"Lamentablemente, no todos somos iguales frente al cáncer, no hay equidad en los pacientes"

Joaquín Morales asumió la presidencia de la Asociación Española Contra el Cáncer en junio del pasado año. El balance que el empresario hace de este año es «muy positivo», pues en estos últimos meses se han alcanzado varios de los objetivos marcados para su mandato. A las puertas de dos grandes eventos, el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y la cena de gala, Morales charla con La Opinión de Málaga sobre la asociación

Algo más de un año ha pasado desde que Joaquín Morales asumiese la presidencia de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga. Desde entonces, el empresario ha logrado varios de los objetivos marcados en su hoja de ruta. Este periódico ha hablado con él sobre las metas conseguidas y las que quedan por cumplir.

¿Qué balance hace de su primer año de presidencia?

Estamos muy contentos. El primer año ha sido un año muy importante porque hemos estado analizando la situación, hicimos la foto del momento inicial para poder compararlo con lo que hay dentro de 12 meses y poder hacer ese balance. De momento es muy positivo. Cuando este consejo provincial tomó la presidencia y formamos el órgano de gobierno de la provincia de Málaga nos encontramos con nueve juntas locales y unos 9.000 socios. Hoy tenemos 14 juntas locales y 12.500 socios, hemos aumentado de una manera considerable.

Tenemos una sede maravillosa que necesitaba una reforma urgente y en este año se ha hecho; hemos avanzado en número de voluntarios y servicios y pacientes a los que atendemos; hemos incorporado dos vehículos nuevos para transporte de pacientes que necesitan tratamiento de quimioterapia; hemos ampliado nuevos tratamientos...

Todo esto son herramientas que nos son útiles para luego poder dar este servicio de misión. Porque esa es nuestra misión, ayudar y ser útiles para un colectivo tan necesitado como es el de los pacientes con cáncer y sus familiares. Estamos muy contentos y tenemos muchísimas expectativas de seguir creciendo. Hemos pavimentado una autovía de cuatro carriles para ahora coger velocidad.

Hace un año en una entrevista a este periódico señaló que los objetivos que tenía eran muchos y muy ambiciosos. Ya nos ha comentado alguno, ¿cuáles quedan por hacer realidad?

Queremos estar en el territorio, cuanto más mejor. Y cuando hablamos de territorio hablamos de la provincia de Málaga, el cáncer no discrimina ni por cuestiones geográficas ni por ninguna otra cuestión. Queremos estar allí donde haya pacientes que sufran cáncer y estar cerca de ellos, en las montañas o en los valles, por recónditos que sean, queremos tener sedes locales. Hemos aumentado el número de sedes en este tiempo pero tenemos la necesidad de seguir aumentando para estar más cerca de cada persona.

Quizás esta parte sea más complicada porque nos tenemos que apoyar en los voluntarios, ellos son la columna vertebral de la AECC, pero no siempre consigues crear un equipo de personas en todas las localidades donde nos gustaría estar. Los voluntarios son altruistas, no cobramos, tenemos que tener tiempo y no siempre encuentras personas que dispongan de ese tiempo. Sí encontramos gente generosa y solidaria, esto es muy fácil porque el malagueño es generoso y solidario pero, claro, necesitamos que pueda dedicar su tiempo y que tenga un perfil para gestionar y llevar a cabo todas las acciones. Esto es un poco lo que nos frena y por lo que todavía no tenemos una sede en cada provincia pero sigue siendo ese nuestro objetivo.

Investigación, una pieza clave en la lucha contra el cáncer y que siguen reivindicando en la asociación, ¿sigue faltando concienciación?

Te voy a dar un dato que a mí me pone los vellos de punta. Durante más de dos años hemos sufrido una terrible pandemia que nos ha aislado en nuestras casas y ha paralizado prácticamente el mundo entero. Esta pandemia se ha cobrado seis millones de víctimas mortales en el mundo. Lamentablemente, el cáncer, que no es algo que empezó hace dos años -se han descubierto esqueletos de dinosaurios con cáncer ya, es algo que viene desde muy atrás-, resulta que se cobra nada más y nada menos que nueve millones de víctimas mortales al año en el mundo.

Que en un tiempo récord se haya conseguido una vacuna maravillosa que nos ha liberado, es consecuencia de ese apoyo unánime que la ciencia y los estados han aportado. Y a mí se me ponen los vellos de punta porque me parece asombroso que a algo que cada año se está cobrando un tercio más de víctimas que el Covid no se le haya puesto el mismo interés. Quizá la diferencia de porqué se ha hecho en uno y no en otro es que uno ha paralizado el mundo y con el cáncer pues mueren nueve millones de víctimas pero no se paraliza nada, y parece que esto fuera menos problemático. Pero no, en la AECC queremos denunciar esto, ahora le toca a la investigación del cáncer.

Probablemente nunca vamos a acabar con él, el cáncer está muy relacionado con el envejecimiento y, por tanto, en el momento en el que la esperanza de vida en el primer mundo es cada vez mayor, pues el riesgo de contraer cáncer también lo es. Pero sí podemos conseguir que esto se quede en una enfermedad crónica y que en un futuro no se cobre la cantidad de víctimas mortales que se cobra. Esto es lo que tiene que aportarnos la investigación. A mayor investigación, mayor supervivencia.

