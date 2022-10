Septiembre dio otra tregua a la inflación en Málaga, pero los alimentos siguen con subidas récord. Y es que la cesta de la compra ha aumentado en Málaga un 16,2%, según los últimos datos.

Ni la cesta de Yolanda Díaz ni prescindir de ciertos alimentos a la hora de comprar está siendo suficiente para que las familias malagueñas ahorren a final de mes.

Una subida generalizada de precios que está afectando de lleno a los alimentos más básicos, como son el pan. En Málaga, el precio de la harina y la levadura se ha duplicado, concretamente en un 103% en el último año. Según reconocen los panaderos esta subida se debe al alto coste de producción.

La factura de la luz es el primer reto al que se enfrentan trabajadores como Enrique, panadero y presidente de la Asociación de Panaderos de Málaga: "Los panaderos lo estamos pasando muy mal. Esto sube todos los días, se nos ha disparado los costes en más del 100% en un año", asegura.

Él ha pasado de pagar 3.000 euros al mes de luz a 11.000 euros: "Esto me lo dicen antes y no me lo creo. Como yo, estamos todos los pequeños empresarios", denuncia. El precio por kilo es de "3 euros el kilo, cuando antes costaba 1,60 o 1.70 euros", afirma Enrique.

El precio de este fermento se ha disparado en un 93%, un coste que no todos pueden asumir: "Ha subido muchísimo, me comentó uno de los proveedores que había problemas con la producción de levadura por los costes; así que decidí comprar más".

En esta misma línea Paula, que trabaja en una panificadora del Centro de Málaga: "No puedo vender levadura a los clientes porque es muy difícil conseguirla, no porque no haya sino porque está muy cara".

Según Andrés González, secretario general del Sindicato de Industria y Sergio Cuberos presidente de Supermercados Maskom "no hay actualmente problemas de abastecimiento", pero en algunos supermercados de la ciudad no hay stock.

Enrique distribuye no solo a panaderías, sino que también a hamburgueserías, restaurantes y catering. El precio por dicha distribución también se ha disparado en casi el triple: "Antes un camión te salía por 3.000 euros y ahora me cuesta 8.000 euros", cuenta.

Soluciones o huelga

Los panaderos están al límite y confiesan estar "ahogados y muy preocupados" por el futuro del sector. Por ello, piden soluciones inmediatas ya que "muchas panaderías de la provincia se plantean cerrar".

Para ello en forma de protesta se van a apagar los hornos de los establecimientos este 28 de octubre durante 15 minutos. Además, desde Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) se van a reunir con el Ministerio de Industria y Consumo con el objetivo de llevar a cabo medidas y paliar esta situación.

De no ser así, desde el sector se amenaza convocar una huelga: "Lo más normal es una huelga si no esto no tiene solución. Muchos no pueden hacer frente a los pagos, esto es un desastre", critica el presidente de la Asociación de Panaderos de Málaga.

Se esperan más subidas

Estas no son las únicas subidas que se esperan. Desde CCOO aseguran que "la harina ha subido del entorno de 28 a 30 céntimos a los 58 a 61 céntimos actuales, y alerta que "en los próximos meses pasará a 63 céntimos".

En cuanto a las levaduras, "también han subido las cajas de 14 euros a 22 euros, por diez kilos de levadura". Además, desde el sindicato aseguran que el sector panadero anuncia que "puede haber problemas con las levaduras deshidratadas, en los próximos meses".