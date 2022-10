Málaga seguirá adelante con la concesión del servicio de patinetes pese al aviso de la CNMC

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, seguirá adelante con la tramitación de la concesión demanial para la gestión del servicio de patinetes y bicicletas en la ciudad, pese al aviso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se instaba a "paralizar" o "anular" el proceso.

Es la principal conclusión que se extrae de la comparencia del edil de Movilidad, José del Río, realizada esta mañana en la Comisión de Urbanismo, a petición del grupo municipal Unidas Podemos.

Del Río, que ha comparecido de forma telemática, ha explicado que la CNMC se ha pronunciado al respecto a petición de un "operador económico" por lo que se ha abierto un "procedimiento para determinar si se interpondrá o no recurso contencioso-administrativo". Mientras se decide si se abre la vía jurídica o no, la tramitación de la concesión demanial seguirá adelante.

"No hay nada en este momento que nos impida continuar con el proceso. Nosotros seguimos tramitando las ofertas presentadas por los licitadores con independiencia de los procedimientos que puedan abrirse por la vía contencioso-administrativa", ha afirmado José del Río, que ha añadido que, en todo caso, la suspensión del procedimiento no sería automática. "Tendremos derecho a contestar".

El servicio expira el 31 de diciembre

Por otro lado, las concesiones actuales, que autorizan hasta a seis empresas a operar en la capital malagueña, expiran el próximo 31 de diciembre, por lo que la ciudad se quedaría sin servicio a partir del 1 de enero de 2023.

Para evitar esto, Del Río ha recalcado que se harán las "autorizaciones correspondientes" a las empresas "mejor posicionadas y más rentables para el Ayuntamiento de Málaga".

No obstante, no serán seis autorizaciones como las que hay ahora, ya que Del Río ha admitido un "exceso de ocupación" en las zonas dedicadas al estacionamiento de vehículos de movilidad personal. Asimismo, "no será gratuito" para las operadoras, por lo que el Área de Movilidad "tomará medidas para que las empresas aporten".

"El 31 de diciembre de 2022 si no se ha resuelto esto de alguna forma, haremos las autorizaciones pertinentes para que el servicio no se deje de prestar", ha esgrimido Del Río.

En su comparecencia, el concejal de Movilidad ha explicado que este es el tercer "frente" que se abre contra la tramitación de la concesión demanial para regular este servicio, por la que se pasará de seis empresas a una sola al frente de la gestión.

Del Río ha señalado que algunas de las empresas licitadoras, esto es, aspirantes a hacerse con la concesión, presentaron una reclamación a la Secretaría de Estado de Economía que tanto Urbanismo como Movilidad contestaron y que acabó por desestimarse.

A lo que se añade, en palabras de Del Río, "un segundo boicot al procedimiento", por el que se remitió un escrito al servicio de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo pidiendo la suspensión y nulidad del proceso, al calificarlo como "un incumplimiento flagrante y grave", un escrito que el servicio calificó como un recurso de reposición.