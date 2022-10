Las obras siempre son una gran dificultad para los comercios, pero en el caso de los locales resulta mucho más complicado llevar la situación. Las obras que están teniendo lugar en la calle Carretería de Málaga están haciendo tambalear a muchos negocios locales y ellos piensan que el propio ayuntamiento no está ayudando lo suficiente.

El Ayuntamiento de Málaga anunció el pasado mes una ayuda directa de 500 euros para las tiendas y bares de dicha calle. Sin embargo, esto no convence a los propietarios de los locales: "Tres obreros en toda la calle es muy poco. Esa ayuda, que todavía no hemos cobrado, no sirve para nada", afirma Ricardo José Álvarez de La Cheesequería. Además de esto, asegura que es un negocio que siempre ha tenido cola y los fines de semana "cuando no hay obras funciona muy bien", pero están planteándose el cierre del local durante las mañanas hasta que se dé por finalizada la obra en ese tramo, ya que el ruido provoca rechazo en los clientes y suele estar vacío.

"Somos la resistencia"

La cuantía que de la podrán beneficiarse cada establecimiento será independiente del tamaño o nivel de facturación del mismo. Esta es una ayuda destinada a los comercios de proximidad y cuya convocatoria estará abierta hasta que final de año. El objetivo es mantener abierto el comercio local y ayudar a los propietarios. Por esto, Enrique Ortigosa, de la Librería Renacer, insiste en que es muy importante resistir para fomentar los pequeños comercios. "Somos la resistencia y aguantamos ajustándonos", asegura con firmeza en el correo electrónico que manda semanalmente a sus clientes fijos. A pesar de esto, el propietario de la librería asegura tener una visión realista de la situación y es totalmente consciente de la bajada de afluencia de clientes que ha sufrido y va seguir sufriendo su negocio.

El ruido, un problema añadido

Rabi, de Kima Coffee, y Bernar Llamas, de Bruch-it, afirman que su intención inicial es mantener abiertos los locales, pero si la situación empeora se verán obligados a echar el cierre temporal. La gran mayoría de los propietarios de estos comercios están de acuerdo en que no solo la presencia física de las obras perjudica su clientela, sino que el ruido también condiciona mucho la afluencia. El propietario de Kima Coffe utiliza cascos durante su jornada y cuando llegan clientes cierra la puerta para que estos no se sientan molestos o incómodos por el nivel de sonido que generan las obras.

En el último mes en la calle Carretería se ha complicado mucho poder pasear tranquilamente, comprar algo o hacer cualquier otra cosa que se necesite de los comercios locales. Toda la calle está abrumada de obras y del ruido que esto llegar a ocasionar, lo que acaba perjudicando a todos los locales que se extienden por dicha calle

Por último, los pequeños comercios hacen un llamamiento al Ayuntamiento de Málaga y solicitan más presupuesto para las obras para que puedan terminar cuanto antes para que la situación deje de perjudicar sus negocios.