👨‍🔬📑 Seguimos reclutando voluntarios para vacunarse con la cuarta dosis de hipra dentro del ensayo de la vacuna española. Si te has puesto tres dosis de pfizer y no has pasado la #Covid19, manda un email con tus datos personales y un teléfono de contacto 🧵👇 pic.twitter.com/Dr45SKxbJO