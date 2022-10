El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha paralizado, momentáneamente, el desahucio de la familia de 6 personas que vive en régimen de alquiler en el barrio de la Luz y sobre la que recaía un lanzamiento por impago al propietario de la vivienda.

Además, el IMV ha concedido a esta familia la ayuda municipal para el pago de las rentas de alquiler durante 4 años. Cabe recordar que, a través de este plan, del que actualmente se benefician 220 familias, el Consistorio concede a cada familia un total de 18.260 euros (en 4 años), sufragando el 95% de los gastos el primer año, el 75% de la renta el segundo año, el 55% el tercero y el 35% el cuarto. Además, financia también la fianza (550 euros) y los gastos procedentes de los honorarios de las inmobiliarias (otros 550 euros).

Actualmente, ambos adultos se encuentran trabajando, tras haber intercedido el Ayuntamiento en la búsqueda de empleo de la madre en el sector de Ayuda a Domicilio, y según informe de vulnerabilidad realizado por los Servicios Sociales municipales, con la ayuda alquiler concedida y sus correspondientes sueldos, disponen de suficientes ingresos para hacer frente al alquiler de una vivienda.

Te puede interesar: Málaga Inminente desahucio para una familia con cuatro hijos menores, dos con autismo

La situación económica de esta familia se vio seriamente comprometida a finales del año pasado después de que el padre se quedase en paro, perdiendo el único sueldo que entraba en la casa y haciéndose imposible afrontar el alquiler de 630 euros.

"No tenía para comer y menos para pagar el alquiler. Pagué octubre pero en noviembre me vi ahorcada y ya no pude pagar", explica María Martín, la madre de los niños, en una concentración frente al Ayuntamiento de Málaga organizada a finales del pasado mes de septiembre a la que asistieron familiares, amigos y miembros de la oposición.