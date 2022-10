El aterrizaje del kéfir en Málaga

Hace muchos años –en 1979- acudí con mi mujer a la consulta del traumatólogo Honorio Leal Escobar, que pertenecía al cuadro médico de la Asociación de la Prensa de Málaga. Atendió de forma exquisita a mi mujer y dialogué con él unos minutos porque en aquellos años él colaboraba todas las semanas en el suplemento del diario ‘Sur’ con artículos relacionados con la Medicina. Durante la permanencia en su despacho, tanto a mi mujer como a mí nos llamó la atención que ingiriese de vez en cuando un trago de un vaso de leche.

A la segunda visita varios días después para que examinara las radiografías que le solicitó, mientras esperábamos pasar a su despacho, la enfermera que atendía a los pacientes le preguntó a mi mujer si tomaba kéfir. Ni mi mujer ni yo habíamos oído esa palabra ni en qué consistía. Nos informó entonces de que era un producto lácteo muy saludable y que tanto el doctor como ella lo tomaban a diario. Nos recomendó consumirlo.

Para convencernos de sus beneficios nos facilitó la fotocopia de un escrito en el que se informaba del origen de la bebida y cómo prepararlo y consumirlo. Nos entregó también un pequeño frasco de vidrio en cuyo interior había una muestra del cultivo denominado kéfir. Tengo que agregar que la enfermera, no joven (o de cierta edad cuando uno no se atreve a fijar la edad de una persona), tenía un aspecto muy saludable y se desenvolvía con agilidad. El kéfir le proporcionaba ese bienestar.

El Cultivo Acidophilus

Me voy a permitir reproducir sin mover una coma el escrito que me facilitó así enunciado: Cultivo Acidophilus y Kefir.

«En el Cáucaso, donde el Kefir se ha consumido corrientemente por miles de años, la gente vive hasta 110 y 125 años y se mantiene en buena salud. No conocen la tuberculosis, el cáncer o las enfermedades de los ojos. El profesor Mokinowa, al observar esto, dedicó toda su vida a estudiar el valor del Kefir, que curaba las enfermedades del sistema respiratorio, los desarreglos del estómago, las infecciones intestinales crónicas, las enfermedades del hígado, la vesícula biliar y los riñones, así como otras muchas enfermedades.

Antes de la segunda guerra mundial el Dr. Kranzek comprobó estos resultados tan poco usuales.

Este cultivo (Kefir) fue traído de Rusia por un piloto de Swiss Airlines, quien le dio a un amigo en Zurich. Posteriormente vino a Torremolinos y trajo cierta cantidad de este cultivo a un amigo aquí. El cultivo es un organismo vivo que solo puede subsistir en la leche de vaca. Se multiplica muy deprisa (mediante división de las células), por lo que se debe dar a alguien, ya que es demasiado valioso para ser tirado. Impide que los alimentos se deterioren en los intestinos y, por lo tanto, es curativo y prolonga la vida. Va del estómago directamente a la sangre, mientras que otros alimentos tienen que ser digeridos. Puede reemplazar completamente la leche materna de los bebés e impide la náusea durante los embarazos. Es una valiosa medicina y un alimento excelente, que puede tomarse solo o con ensaladas, salsas, sopas, etc.

Parar preparar el Kefir se pone el cultivo en una jarra limpia preferentemente de cristal (nunca usar metal) y se llena con leche tibia de vaca. Dejarlo a la temperatura de la habitación durante 24 horas. Al cabo de este tiempo estará en condiciones de ser utilizado. No se debe dejar el cultivo en la leche más de 48 horas, pues estará muy ácido y no se podrá beber.

Por lo menos una vez por semana deberá lavarse cuidadosamente el cultivo en agua tibia y colocarlo en una jarra limpia, con nueva leche tibia. Otras veces basta colar la leche por un tamiz, vaciar de nuevo el cultivo en la jarra y añadir la leche tibia.

El Kefir puede ser refrigerado, pero el cultivo no debe colocarse nunca en el refrigerador. La jarra no debe tener más de dos tercios de leche. El acidophilus da lugar a una presión de gas que aumenta a medida que aumenta la temperatura, y la jarra debe tener por lo menos un tercio de aire a fin de conseguir tal cosa así como el rápido aumento del cultivo. El Kefir, si se toma todos los días, mantiene una buena flora intestinal y ayuda al cuerpo a fabricar la vitamina B».

