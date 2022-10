El pasado sábado pensionistas de diferentes comunidades autónomas se manifestaron Madrid para exigir la revalorización de las pensiones, respecto al incremento del IPC acumulado anual y una pensión mínima del 60% del salario medio.

Unas protestas que se han llevado a cabo en las puertas del Congreso de los Diputados, en las que miles de pensionistas denuncian una situación "insostenible" ante la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Desde la Asociación Pensionista en Acción apoyan la causa, aunque se desmarcan de algunos aspectos. Para 2023, la subida estimada de las pensiones es del 8,5%, algo que la plataforma malagueña acepta pero exige una subida lineal de todas las pensiones - sean del tipo que sean- y que compensen las pérdidas de estos últimos diez años

Una pensión digna supondría "respirar un poco mejor", asegura Pilar, presidenta de esta asociación. Y añade que "seis millones de pensionistas no llegan ni a los mil euros".

En el caso de Málaga, los pensionistas cobran un 8% menos que el resto de los jubilados españoles. A esto hay que sumarle "pensiones irregulares e injustas" ya que la retribución económica varía dependiendo del tipo de pensión: "Que no haya una equidad hace que se enfrentan a sectores de pensionistas contra otros", explica Pilar.

Por ello recalca la importancia de una subida igualitaria a todos: "La no contributiva es de 400; por otro lado está la pensión de viudedad que son de 500, tú con eso no puedes vivir", dice.

Pero los que han cotizado durante más de 40 años también se encuentran en este situación: "Cotizas desde los 12 años , que es la época en la que empezamos muchos a trabajar, y ahora resulta que no llegas a 900 euros”, subraya.

La inflación y las pensiones

Durante tres años los pensionistas llevan alzando la voz y reivindicando una pensión justa. Con el paso de los años la situación no ha ido mejorando, y es que el último varapalo ha sido la inflación.

"Ahora estamos muchísimo peor, aunque subas el 8,5% no podemos respirar con ello, arrastramos pérdidas. Además ese 84 euros o 100 euros que vayan a subir ya lo vas a destinar a pagar la factura de la luz, del gas o intentar llenar la cesta de la compra", critica Pilar. A esto se le suma el gasto extra de los médicos, e indica que "hay sindicatos que se abanderan ese derecho de representarnos, algo que no nos parece acorde. Queremos que nos consulten, los sindicatos no conocen la realidad".