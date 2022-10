El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado los trámites para comenzar la remodelación del campo de fútbol del colegio Gibraljaire, en el barrio Miraflores de los Ángeles, según ha informado en un comunicado de prensa, después de años sin contar con infraestructuras deportivas decentes. La concejala de Cultura, Deporte y Teatinos, Noelia Losada (Ciudadanos), ha celebrado que el Gobierno central haya aceptado ceder la titularidad del actual campo de fútbol de Gibraljaire renovar por fin un campo de tierra, que ha provocado que el barrio se haya quedado sin clubes deportivos infantiles, que actualmente juegan en otros campos cercanos adecuado.

El barrio Miraflores de los Ángeles, de unos 60.000 habitantes, es el cuarto más poblado de Málaga e históricamente ha contado con una gran tradición futbolística. Sin embargo, es el único barrio de la ciudad que no cuenta con un campo de fútbol adecuado. El colegio Miraflores-Gibraljaire es el único que dispone de un campo de tierra, en condiciones que dificultan la práctica de este deporte. Para jugar al fútbol, los niños del barrio tienen que desplazarse al campo de Carlinda, Nueva Málaga, Segalerva o en el Malaka.

Titiularidad del campo

El problema viene con la propiedad del colegio, un centro concertado que pertenece a la Junta, la cual cedió la parcela a una cooperativa de profesores y desde entonces, el campo no ha sufrido ninguna modificación. La titularidad del campo de fútbol ha sido un problema que ha retrasado durante años la reforma del mismo. En 2015 el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía llegaron a un acuerdo por el cual se iba a construir un campo de fútbol de césped artificial; pero, con el proyecto ya redactado, el último escollo radicaba en que los suelos no eran propiedad de este Ayuntamiento y por ello no podía acometer obra alguna.

Noelia Losada, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, elevó a la consideración del pleno una moción en este sentido, que, en menos de un año, ha cristalizado en esta cesión del suelo. "En estas últimas semanas, hemos recibido la notificación formal por la que el Ministerio de Cultura y Deporte aceptaba la inscripción de esta parcela a favor del Ayuntamiento. Y eso nos habilita para hacer estas obras que eran 'rehenes' de la burocracia", ha indicado Losada, al tiempo que ha mostrado su disposición a que las obras puedan contratarse en 2023, incluso a través de una modificación de crédito. Además, la edil se ha comprometido a que el terreno siga teniendo los mismos usos que hasta la fecha.

"Era necesario que el Ayuntamiento pudiera acometer la reforma y modernización de las instalaciones, que quedaron fuera del plan de campos de fútbol municipal impulsado hace ya muchos años''.

''La barriada de Miraflores de nuestra ciudad clama por unas instalaciones deportivas de calidad para la práctica del fútbol. Históricamente ha sido un barrio con mucha afición y tradición futbolística, pero esos sueños se han visto truncados. No tienen instalación deportiva por culpa de la maraña burocrática existente en torno al único espacio que podía albergar una instalación de estas características", ha recordado Losada, añadiendo que se sacará un contrato para actualizar el proyecto de renovación, el cual es de hace años y está desfasado.

Por otro lado, la concejala ha agradecido el trabajo del equipo del área de Deporte: "Con la inestimable ayuda de los funcionarios del Área de Deporte, se hizo una labor importante de investigación que nos llevó a conocer al propietario real de los suelos, primer paso y fundamental para que el proyecto pueda seguir su discurrir hasta el objetivo de hacerlo realidad al fin".