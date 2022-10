La asociación Esclerosis Múltiple España (EME) y su campaña El Fantasma de la EM vuelven con motivo de la celebración de Halloween el 31 de octubre, presentando el primer videojuego protagonizado por una persona en silla de ruedas.

Se trata de un minijuego gratuito que continúa la historia iniciada con el primero, que se presentó el año pasado en esta misma campaña. La protagonista de este videojuego vuelve a enfrentarse con los fantasmas en una ciudad de Halloween repleta de puzles y nuevos desafíos a los que que los jugadores se enfrentan desde la piel de una heroína con Esclerosis Múltiple y discapacidad. Desde su lanzamiento, ya han jugado más de 56.000 personas, y se ha jugado más de 137.000 veces.

Este jueves 27 de octubre en Twitch desde las 11h se celebrará un torneo solidario que reunirá a más de 20 streamers reconocidos de nuestro país, entre ellos, a la malagueña Marina Sánchez, Pandarina. El evento solidario estará presentado y albergado en el canal de Jen Herranz y en él participarán otros streamers muy conocidos como Míster Jägger, Álexelcapo o Wismichu. La finalidad es recaudar fondos para investigación a través de la compra de sus ‘skins’ en el videojuego.

A través de El Fantasma de la EM, Esclerosis Múltiple España quiere apelar que el público joven conozca la enfermedad y contribuya a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con ella. Y es que, aunque la silla de ruedas ya no represente la realidad de la mayoría del colectivo, sigue siendo especialmente frecuente en las personas afectadas por las formas progresivas de la Esclerosis Múltiple: las más graves y discapacitantes.

“La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurológica que se diagnostica a una edad muy temprana, entre los 20 y 40 años. Es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en población joven. No obstante, su sintomatología a veces invisible y su gran heterogeneidad (se la conoce como “la enfermedad de las mil caras”) dificultan la comprensión social. Si la investigación es la única arma para conseguir terminar con la enfermedad, la concienciación social es la que nos permite vencer el estigma”, subraya el presidente de EME, Alfonso Castresana.

Para ello, equipara la esclerosis múltiple con un fantasma. Y es que, al igual que los fantasmas, aparece sin avisar en la vida de las personas, y en muchas ocasiones se manifiesta a través de síntomas “invisibles” (fatiga, dolor, problemas de visión, de memoria…). No se conoce su causa, ni tiene cura.

“Cada vez existen más armas terapéuticas para combatir a este fantasma que, aunque no lo hacen desaparecer, permiten en la mayoría de los casos llevar una vida muy normalizada pese a la enfermedad. No obstante, aún existen personas que no responden a los tratamientos actuales y no podemos ofrecerles nada. Es nuestra máxima prioridad en investigación”, explica Ana Torredemer, vicepresidenta de EME.

En el mundo offline, numerosas asociaciones y fundaciones locales de pacientes se suman a la campaña realizando las más variopintas actividades en sus sedes, con el doble objetivo de contribuir con la investigación, y también a mejorar los servicios de atención y apoyo de las personas con esclerosis múltiple y sus familias.