Lamentablemente, no todos somos iguales frente al cáncer. Uno no elige tener o no cáncer, y a quien le llega tampoco elige qué tipo de cáncer. Hay algunos que tienen un porcentaje de supervivencia mayor porque han sido más investigados unos que otros. Y probablemente se haya investigado más, con todo el sentido del mundo, aquellos que se dan con más frecuencia. Pero claro, ¿qué pasa con los pacientes de cáncer de pulmón, de páncreas, de hígado… que son menos investigados? También tienen todo el derecho del mundo a recibir un tratamiento avanzado. No hay equidad en los pacientes con cáncer y esto requiere de mayor investigación.

«Con la investigación podemos conseguir que el cáncer se quede en una enfermedad crónica»

¿Cuáles son los que tienen mayor incidencia a día de hoy en la provincia?

Los tumores que tienen mayor incidencia siguen siendo los mismos desde hace varios años: colon, próstata y mama. El de colon, puesto que no discrimina por género, es el que más se da en la provincia, seguido del de próstata y del de mama.

El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿cómo ha evolucionado este tipo de cáncer en la provincia?

Va subiendo poco a poco. El año pasado estábamos en 33.000, ahora estamos en unos 34.000 casos. Cada vez va a ser más frecuente porque vamos envejeciendo más. La cuestión es estar preparados para ello, avancemos en investigación para que al final esto sea algo crónico que no se cobre tantas vidas. Ese es el objetivo básico que tenemos que perseguir.

¿Qué ha cambiado para una paciente diagnosticada con cáncer de mama en los últimos años?

Los tratamientos cada vez son más avanzados y esto repercute en el porcentaje de supervivencia del cáncer de mama, donde llegamos ya al 80% de supervivencia. Esta es la parte positiva pero hay un dato que tenemos que transmitir también. Ese 80% contempla a los pacientes que no han sido diagnosticados en estadios avanzados, porque en estos pacientes, que han sido diagnosticados en estadios más avanzados y sufren de metástasis, lamentablemente la supervivencia se reduce a solo un 25%.

Esencial, entonces, un diagnóstico precoz.

Sí, aquí interviene de una manera importantísima la prevención. Intentar prevenir cualquier tipo de cáncer está en las manos de cada uno de nosotros. Se están llevando a cabo las campañas de cribado de heces, que están teniendo un porcentaje de aceptación muy bajo. La ciudadanía no se conciencia en que esto te puede salvar la vida. Yo siempre digo que solo hay una noticia peor que te diagnostiquen un cáncer, y es que te lo diagnostiquen tarde. Hay gente que teme ir al médico, no vaya a ser que le digan algo que no quieran escuchar. Si te tienen que decir algo desagradable, mejor que te lo digan cuanto antes. Porque cuanto antes te lo digan, más posibilidades tienen de resolverlo. Con la prevención queremos cambiar esto, es necesario concienciarnos de que más vale prevenir que curar, como dice el refrán.

Vuelve la tradicional Cena de Gala tras dos años de ausencia, ¿por qué tiene que consolidarse entre las mejores cenas benéficas de España?

Hemos tenido la gran pausa que en todos sitios se ha generado por el Covid. La última se hizo en el 2019 y fue un éxito brutal por afluencia de público. Ahora, queríamos retomar esta cena porque para nosotros tiene dos vertientes importantes. Evidentemente, es una celebración benéfica, queremos recaudar fondos porque los necesitamos. Pero tiene otra connotación que es la de visibilidad. Tenemos la oportunidad de poder contar no solo qué es la AECC, sino la cantidad de servicios, prestaciones y ayudas que se ofrece a tantísimas personas, porque por un lado queremos que la sociedad lo conozca pero también queremos que los pacientes sepan que pueden venir aquí a ser atendidos gratuitamente, con unos servicios de muchísima calidad y unos profesionales de mucho nivel. Para ello nos tenemos que apoyar en eventos multitudinarios, en los que puedan hablar personas que lo han sufrido y que sepan que estamos aquí para ayudar.

Hay mucha gente que piensa que no puede venir porque no es socio. No es necesario ser socio, no hay que pagar nada y esto es muy importante que lo podamos transmitir. Para ser beneficiario sencillamente tienes que ponerte en contacto con nosotros y pedirnos ayuda, nosotros te abriremos las puertas.

Lo recaudado irá destinado a los 12 pisos residencia que la asociación pone a disposición de pacientes y familiares.

Este es otro de los muchos servicios que prestamos. Tenemos ahora mismo doce viviendas ubicadas cerca de los hospitales donde van a ser atendidos estos pacientes. Hay muchas personas que tienen que ser trasladadas a Málaga, afortunadamente tenemos un servicio de oncología muy avanzado y viene muchísima gente de otros lugares. En ocasiones, estas personas no tienen medios económicos suficientes para pagarse una residencia durante el tiempo que dure su tratamiento. Esto es una barrera brutal. Nosotros ponemos estas viviendas a disposición del paciente, pero todos estos pisos requieren de un mantenimiento, como cualquier vivienda, por eso la recaudación de la Cena de Gala de este año va a ir destinada al mantenimiento de los pisos de acogida residenciales que tenemos para todos los pacientes que lo necesiten. Nos da igual de donde vengan, nombre, raza… son pacientes y necesitan ayuda, y nosotros estamos para ayudarles.

En lo que va de año 108 personas se han beneficiado de esta oportunidad. Tenemos una población bastante alta de Almería, Melilla, Marruecos y de los distintos municipios de Málaga. Para poder acceder a ellos es necesario ser paciente oncológico, tener una distancia mínima de 30 kilómetros desde su casa al hospital y carecer de recursos económicos suficientes para poder costearse un alojamiento alternativo.