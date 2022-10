El IX Moments Festival de Cervezas Alhambra, un evento único que se ha convertido en uno de los encuentros internacionales imprescindibles de la cultura y arte popular independiente, celebra, como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, un intenso y atractivo programa de más de 150 actividades de arte urbano, fotografía, diseño, ilustración, música, cine y artes escénicas que invadirán Málaga, Madrid, Sevilla y, por primera vez, Granada, durante este otoño.

En concreto, desde el 25 de octubre hasta el 27 de noviembre más de 30 espacios referentes de la escena alternativa de estas cuatro ciudades acogerán interesantes encuentros, exposiciones, documentales, talleres, murales o conciertos de más de 250 artistas, entre los que confluyen tanto jóvenes talentos emergentes como figuras destacadas de la escena subcultural internacional que vendrán a España por primera vez o estrenarán mundialmente sus trabajos en esta cita.

Este es el caso de la inglesa Janette Beckman, todo un referente de la fotografía del hip hop y una de las pioneras retratando los inicios del punk rock, que visitará por primera vez nuestro país, en concreto Málaga, con una exposición de material propio que ya es historia del siglo XX. A la ciudad acudirá igualmente el ilustrador Arik Roper, que seducirá a los malagueños con los paisajes y personajes de su mundo fantástico, mientras que Miss Beige, uno de los grandes nombres del arte contemporáneo nacional, traerá una sorprendente y reflexiva performance en la que invitará al público a meterse en la cama con ella y jugar.

El estreno absoluto en Sevilla de ‘El Tiempo Ciego. Volumen I, 89-99’ del fotógrafo Pat Graham es otra de las claves destacadas del Moments 2022, que expondrá una muestra inédita que explora la subcultura, la colaboración y la estética DIY (Do It Yourself) de la música y la fotografía en la década de los 90. Además, la capital andaluza, que acoge por segundo año consecutivo la cita, contará con un momento mágico en el homenaje que el Moments rinde a Gualberto, un hito del panorama musical nacional que ha estado presente en las principales bandas, fusiones y colaboraciones de la vanguardia y cuya trayectoria se reconocerá en un emotivo encuentro. Por su parte, en Madrid estará la americana Alison Braun, artista visual que ha sabido retratar como pocas el maravilloso inframundo de la escena punk rock y heavy metal.

Gracias a su proyección internacional, con la presencia de los nombres más destacados del arte urbano europeo y americano, a su capacidad para implicar a cientos de creadores cada año y a su ambicioso y original programa, que impregna de cultura durante semanas los espacios culturales más señeros de las ciudades, el Moments Festival, un proyecto independiente que surgió fruto del interés de un grupo de amigos por la cultura urbana, se ha consolidado en su novena edición como una cita cultural de referencia a nivel mundial, tanto por su temática como por su formato. De esta forma, este singular y extraordinario evento, nacido y gestado en Andalucía, es ya una cita imprescindible en el calendario contracultural internacional, convirtiéndose en agitador social, catalizador de ideas e impulsor de sinergias entre los más diversos colectivos culturales.

En esta edición en concreto, el Moments apuesta por la música en directo, precisamente por su capacidad para generar ese ambiente festivo, con más de 25 conciertos. Además, entre otras novedades, contará con la incorporación de nuevos enclaves de calidad a la red de espacios del festival, los estrenos mundiales de exposiciones de fotógrafos e ilustradores internacionales o la expansión a una cuarta ciudad –Granada- con actividades durante una semana, que convierten al Moments Festival en toda una revolución del underground y la cultura alternativa durante los meses de octubre y noviembre.

En esta ocasión, el festival acoge la celebración del 25 aniversario del Staf Magazine, revista contracultural de referencia, formada por un colectivo de gestores culturales de donde nace el proyecto. Así, hasta el próximo 17 de noviembre se puede disfrutar de una exposición que recorre los 25 años de Staf en el Contenedor Cultural de Málaga y en estas semanas se celebrarán conciertos, presentaciones y encuentros en Málaga y Sevilla en torno al aniversario.

EL MOMENTS EN MÁLAGA. Del 25 de octubre al 13 de noviembre

Como adelanto a la inauguración oficial que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre, Málaga, que sigue siendo la sede principal del evento, recibirá el próximo 25 de octubre a Janette Beckman, considerada una de las fotógrafas pioneras y que mejor han documentado los inicios y el transcurso del punk rock y el hip hop en New York y Londres.

La artista, cuyo trabajo se encuentra en las colecciones permanentes del Museo Smithsonian, el Museo de la Ciudad de Nueva York o la National Gallery de Reino Unido, entre otros, visitará por primera vez España para impartir un workshop en Apertura. Centro de Fotografía y Artes Visuales, donde expondrá también a partir del día 27 parte de su trabajo fotográfico sobre la escena underground del hip hop con ‘Rebels’. Este mismo espacio acogerá ya en noviembre el taller del fotógrafo y editor Daniel Alea.

