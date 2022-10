Balagueró, Vermut y Park Chan-wook brillarán en la sección oficial de Fancine

El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga ha presentado ya la decena de títulos que conformarán la Sección Oficial de esta 32 edición, que se celebrará del 9 al 17 de noviembre en el Albéniz y otros espacios de la capital bajo el emblema ecologista del ‘miedoambiente’. Y, por segundo año consecutivo, Fancine contará con tres películas españolas en concurso, manteniendo la alta cuota de participación nacional de la pasada edición. Asimismo, el apartado competitivo incluirá la presencia de destacadas figuras del panorama audiovisual internacional, así como una variada selección de títulos de género que ya se han introducido con éxito en el circuito de certámenes.

En esta terna española estará ‘Venus’, la segunda producción de ‘The Fear Collection’, el sello cinematográfico creado por Sony Pictures International Productions y Pokeepsie Films (Banijay Iberia), la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, en asociación con Prime Video, que repetirá en la cita fantástica malagueña con su proyecto más reciente.

En ella, Balagueró convierte a Ester Expósito en una auténtica ‘scream queen’ otorgándole el protagonismo absoluto de este relato inspirado en H. P. Lovecraft y lleno de horrores, violencia, ancianas astutas y sangre.

El realizador catalán concursará con este título al tiempo que el festival homenajeará en esta edición su obra cumbre, ‘REC’, cuando se cumple el decimoquinto aniversario del estreno de esta cinta rodada a modo de falso documental y metraje encontrado. Para celebrar esta efeméride, Fancine ha programado una sesión doble con la proyección de la primera entrega de la mítica saga y el pase de un documental de Diego López, que recoge las claves de su éxito.

El gore extremo de ‘Venus’ coincidirá en la cartelera con el terror sin sobresaltos de ‘Mantícora’, la cuarta película de Carlos Vermut, en la que la psicología de los personajes juega un papel crucial en la trama. El director madrileño presenta en este thriller desconcertante a un diseñador de videojuegos con un tremendo secreto para reflexionar sobre los monstruos cotidianos que habitan silenciosamente entre nosotros.

Completa la representación de la industria patria ‘Irati’, una fábula vasca hecha largometraje por Paul Urkijo que hunde sus raíces en la mitología antigua. Tras ganar el año pasado el concurso de cortometrajes en la categoría de imagen real con ‘Dar Dar’, otro relato audiovisual basado en una leyenda local, el realizador regresa a Fancine con esta mágica cinta de época ambientada en el siglo VIII. Paisajes de cuento, supersticiones, folclore, amor y aventuras se dan cita en este filme que se ha alzado con el premio del público en el Festival de Sitges.

Y otra de las grandes sorpresas que deja esta presentación de la sección competitiva es ‘Decision to Leave’, el nuevo proyecto del aclamado cineasta coreano Park Chan-wook, que revisita el noir clásico con la elegancia y el virtuosismo de su marca autoral. Un veterano detective investiga la muerte de un hombre en la cima de una montaña. En el centro de sus sospechas se posiciona la mujer del difunto, pero la atracción que siente por ella lo desestabilizará a todos los niveles.

Tres producciones europeas ocupan el resto de vacantes de la Sección Oficial. Por un lado, ‘Sick of Myself’, que se vale del humor negro para plantear una reflexión sobre la superficialidad, los egos desmedidos y la obsesión por la imagen tan típica de estos tiempos modernos. La película lleva la firma del realizador noruego Kristoffer Borgli.

En sintonía con la temática verde de este 32 cumpleaños, Fancine ha incluido en concurso ‘Vesper’, un proyecto de ciencia ficción con bandera belga, lituana y francesa codirigido por Kristina Buozyte y Bruno Samper. Ambientada en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, una niña intenta sobrevivir en este universo postapocalíptico.

La última de las confirmaciones es la sátira social ‘We Might As Well Be Dead’, ópera prima de la cineasta rusoalemana Natalia Sinelnikova. La película transcurre en un rascacielos construido al borde de un bosque y habitado únicamente por ciudadanos cuidadosamente seleccionados para así garantizar un sistema libre de problemas. Sin embargo, la desaparición de un perro romperá el equilibrio y todo este orden se desmoronará.

Todas ellas se unen a la pugna por el premio a la mejor película, dotado con 9.000 euros, así como el resto de distinciones del palmarés, junto a otros títulos anunciados en avances de programación anteriores: ‘Flux Gourmet’, la locura gastronómica del realizador Peter Strickland; ‘The Lair’, una propuesta bélica de pura acción con la que Neil Marshall regresa a la gran pantalla; y la divertidísima ‘Increíble pero cierto’, con la que el maestro del absurdo Quentin Dupieux reedita los clichés sobre casas encantadas para teorizar acerca de la vanidad imperante.

Pasaporte Fancine

Estas diez películas contarán con su correspondiente pegatina en el Pasaporte Fancine, el particular álbum de coleccionables del festival con el que, un año más, se premia la fidelidad y el apoyo de los espectadores. El creador de los ya tradicionales ‘gatetes’ ha sido en esta ocasión el prestigioso ilustrador Tomás Hijo.

La mecánica del pasaporte será la misma que en aniversarios pasados: Una vez el público haya rellenado un número determinado de películas en el cuadernillo, se podrá canjear el pasaporte por regalos promocionales del festival.