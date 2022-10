Su estrategia, bautizada como «Rock & ROI», es conocida por su apuesta por la innovación y medición continua, pero también es el leitmotiv de todos los proyectos que vertebran su empresa. Alicantino de nacimiento y con base en Madrid, Diego Jiménez lidera ROI UP Group, agencia de MartTech internacional con más de once años de vida, presencia en cinco países y 170 personas trabajando al mismo son.

Si algo caracteriza a ROI UP Group, entre otros aspectos, es su apuesta por la digitalización. No obstante, no todas las agencias tienen tan interiorizada la tendencia a digitalizarse. ¿Cómo se acompaña a las empresas en ese proceso?

Hay que partir de que no creemos en una «receta mágica». Es necesario entender a la propia empresa, su modelo de negocio, su competencia y su punto de madurez digital; a partir de ahí, definimos una solución de negocio digital, adaptada a sus necesidades que, como mínimo, mejore su huella digital.

Hay una leyenda urbana en el marketing que apunta a que las grandes marcas delegan, únicamente, en agencias eminentemente creativas o que están atadas a grandes logos. ¿Cuál es su secreto para que gigantes como Thermomix, Acciona, Bayer, Gullón o Hipoges confíen en ella desde hace años?

Nosotros creemos en las carreras de fondo y tenemos relaciones con nuestros clientes a largo plazo, dado que nuestra forma de trabajar se basa en el compromiso con los resultados (medibles). Además, consideramos importante estar en cualquier momento de crisis del cliente, adaptando nuestras estrategias al entorno y contando con un gran equipo profesional multidisciplinar, que sabe que nuestro foco es ser muy rentables para nuestros clientes.

Innovación, disrupción, apuesta clara por MartTech, Inteligencia Artificial... Hace justo un año jugábamos a predecir el futuro contigo y señalabas estas mismas tendencias como predominantes a corto plazo. ¿Crees que se han ido cumpliendo o que estamos en el camino de cumplirlas?

Todo lo anterior sigue en continua evolución, en un mundo de la gestión de la «data» se ha convertido en fundamental para lograr la inversión en medios y adaptarnos a las demandas del cliente, pero está claro que la irrupción de determinadas tecnologías exponenciales está introduciendo cambios como los NFTs, Metaverso, web 3.0, etc. Y esto abre un nuevo mundo de oportunidades.

ROI UP Group siempre ha hecho guiño a la marca España. Sin embargo, en los últimos años ha extendido sus tentáculos en América Latina y en Portugal. ¿El halo cosmopolita de la empresa surgió de manera espontánea o fue un objetivo fundacional?

Desde nuestros inicios empezamos con este modelo de agencia, donde ayudamos y acompañamos a empresas tanto nacionales como internacionales desarrollando su negocio digital a nivel local y global. Por ello, contamos con un equipo de más de 25 nacionalidades y con muchos proyectos de cobertura EMEA, América Latina o global. De hecho, más de la mitad de los clientes trabajamos para al menos dos países.

A juzgar por las últimas comunicaciones del grupo, la empresa no ha parado en estos últimos meses. ¿Renovarse o morir es una frase que Diego Jiménez acoge con especial entusiasmo?

Nunca ha sido tan válida como en estos momentos... El entorno de los últimos años, unido a una evolución del marketing, la tecnología y la innovación, nos lleva a la estrategia de «Rock & ROI». Es decir, trabajar todos los días como si fuera el primer día, donde el equipo pone el máximo esfuerzo e ilusión por hacer las cosas bien.

Tras un año de parón y otro de tímida vuelta a la normalidad, parece que 2022 ha sido el año en el que las empresas han vuelto a su día a día habitual. ¿Crees que en las agencias de MarTech la convivencia entre el teletrabajo y la presencialidad se ha conquistado de una manera más natural por su origen digital?

Claramente. No solo nos hemos adaptado mejor, es que seguimos trabajando sin dar marcha atrás haciendo un nuevo modelo de trabajo más flexible, conciliador con la vida familiar y más comprometido por parte del equipo. Hay un cambio de paradigma y las empresas tenemos que adaptarnos para convertir esta nueva forma de trabajar en una ventaja competitiva. Nosotros apostamos por la flexibilidad y por contar con unos equipos líquidos que trabajan en diferentes proyectos y países, con independencia de donde vivan.

¿Qué consejo darías a un emprendedor que acaba de fundar su propia agencia?

Cada uno tiene su forma de trabajar y eso es lo primero que recomiendo a todo emprendedor: debes marcarte una filosofía de compañía, pero respetar cómo llegar al resultado deseado, posiblemente por un camino distinto al que hubieras utilizado.

Como sabes, en este espacio también nos gusta dibujar un futuro cercano. Desde tu experiencia en marketing y en el negocio digital, ¿cuál crees que serán las tendencias que marcarán este 2023 para el que apenas quedan dos meses?

En los dos próximos meses no espero cambios de tendencia de marketing, sino afectación en las inversiones de marketing por parte de las empresas, las más maduras y solventes saben que es el momento de posicionarse, frente a los competidores más débiles que van a bajar las inversiones y perder cuota de mercado.