El estudio de Moneo: "La opinión pública entenderá que el hotel era lo que debía pasar en este espacio de Málaga"

La construcción del H10 Croma Málaga, conocido popularmente como hotel de Moneo -en referencia al arquitecto Rafael Moneo que diseñó el edificio-, no estuvo exento de polémica, debido al rechazo social que supuso la demolición de La Mundial, que llegó a ser paralizada de forma cautelar por un juzgado.

Casi tres meses después de la inauguración del hotel, Clara Bovio, arquitecta en el estudio de Rafael Moneo, el diseñador del edificio, ante preguntas de este periódico, defiende el resultado de un encargo en el que el estudio estuvo trabajando durante 17 años, sostiene, después de que los primeros promotores, grupo Braser, les hicieran el encargo. "A partir de ahí, cada paso que hemos dado, hemos pedido la tramitación pertinente, los permisos pertinentes, esperado las resoluciones pertinentes... de normativa no nos hemos saltado nada".

"Él [Rafael Moneo] está convencido de que el proyecto es el que él quería hacer, y que va a esperar a que Málaga lo reconozca y lo absorba como suyo en cualquier momento. Entiende que cualquier cosa que genere un cambio de este tipo genera polémica", esgrime Clara Bovio. "Si hubiese estado equivocado, sería el primero en reconocerlo. Es el espacio que él quería recuperar para Málaga, con La Mundial donde está, darle el valor que debería tener, que ha quedado una reproducción de muchísima calidad".

Añade la arquitecta que "la opinión pública entenderá que era lo que debía pasar en este espacio de Málaga. ¿Que siempre habrá un conflicto? Es así, pero entendemos que era la opción buena para Málaga. Entendíamos que no era propiciar ningún elemento extraño, fue un proyecto muy meditado".

A esto, la directora del H10 Croma Málaga, Elia Beret, agrega: "Yo no estaba en Málaga ni lo he vivido, no te puedo dar una opinión. Yo te puedo decir que la gente que viene al hotel a todo el mundo le encanta, que el recibimiento ha sido espectacular, que las ocupaciones también son altas porque Málaga se encuentra en un momento de auge y eso se nota, y a todo el mundo le encanta".

Beret señala que el hotel se encuentra desde su inauguración prácticamente lleno, con un importante peso del turista nacional durante agosto y que a partir de septiembre se ha sustituido por el extranjero, especialmente británicos, holandeses, alemanes, suizos y, en menor medida, estadounidenses. Este último, un mercado en el que esperan despuntar con la nueva conexión Málaga-Nueva York, operada por United Airlines.

La inversión en este alojamiento ronda los 19 millones de euros, excluyendo el coste de los trabajos de urbanización y saneamiento previos a la construcción. Esta intervención incluyó otros dos edificios colindantes, que no forman parte del hotel, y que se dedicarán a aparcamientos y oficinas.

Una réplica de La Mundial y un bar con su nombre

Uno de esos edificios es una réplica de La Mundial y que cuenta con las forjas originales del antiguo palacete de los condes de Benahavís.

"El arquitecto lo que quiso es hacer un nuevo edificio para incorporar todos los elementos de forja originales que existían en lugar de tenerlos guardados en un almacén municipal", señaló la arquitecta del estudio de Moneo ayer durante una visita a medios de comunicación.

"Entendía que como fondo de esta plaza, La Mundial iba a estar mejor ahí que aquí porque hemos ampliado el puente de la Esperanza, que entendíamos que era una vía alternativa a la Alameda, y ese sitio más protegido para ese edificio, iba a quedar mejor".

Asimismo, en la esquina del hotel que da a la calle Prim y Hoyo de Espartero, el hotel ha anunciado que inaugurará en breves un restaurante llamado "La Mundial", como han explicado, en homenaje a la antigua pensión diseñada por Eduardo Strachan en el siglo XIX.

"Estamos en trámites de abrirla, espero que dentro de poco. La idea es dar vida a la plaza, que ahora ha quedado enorme y que es espectacular pero cuando pongamos", señala la directora del hotel, Elia Beret, que añade que están a la espera de contar con la licencia para montar la terraza y fijar la fecha de la inauguración, ya que todo el interior está ya montado.