Sobre la forma de hablar los malagueños de la capital y provincia tengo un curioso caso que llamaba la atención a los malagueños de la década de los cincuenta del siglo pasado. Tiene que haber en Málaga capital y en las barriadas de Torremolinos (entonces era barriada de Málaga), Churriana y San Julián personas que se acuerden del personaje que hoy traigo a las memorias de nuestra ciudad.

El personaje en cuestión era un súbdito alemán de alta alcurnia, como se decía entonces de personas pertenecientes a la aristocracia; era el barón Ulrich von Schlippenbach, de profesión ingeniero agrónomo, esposo de Marjorie Grice-Hutchinson. Ella es punto y aparte porque fue una destacadísima economista inglesa, historiadora del pensamiento económico español y distinguida con dos doctorados Honoris Causa por las Universidades de Málaga y la Complutense de Madrid. Su biografía es espectacular, y antes de fallecer en Málaga en 2003, legó a nuestra Universidad el Jardín Botánico que hoy lleva su nombre, ‘Centro Experimental Grice-Hutchinson’, en la barriada de San Julián.

Volviendo a su esposo, a Ula Schlippenbach (el Ulrich fue apocado) lo recuerdo porque no sé por qué razones mis padres tuvieron algún contacto con la familia, quizás por pertenecer a la colonia alemana, que era bastante numerosa en Málaga. El caso es que tengo en la memoria al aristócrata germano, un hombre alto, bien parecido, elegante y que usaba monóculo, signo de la elegancia de entonces. Lo sorprendente de aquel distinguido señor es cuando se expresaba en español.

Aprendió nuestra lengua en el contacto diario con las gentes de Churriana, ya que residía en esta barriada. Hablaba, sin ánimo de menospreciar a nadie, como los catetos o sea, en un malagueño cerrado, tosco, mezclando eses con zetas… algo que llamaba poderosamente la atención. Su forma de hablar nuestra lengua no encajaba con su aspecto exterior. Por cierto, hoy, algunos vecinos de San Julián de mucha edad lo recuerdan por su exquisito trato y educación.

El español destilado

Lo de español destilado fue una definición que utilizó el que fuera director de la Real Academia Española Manuel Alvar al calificar a una súbdita rusa que hablaba un español tan puro, tan limpio, sin deje… imposible de encuadrar en una zona determinada de nuestro país. Don Manuel Alvar, en una entrevista que le hice en una ocasión (lo entrevisté tres veces porque frecuentaba Málaga), me contó el caso de aquella señora que hablaba nuestra lengua como nunca había oído.

Este criterio del español sin acento de ningún lugar es el que imperaba en sus primeros tiempos en Radio Nacional de España. Los locutores encargados de leer «el parte» (las noticias de las 2 de la tarde y 10 de la noche) no tenían acento que delatara su procedencia. Curiosamente dos de aquellos maestros en leer las noticias eran andaluces de nacimiento; me refiero a Matías Prats, oriundo de un pueblo de Córdoba, recriado en Málaga, y Juan Martín Navas, nacido en Linares (Jaén). Matías, fuera del micrófono, hablando con los amigos, dejaba entrever sus orígenes andaluces. Martín Navas perdió el acento andaluz de su origen.

El acento andaluz

En Andalucía existen tantos acentos como provincias; el acento de los granadinos no tiene nada que ver con el acento de los almerienses y no digamos el acento de un cordobés con el de un malagueño y el sevillano con el acento de un jienense… que ahora la RAE permite también giennense. Los andaluces identificamos sin esfuerzo alguno la procedencia de cada uno. Y supongo que sucederá lo mismo en Castilla; un zamorano distinguirá por su acento o deje a un palentino, y un vallisoletano a un soriano o abulense.

En esto del acento andaluz recuerdo la ‘lección’ que nos quiso dar un señor a Joaquín Marín, presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, y al autor de estas líneas, vicepresidente de la entidad, en una visita que hicimos a Canal Sur en Sevilla para intervenir en un programa sobre periodismo en Andalucía. Aquel señor, cuyo nombre he olvidado pero que seguramente si insisto lo encontraré en un rincón de mi memoria (disco duro de ahora), nos dijo que había que luchar para unificar las ocho maneras de hablar en la región. Que todos tomáramos conciencia y utilizáramos un mismo acento.

Después de la perorata sobre su proyecto de ‘educar’ a los andaluces para hablar todos de la misma manera, osé preguntarle qué acento era el elegido para que todos los andaluces lo utilizáramos a partir de esa fecha. Dudó unos segundos… y aclaró: el sevillano. Hasta hoy: los granaínos siguen como siempre, los cordobeses no han cambiado, los gaditanos… o cadistas, que no sé si se ha admito o no el nuevo gentilicio, supongo que otro tanto de lo mismo.

En la provincia de Málaga, que es la que mejor conozco, se dan casos que revelan la diversidad de acentos según la localización. Por ejemplo, los nacidos en Archidona tienden más al acento granadino que al malagueño por la proximidad con la provincia de Granada, mientras que los nacidos en Motril pueden tender más al acento malagueño que al granadino. En Antequera y Ronda, por la proximidad con Sevilla, se advierte la misma tendencia. En el Campo de Gibraltar (Algeciras y La Línea), el malagueño se impone al gaditano.

¿Avergonzarnos por nuestro acento?

Yo no hablo un perfecto castellano ni un andaluz cerrado. Hablo como hablo, como he aprendido en mi entorno, mezclando palabras y expresiones andaluzas y aceptando el habla de todos, sean o no andaluces, navarros, castellanos o de cualquier procedencia.

El mejor ejemplo de un malagueño que no se preocupó nunca de su acento fue nada más y nada menos que don Antonio Cánovas del Castillo, ilustre personaje de la vida española, historiador, presidente del Consejo de Ministros, artífice de la restauración… Hablaba en un andaluz o malagueño con la mayor naturalidad sin sentirse inferior por su acento. Igualmente ocurrió con Pablo Ruiz Picasso, quien nunca perdió su acento malagueño pese a haber vivido fuera de nuestra ciudad la mayor parte de su vida.

Lo peor que le puede pasar a un andaluz o malagueño es intentar ocultar su origen porque en su afán de ser más fino mete la pata hasta el corvejón, como se dice vulgarmente.

Un político, no sé si era de estos lares, que tuvo que dar un mitin o arenga en Bilbao empezó su intervención: «¡Noble pueblo de Bilbado!» Y el que le acompañaba, por los bajines, agregó, la hemos cagado.

Si me faltan eses en mi habla habitual, a muchos cazurros madrileños les sobra una cuando piden un «taxis»

De Magdalena Álvarez, gaditana radicada en Málaga, que fue diputada en el Congreso y ministra de Fomento, algunos periodistas se mofaron de ella por su forma de hablar, y en el caso de otra ministra, malagueña en este caso (Celia Villalobos), otro tanto de lo mismo. Pero ellas no se inmutaron porque no tenían por qué renunciar a sus orígenes. En el Parlamento y en el Senado se oyen intervenciones de políticos gallegos, catalanes, valencianos, vascos…, cada uno con sus acentos y nadie se atreve a señalar sus acentos.

Si me faltan eses en mi habla habitual, a muchos cazurros madrileños les sobra una cuando piden un «taxis».