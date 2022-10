“Para mí componer es una forma de acercarme al otro, de entenderme a mí misma y a la vez entender a otras personas”

Mai Meneses es la cantante y compositora del proyecto musical Nena Daconte. Tras un paso fugaz por el programa televisivo Operación Triunfo, autoedita su primer disco “He perdido los zapatos” en el año 2005 formando un dúo con Kim Fanlo. Este grupo de pop-rock relanza los singles “Idiota” y “En qué estrella estará”, por lo que reciben varios premios como grupo revelación. La artista viene a Málaga para actuar el viernes 28 de octubre en el Benalfest (festival de música de Benalmádena).

PREGUNTA: Después de Operación triunfo, ¿en qué estrategias pensaste para relanzar tu carrera?

REPUESTA: Yo tenía un montón de canciones, tenía grabada una maqueta y entonces pensé en autoeditar el primer disco. Para eso me cambié de nombre, formé un dúo y a partir de ahí se lo enseñamos a las discográficas y fichamos con Universal, que se quedó con ese primer álbum.

P: ¿De dónde te surge la inspiración para escribir este libro?

R: Yo lo que quería era poner un poco de orden en mi vida, a nivel de ideas. ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿por qué he llegado hasta aquí? Lo escribí un poco a modo de terapia, sacar hacia afuera un poco todo lo que me iba pasando por la cabeza. Luego leí el libro de Ángel Martín, el de "Por si las voces vuelven", y me sentí super reflejada en lo que él contaba en ese libro. Entonces pensé que podía ser bueno sacar mi libro para que sea como un referente más para la gente que sufre algún tipo de problema de salud mental sobre todo.

P: ¿Cómo has coordinado la escritura con tu actividad musical?

R: Fue justo después del confinamiento y yo estaba en una época súper creativa. Compuse casi todo el disco que voy a sacar ahora en marzo y el libro casi a la vez. Fueron unos meses de creatividad absoluta.

P: ¿Si no te hubieras dedicado a la música, cuál sería tu profesión?

R: Creo que me hubiera gustado ser interiorista o paisajista, que es un poco lo que intenté hacer cuando dejé un poco de lado la música.

P: Si pudieras colaborar con un artista, ¿a quién elegirías?

R: La verdad que lo he pensado bastante. Siempre me llamó mucho la atención Alice Wonder, me parece una chica que tiene muchísimo talento. Zahara también tiene muchísimo talento. En el panorama ahora mismo hay gente muy guay, como las Ginebras, que también son muy divertidas.

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la música pero no se atreve a dar el salto?

R: Por ejemplo, lo que yo no hice bien es que no tenía claro cuál era el sueño que yo quería conseguir, entonces cuando lo conseguí era como si no lo hubiera conseguido. No tenía claro cuales eran mis metas. Creo que hay que escribirse los objetivos y las metas para que luego puedas ir tachando.

P: ¿Cuál era tu canción favorita de pequeña?

R: "El Mago de Oz" de Somewhere over the rainbow.

P: ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a la música?

R: A nivel profesional desde los 16 o 17 años, edad a la que empecé a estudiar para prepararme el examen de la Escuela Superior de Canto. Luego me suspendieron y tuve que hacer derecho y dedicarme a algo más “serio”.

P: ¿De dónde proviene tu inspiración para hacer canciones?

R: Me suelo inspirar siempre de los lugares melancólicos, de la tristeza sobre todo. Mis canciones casi todas hablan de amor, de desamor, de amores no correspondidos, del paso del tiempo, de cómo vamos perdiendo la ilusión con el paso del tiempo, la soledad.

P: ¿Qué tipo de música escucha una cantante como tú?

R: Me encanta escuchar música super tranquilita. Me gusta la música en general y escucho de todo, pero especialmente Sufjan Stevens, Jules Rose, pero vamos que igualmente escucho el último disco de Rosalía y me encanta.

P: ¿Tienes una canción favorita que escuches cuando logras algo que llevabas tiempo persiguiendo?

R: No, no tengo. Sin embargo tengo una playlist que pongo cuando quiero escuchar música y ahí están todos los artistas que me gustan como John Frusciante, pero no tengo una canción especial que siempre escuche.

P: ¿Cuál es la canción que recuerdas con más cariño de toda tu carrera musical?

R: ¡Qué difícil! Le tengo mucho cariño a ‘Idiota’, que es la primera canción que escribí en castellano. Es la primera canción con la que me gusta empezar el concierto porque me transmite mucha paz y me transporta a un lugar de mucho equilibrio mental.

P: ¿Alguna vez te ha ayudado la música a superar una situación difícil?

R: Sí. Yo la música la utilizo para conectarme con los demás. Para mí componer es una forma de acercarme al otro, de entenderme a mí misma y a la vez entender a otras personas.

P: ¿Cuál crees que es tu mejor virtud como artista?

R: Mi mejor virtud es que hago melodías bonitas.

P: ¿Y la peor?

R: Soy muy insegura, y eso a veces me ha hecho dar en el escenario sensación de inseguridad.

P: Puedes describir ese momento previo a que suenen los primeros acordes en tu concierto. ¿Qué se le pasa por la cabeza y por el corazón a un artista?

R: Yo empiezo con "Idiota" y entonces me intento situar en el lugar en el que voy a abrir mi corazón. Intento animarme a mí misma y decirme que lo que yo hago es bonito, está bien, es suficiente, y desde esa tranquilidad salgo.

P: ¿Qué podemos esperar de Nena Daconte de cara al futuro?

R: Ya estoy preparando un disco nuevo que saldrá en marzo, del que ya han salido tres singles de adelanto. Poco a poco iremos sacando más singles y grabando más canciones, que es lo que yo hago.