra apuesta decidida por la limpieza en la ciudad y además seguimos en la línea de favorecer la energía sostenible y la calidad del servicio, así como por facilitar el trabajo a los empleados municipales".

Así, Limasam realiza la incorporación de estas 28 unidades de vehículos minihidro que unidos a los 41 ya existentes de esta misma marca y a otros diez más de otro modelo suman un total de 79 vehículos del tipo minihidro.

Estos vehículos comenzaron a usarse en Limpieza de Málaga SAM hace cuatro años y en este tiempo se ha demostrado una importante eficiencia productiva. Son equipos especialmente ideados para la limpieza con agua a presión con dimensiones contenidas para tener un fácil acceso a zonas de limpieza y con capacidad de un depósito de agua de 800 litros.

Los vehículos están equipados con sistema de geolocalización Movisat con control de eventos. Esto permite saber dónde está el vehículo además de incorporar un control de eventos que indica en qué momento el operario está haciendo uso de la pistola.

Este nuevo equipamiento para la empresa de limpieza ha supuesto una inversión de 607.332,88 euros, IVA incluido. Se trata de 28 unidades de vehículos ligeros marca DFSK modelo K01 H caja abierta con recubrimiento anticorrosivo con equipo minihidro Kohler con depósito de 800 litros de agua.

Palas cargadoras

Las dos palas cargadoras de ruedas tienen 110 CV y pesan ocho toneladas. Una pala irá destinada al servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio y la otra a la planta automática de clasificación de envases del centro ambiental.

Ambas máquinas se incorporan a la actual flota de maquinaria móvil que trabaja en Limasam y que permitirán realizar cargas y descargas de residuos, alimentación de planta de tratamiento y prensas multimateriales, entre otros, dentro de la gestión diaria de las actividades de Limasam. El importe de esta inversión --dos palas cargadoras-- ha sido de aproximadamente 290.000 euros, IVA incluido

Las nueva palas cargadoras de ruedas, incorporan motor conforme a la norma EU Stage V, transmisión hidroestática, sistema de control de tracción, engrase automático centralizado, cabina ROPS/Fops integrada, pantalla LCD, sistema de cámara para visión trasera, luces Led, rotativo LED, sistema de gestión de flota, etcétera.

Otro triciclos fabricados en Málaga

Los ocho triciclos eléctricos para la zona de playas de la empresa malagueña Urco se añaden a las cuatro unidades ya incorporadas en 2021. Este nuevo instrumento de trabajo será usado por los operarios municipales en zona asfaltada y supondrá una mejora en el sistema de desplazamiento, con un límite máximo de velocidad de 25 kilómetros por hora. Los ocho triciclos han supuesto una inversión de 44.479,60 euros, IVA incluido.

Estos modelos de triciclos eléctricos están destinados al barrido y limpieza, así como a la retirada de papeleras. El equipo dispone de unos dispositivos laterales para depositar el resultado del barrido. El equipo es eléctrico y cuenta con dos grupos de baterías en paralelo de gel. Cada grupo se compone de cuatro baterías en serie. Dispone de dos cargadores inverter a 220 v con capacidad de carga de 2,5 amperios por hora y paro automático de carga completa.

El motor es de 48 V con consumo de 500 W. La batería es de gel VRLA (Válvula de Plomo-Ácido Regulado), contiene ácido que ha sido gelificado por la adición de gel de sílice, convirtiendo el ácido en una masa gelatinosa.

El coste por kilómetro de este tipo de transporte es notablemente inferior a los vehículos de combustión, con un precio aproximado de 0,34 euro por cada 100 kilómetros, muy inferior al de los motores de combustión. Además, otra gran ventaja de los vehículos eléctricos es que no contaminan ya que no consumen combustibles fósiles y por tanto no producen emisiones a la atmósfera de CO2. Se elimina también la contaminación acústica, uno de los grandes problemas de las ciudades y núcleos de población.