Por su parte, Contenedor Cultural expone hasta el 17 ‘Ahora el Ritmo Esta Bien. Staf Magazine 25 Aniversario’, una muestra que incluye portadas, arte, rarezas y colecciones particulares a través de las que se cuenta la historia de la cultura alternativa del último cuarto de siglo a través de Staf Magazine -publicación desde la que nace el Moments- en su 25 cumpleaños. Aquí será donde Miss Beige cuente sus ‘Secretos de alcoba’, una invitación al juego en la que el espectador podrá acostarse con la artista y conocerla, interpretar sus insinuaciones y arriesgarse en esta performance donde el ‘mirón’ será sorprendido, pondrá los límites y reflexionará ante las provocaciones de Ana Esmith (que es como se llama esta creadora). La proyección de documentales será otra de las actividades que ofrezca Contenedor Cultural, además del encuentro con el malagueño Paco Núñez, que recibirá el Premio Moments 2022 por su carrera y activismo en el mundo del skate en Málaga.

El Centro Pompidou Málaga, nuevo espacio en el Moments, también ofrecerá música en colaboración con el SUMA Festival, como la actuación del guitarrista Raúl Cantizano, conocido por explorar los límites y géneros de este instrumento, solo o con intérpretes como Niño de Elche, Rocío Márquez, Los Voluble o el Premio Nacional de Danza 2022 Andrés Marín. Además, el Pompidou celebrará una retrospectiva y encuentro con Carlos Amores, otra (de varias sesiones y días) del cine de Gonzalo García Pelayo -premio Moments de la pasada edición- y proyectará Terremoto, el documental para después ofrecer un encuentro con sus directores Álvaro Mayoral y Nacho Rojas.

Asimismo, se podrá disfrutar de más música en directo, una de las grandes apuestas de esta edición, en el Velvet Club, que será escenario de varios conciertos de rock del 1º Ciclo Momentia; la Escuela de Arquitectura, con el encuentro, exposición y actuación en directo de Caradusanto (con motivo del X aniversario del sello discográfico Oigovisiones) y el concierto de Marco Serrato, también dentro del Ciclo SUMA, además de documentales y el desfile presentación ‘Livin Savage SS23’; el Muro Bar Independiente, que acogerá varias sesiones de DJ (Pablo Macías, Antonio Mata aka Festiboy o Juan Antonio HR); La Casa Amarilla (Francisco Daniel Medina & Caradusanto. Poesía & Live Modular) y el Centro Cultural MVA, donde se celebrará el 25 aniversario de Staf Magazine con el proyecto de Matías López ‘El Mati’ ‘Jugando’. Este centro ofrecerá el taller de uno de los nombres internacionales más destacados que visitan el Moments: el fotógrafo Pat Graham, que impartirá ‘Odio al Flash’.

Por su parte, Trece. Lavadero de Artes Vivas será el lugar de celebración de otra fiesta, la de los 10 años de Oigovisiones, y el Museo de Málaga acogerá el taller del ilustrador neoyorkino Arik Roper sobre ‘El arte del diseño de álbumes y carteles (...)’. Aunque la cita imprescindible con este creador será la exposición ‘The Blade of Dream’, una muestra de grabados recopilados por Roper que recrea lugares fantásticos, visiones extrañas y seres misteriosos que deambulan por su imaginación, y que podrá visitarse hasta el 2 de diciembre en la Escuela de Arquitectura de Málaga.

En esta línea, la Escuela de Arte San Telmo y Depincor ofrecerán talleres; éste último espacio también acogerá una exposición de reinterpretaciones de viejos graffitis y Trece Tattoo será la sede de la muestra del skater malagueño Bibi Ruiz, que exhibe aquí su lado más sensible y creativo. La Casa Invisible por su parte será el enclave de otro Premio Moments 2022, el de Bea & Juanma de Lemmy Bar, en el 30 aniversario del local, de lo que se podrá visitar una exposición en Drunkorama. Además, La Casa Invisible proyectará el documental I Get Knocked Down, y varias librerías se sumarán en esta edición del Moments para acoger diversos encuentros, entre ellas Rayuela (presentación de Ediciones Fantasma), Librería Proteo (presentación de libro) o la Librería Luces (‘Sloper: Editando a la contra’).

El Jardín Botánico La Concepción, otro espacio que se incorpora por primera vez este año, será sede de la muestra ‘Malaga Naturalis’, y el IES Cánovas del Castillo acogerá, por primera vez en Andalucía, el trabajo del artista visual australiano Kyle Hughes que realizará un mural, como es habitual en él, explorando el color, la abstracción, la forma, la línea e incorporando narrativa donde sea relevante. Por último, el Museo de Málaga ofrecerá el taller que impartirá la Mujer Corteza en torno al mundo del collage y las cortezas de árbol, y la proyección del documental Story Wont Die.