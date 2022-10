El colegio British School of Málaga, ubicado en Cerrado de Calderón, fue el pasado viernes 21 de Octubre sede de la feria de universidades británicas organizada por el British Council en colaboración con la Embajada británica.

Málaga ha sido una de las tres ciudades elegidas por el British Council en esta convocatoria de 2022 para el circuito itinerante de este evento educativo, que recorrió durante la semana otros puntos en Madrid y Barcelona. A la inauguración del evento asistió el Sr Dominic Jackson, vicecónsul de Málaga, además de los representantes del British Council y de la Embajada británica.

Cuarenta universidades británicas

El evento reunió a 40 universidades británicas, que presentaron de primera mano su oferta académica a todos los interesados. Los asistentes pudieron conocer no sólo los programas, también pudieron consultar cómo es el proceso de admisión, interesarse por las oportunidades extracurriculares y la vida universitaria en general.

A la feria acudieron alumnos de colegios e institutos del área de influencia de Málaga, además de participantes particulares. Entre los asistentes hubo más de 10 centros de toda la Costa del Sol desde Sotogrande a Almuñécar e incluso Sevilla. Además los propios alumnos del British School of Málaga tuvieron acceso prioritario a primera hora y algunos de ellos incluso ejercieron como voluntarios. Este tipo de asignaciones y colaboración en eventos suele ser muy provechosa para sus solicitudes de ingreso en universidades internacionales.

La feria tuvo lugar en el recién reformado edificio del “Sixth Form” (Bachillerato) del colegio británico de Málaga. Este edificio, cuyo uso previo era deportivo, se transformó en un flamante aulario de clases avanzadas, donde los alumnos disfrutan de un espacio propio y adaptado a su rango de edad.

“Cultivando nuestro futuro juntos”

Stefan Rumistrezwicz, director del colegio British School of Málaga, declaró en su intervención: “Es un honor y un privilegio albergar la feria de universidades de este año en nuestro fantástico colegio, en nombre del British Council. Estamos encantados de dar la bienvenida tanto al British Council como a un buen número de universidades del Reino Unido, por no hablar del gran número de alumnos de otros colegios de la zona. El lema de nuestro colegio es Growing Our Future Together (Cultivando nuestro futuro juntos) y hoy sentimos que, con todos estos alumnos, universidades y dignatarios reunidos en el mismo sitio, que están contemplando su educación superior y el aprendizaje, comparten también este sentimiento”.

Tras varios cursos de restricciones Covid en los colegios, la feria de universidades británicas es el colofón de la vuelta completa a la normalidad y supone también el inicio de una campaña de promoción del Reino Unido como destino educativo y referencia mundial a la hora de elegir estudios superiores.

Para más información

Contacto

Web: https://www.britishschoolmalaga.com/

Teléfono: +34 952 290 149

Correo electrónico: reception@britishschoolmalaga.com

Redes sociales: Facebook e Instagram

Ubicación

Dirección: Calle Centaurea nº8, Cerrado de Calderón - 29018, Málaga