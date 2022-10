Los juzgados de Málaga acumulan de media más de 800 asuntos pendientes de resolver

Los juzgados de Málaga acumulan, de media, 817,94 asuntos pendientes de resolver en cada órgano, según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el segundo trimestre de este año. Teniendo en cuenta que en la provincia hay 159 órganos, hay más de 130.000 causas en plena tramitación.

Las más afectadas son las salas de lo Social, que alcanzan hasta 1.096,87 causas en trámite al final del período analizado, seguido de lo Civil, con 857,01, lo Contencioso-Administrativo con 590,91 y, en menor medida, los juzgados de lo Penal, con 408,72 asuntos que quedaron en tramitación.

El segundo trimestre comenzó con 78.498 asuntos de nuevo ingreso en los órganos judiciales, que arrastraban 129.923 casos en trámite.

Al final de este intervalo, se habían resuelto 79.856 causas pero quedaron pendientes de resolución 130.052, prácticamente la misma cifra que al comienzo del trimestre.

«Es una situación muy difícil porque los asuntos van incrementando y sigue siendo insuficiente el número de jueces y de órganos judiciales. La ratio de jueces con respecto al resto de Europa sigue siendo menor», explica Lourdes García, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, de la que dependen la jurisdicción Civil y Penal. «Hemos pasado una crisis derivada del Covid, eso ha generado una crisis económica que tiene su reflejo en los juzgados y en la carga de trabajo. Se incrementan los asuntos».

Por salas concretas, y teniendo en cuenta la tasa de congestión -se calcula sumando los asuntos pendientes de resolver al inicio del período analizado junto a los casos de nuevo ingreso y los divide entre los asuntos que se resolvieron en ese mismo intervalo-, los juzgados de lo Mercantil son los más afectados, con un índice de 5,78. Siguen los juzgados de lo Penal, con una tasa de 5,77, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, también con 5,77, y los juzgados de lo Social, con 4,98.

A esto se le suma la situación, también complicada en partidos judiciales concretos de la provincia como Antequera, con 1.069,33 asuntos por órgano pendientes de resolver al final del período analizado, el segundo trimestre del año.

Los juzgados de Archidona, explica la presidenta de la Audiencia Provincial, están cada vez más saturados por las causas que se derivan de la cárcel de esta localidad. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la media de asuntos pendientes por órgano es de 729.

En esta línea, Lourdes García pone el foco en los juzgados de primera instancia, tanto en la capital como en el resto de partidos judiciales en la provincia. «Son un ejemplo importante y grave en la capital. También podemos incluir a Torremolinos y a Fuengirola, les hace falta urgente un juzgado más, que solo llevan Civil».

La magistrada explica la sobrecarga de trabajo con la falta de nuevas plazas en la provincia, que necesita siete juzgados más.

«Se ha creado un juzgado más que empezará a funcionar a finales de año, hace mucha falta, pero no es que falte uno más, es que faltan siete. No es suficiente», subraya García, que añade que esa falta de magistrados acaba repercutiendo en los derechos de la ciudadanía. «Esto redunda en que el servicio al público de la administración de Justicia se retarda, es una justicia tardía que muchas veces no es óptima, no está en condiciones cuando se llega a los tres años tras poner una demanda, por ejemplo».

A esto, la presidenta de la Audiencia Provincial hace hincapié en la presión a la que están sometidos los jueces: «Hacemos lo que podemos pero hay que dar una calidad, dar sentencias estudiadas y trabajadas, respuestas correctas. La elaboración de sentencias es un trabajo muy arduo».

En cuanto a necesidades específicas, García enumera la falta de magistrados del orden Civil y Penal de la Audiencia Provincial, el déficit de juzgados de lo Penal, de Instrucción, de Primera Instancia en Torremolinos y Fuengirola, un juzgado mixto en Antequera y Estepona -que llevan Penal y Civil-, un refuerzo a Archidona y un juzgado sobre la Violencia de la Mujer «urgentemente».

«Necesitamos un juzgado sobre la Violencia de la Mujer que atienda los servicios de guardia por las tardes también para evitar que las víctimas tengan que ir al juzgado de Instrucción de guardia y al otro día al de Violencia».

Ampliar la Ciudad de la Justicia

Recientemente, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron su intención de retomar el proyecto para ampliar la Ciudad de la Justicia de Málaga, una sede inaugurada en 2007 y que «nació pequeña», según comparten ambas administraciones.

El proyecto pasa por ampliar los juzgados de la capital malagueña empleando una parcela municipal aledaña que actualmente se usa como aparcamiento. «Estoy de acuerdo. Hay que ampliar la Ciudad de la Justicia. Nos estamos quedando estrechos. Hay que ampliarlo porque ya los próximos juzgados va a costar meterlos y hay que seguir peleando por que se creen más juzgados y necesitamos sitio para ello», opina Lourdes García.