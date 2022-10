Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el PSOE continúa exigiendo al Ayuntamiento de Málaga su cumplimiento para eliminar de las calles de Málaga las nominaciones con referencias golpistas y a la dictadura de Franco, como es el caso de los aviadores militares Carlos Haya y García Morato. Para ello, el grupo socialista presentará el próximo jueves ante el Ayuntamiento de Málaga una moción.

La Ley de Memoria Democrática es una realidad tras terminar su recorrido parlamentario después de ser aprobada definitivamente en el Senado, con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones. A raíz de la aprobación de la nueva ley, se han abierto numerosos debates y propuestas para eliminar cualquier rastro del franquismo existente en Málaga, como la avenida de Carlos Haya o García Morato, o la pedanía Villafranco de Guadalhorce. En el caso de la primera avenida, se llegó a aprobar por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Málaga que se cambiaría su nombre actual por ‘'Camino de Antequera'’, que era su nombre original. Sin embargo, este cambio no llegó a producirse, a pesar de las peticiones protagonizadas por PSOE y Unidas Podemos.

Durante la rueda de prensa, que ha tenido lugar en la avenida de Carlos Haya, Daniel Pérez ha pedido al equipo de gobierno la retirada de las letras de piedra. ‘’Retirar el nombre de quienes apoyaron el asesinato y la huida de decenas de miles de malagueños no es abrir una herida, sino cerrar una brecha por el respeto, la dignidad y la reparación con justicia”, aseguró el líder socialista. La responsable de Memoria Democrática y de Cultura en el grupo socialista, Lorena Doña, añadió que “la avenida de Carlos Haya puede volver a llamarse Camino de Antequera, el nombre que siempre tuvo, hasta que se nominó como actualmente como exaltación del franquismo en nuestra ciudad”.

El portavoz socialista ha recordado que no es primera iniciativa que se presenta al respecto, en julio de 2018 se aprobó una moción del PSOE en la que se solicitaba al Ayuntamiento a cambiar el nombre de la Avenida Carlos Haya. “Desde ese momento, Paco de la Torre, máximo responsable de la comisión de calles que dirime la nominación, no ha hecho absolutamente nada. Pero ya no hay excusas. Hay que dar cumplimiento a la ley y así lo exigimos hoy”, reclamó el socialista.

Haciendo referencia a García Morato, quien da nombre a la entrada del aeropuerto malagueño, Pérez afirma que dicho nombre rinde honores a vestigios de un pasado oscuro que acabó con la vida de centenares de miles de personas en nuestra provincia. “No entendemos cómo la derecha del Ayuntamiento de Málaga sigue unida sentimentalmente al pasado, un pasado del que hay que pasar página reparando la dignidad de las familias y tratando con justicia a los represaliados”, afirmó.

Rafael Molina, vicepresidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, expresa que “agradecemos al Partido Socialista una moción que recoge el sentir de nuestra lucha como asociación desde nuestros inicios. La eliminación de los nombres con referencias franquistas de nuestras calles es una de nuestras históricas reivindicaciones. Del Ayuntamiento y del alcalde hemos recibido promesas, como la creación de una cátedra para revisar el callejero y hacer los cambios. Todo se ha dilatado en el tiempo”. Molina ha concluido afirmando que ''el Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas y eliminar todos los nombres franquistas del callejero de nuestra ciudad”.