En el mismo escrito se recogen los beneficios conseguidos con Kéfir en catarros, anemias, eczemas, trastornos de la vesícula, infecciones, hepatitis…

«Nervios, malestares del intestino, catarro, anemia, trastornos de la vesícula, dolores de riñones… Un litro al día.

Eczemas: Un cuarto de litro al día.

Hepatitis: Medio litro al día».

En todos estos casos y otros, la duración del tratamiento está recogida en el documento.

Desde 1979

El autor de estas líneas toma kéfir desde 1979… y estamos en 2022. Llevo tomándolo a diario desde hace cuarenta y tres años. ¿Es bueno para la salud? No creo que llegue como los caucásicos ni a los 110 ni a los 125 años, pero vaya usted a saber.

Cuando empecé a tomarlo la palabra Kefir no estaba ni en las enciclopedias ni en el diccionario de la RAE. Ya está y además con acento: Kéfir, y en plural, kéfires. En su día busqué información sobre el profesor Mokimowa y el doctor Kranzek, citados en la información sobre el kéfir. Me costó trabajo la búsqueda del primero porque hubo un error en el escrito que se me facilitó: no se llamaba Mokinowa sino Nokinowa. Era japonés y dedicó años al estudio de este cultivo y sobre sus beneficios en el tratamiento de enfermedades. Es posible que fuera el pionero en el estudio de este cultivo. Del profesor Kranzek, que creo que era alemán, no he encontrado ninguna referencia.

Los primeros consumidores

Desconozco cuántos malagueños empezaron a consumir kéfir. Yo, como he mencionado, conocí el cultivo gracias a la enfermera del doctor Leal, que fue la que me informó de sus beneficios, ya que tanto ella como el doctor Leal lo consumían. Varios años después, por pura casualidad, visionando en su casa una de las muchas películas amateur que realizó Federico Torres Cuesta, propietario del bar Los Faroles en la calle Strachan y después del Bazar del Cineísta en la esquina de Cortina del Muelle y Postigo de los Abades, descubrí que era consumidor habitual de kéfir, e incluso me descubrió algo que chocaba con las normas de conservación del cultivo. Cuando aumentaba, en lugar de tirarlo, lo congelaba. Lo probé para prevenir el deterioro del que yo venía usando varios años atrás, y comprobé que se podía hacer. Hoy, en el congelador de mi casa tengo kéfir congelado y de vez en cuando lo utilizo.

En mi familia hay varios miembros que lo toman con regularidad y están satisfechos… y muy sanos, quizá por naturaleza, quizá porque no ha llegado la hora del adiós… o quizá por el kéfir. Un día, leyendo un artículo sobre la salud del papa Juan Pablo II, en el que contaba su diario quehacer, audiencias, largos viajes por todo el mundo, etc., incluía algo que no esperaba: el Santo Padre consumía a diario kéfir. Juan Pablo II, pese al atentado que sufrió, sus largos y penosos desplazamientos, audiencias… murió a los 85 años de edad.

Con esta historia o relato sobre el primer kéfir que llegó a Málaga en la década de los 70 del siglo pasado no pretendo animar a mis lectores a tomar este producto, bien de forma artesanal (preparándolo en casa), o adquiriéndolo en los supermercados donde se vende ya preparado desde no hace mucho tiempo. Hace varios años, en una herboristería que estaba en la calle Panaderos, descubrí un cartel o anuncio. Rezaba así: «Hay Kefir».

Aunque parezca increíble, la muestra del cultivo que me entregaron hace 43 años es la misma que me permite elaborar todos los días mi ración de kéfir. Por un familiar que es consumidor asiduo del producto y que lo prepara en casa como el autor de estas líneas, y que por razones de trabajo u ocio viaja asiduamente, me contó que, desde hace tiempo en Noruega, Suecia, Dinamarca y otros países del norte de Europa, en las vitrinas de los productos lácteos refrigerados de los supermercados se oferta el Kéfir.