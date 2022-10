Las primarias paralelas de la izquierda

La izquierda malagueña anda inmersa en un proceso de primarias paralelas que introduce algunas novedades respecto al que ya se dio para las andaluzas, cuando postularon por separados a sus candidatos con la certeza aún no existente para las municipales de que irían en el mismo barco. Otra cosa es la zozobra posterior que se produjo cuando los morados no se registraron a tiempo. Por lo pronto, tanto unos como otros buscan a sus propios candidatos para los comicios de mayo de 2023, más allá de que lleguen a acuerdos o no.

El calendario establecido por Podemos le permitiría sumarse, a posteriori, al proceso de elección de candidatos abierto por la confluencia formada hasta el momento a nivel provincial por Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Eso sí, está por ver si para mediados de noviembre ya habría oficializado la formación morada (aliada con Alianza Verde a día de hoy) su intención de sumarse a este frente en buena parte de los municipios malagueños. Un escenario tardío no es visto con buenos ojos en IU, ya que no se quiere caer en errores similares a los que rodearon el proceso de confluencia previo a las elecciones andaluzas del 19 de junio. Por lo pronto, Podemos ha puesta a funcionar su maquinaria y el 4 de noviembre se conocerán los resultados de sus primarias. Faltaría todavía un mes para la fecha -plagada de simbolismo andalucista- en la que pretende culminar la primera parte de su hoja de ruta el frente amplio en el que están Izquierda Unida y Más País, fuerza esta última que no es del agrado del partido morado como compañera de viaje. Y, sin embargo, en IU es muy bien recibida por «su aportación en términos cualitativos». En una comparecencia celebrada la semana pasada en la capital malagueña, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, insistió en la existencia de «objetivos temporales» ya fijados para articular las candidaturas. «El 4 de diciembre, una jornada marcada en la historia de Andalucía, lo hemos fijado como fecha para tener decidido el primer tramo de las candidaturas; antes, el 13 de noviembre, las asambleas territoriales deberán convocar los procesos de elección para proclamar, el 25 de noviembre, las propuestas a candidatos y candidatas, abriéndose el proceso de elección a la primera semana de diciembre», expuso el coordinador de IU en relación a un calendario que no es incompatible con la consigna de que «las puertas siguen abiertas para Podemos». La principal plaza en la que Podemos e Izquierda Unida estarían ‘condenadas’ a concurrir juntas para no dividir el voto es la capital malagueña. IU ya ha dejado claro que su concejala Remedios Ramos sería una candidata solvente a la alcaldía. En cambio, Podemos está siguiendo un camino al margen en el seno del propio grupo municipal e incluso han dirimido una pugna interna en tonos morados que ha situado a Nico Sguiglia como portavoz municipal, en detrimento de Paqui Macías. Nicolás Sguiglia, candidato en las primarias de Podemos para optar a la alcaldía de Málaga Esto explica que Nico Sguiglia esté desarrollando a nivel individual un plan que, tras el logro de la portavocía municipal, le ha llevado a situarse en un primer plano con un nivel de actividad muy superior al que venía desarrollando. En los mentideros de izquierda se comenta que, con el visto bueno de la dirección nacional, está dando rienda suelta a ‘una campaña de candidato’ como la que se proyectó sin éxito en las andaluzas para Juan Antonio Delgado, ya que IU terminó aupando como cabeza de cartel a Inmaculada Nieto.