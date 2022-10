¿Qué supone para usted recibir el Premio de Innovación que le otorga La Opinión? En este 2022 no para de recibir premios y reconocimientos.

Satisfacción y agradecimiento. Llevo muchos años de relación con vuestro medio, he escrito artículos y colaboraciones desde prácticamente la apertura de vuestro periódico, en 1999. Siempre me he considerado muy cerca de vosotros y me llena de orgullo que La Opinión me haya reconocido. Estoy muy agradecido.

¿Cómo fueron sus inicios intentando atraer empresas al antiguo PTA?

Los comienzos siempre son difíciles. Teníamos una gran ambición y era una época donde no todos entendieron, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, lo que queríamos hacer. Nos recorrimos el mundo intentando atraer a las empresas. Yo sabía que el camino iba a ser muy largo, no uno ni dos años. Para saber del éxito o no de nuestro trabajo tendríamos que dejar pasar entre 10 y 15 años. Además, las olas de innovación fueron cambiando, primero fue la electrónica, luego el desarrollo del software, luego internet pero llegó la crisis de 2008 que dio paso a las tecnologías digitales. Teníamos mucha ambición y éramos conscientes de las dificultades y cada multinacional que venía era como un triunfo. Y creo, con el paso de los años, que no nos equivocamos mucho.

Ahora me dicen que no hay día en el que no reciban peticiones de empresas de muchos lugares del mundo para instalarse en Málaga TechPark.

Sí. Todo ha cambiado sustancialmente. Ahora nos vienen tres o cuatro multinacionales al año. En la actualidad, el modelo del Parque es distinto y las empresas van a seguir viniendo en los próximos años. Lo que queremos es introducir a las empresas en el ecosistema de innovación que se ha generado, bien a través del club de empresarios del Parque o bien a través del Instituto Ricardo Valle de Innovación (creado recientemente) para que cooperen. Queremos conseguir un ecosistema de innovación, que ya lo tenemos, pero de forma vertebrada, que es lo que nos va a diferenciar de los grandes polos de innovación de Madrid o Barcelona. La vertebración incluye a otras instituciones como es el caso de la UMA. Esta es otra idea del Parque, el de las empresas colaborativas. Cuando esto se consiga, el empleo en Málaga aumentará de forma exponencial.

¿Cómo entiende Felipe Romera la innovación?

La innovación es la capacidad empresarial de conseguir nuevos productos o servicios utilizando conocimientos. En España se ha pensado que apoyando la ciencia se desarrollaría la innovación en un proceso llamado transferencia del conocimiento, y esto ha funcionado muy mal. Por eso, lo que intentamos en Málaga es que la innovación la hagan las empresas. Estas deben ser el elemento tractor de la innovación, que debe ser un proceso eminentemente empresarial. El futuro del Parque está muy ligado a la capacidad innovadora de las empresas y de su capacidad de cooperación empresarial con otros elementos del ecosistema del recinto. Los expertos suelen decir que la ciencia es global pero la innovación es local.

La intervención de la Universidad propició un cambio de escenario cuando se vinculó con el tejido productivo malagueño. La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación es un organismo que usted ha dicho que va a cambiar el sistema innovador de Málaga y de España...

Las dos son las palancas que se han activado y son los verdaderos agentes de lo que queremos lograr en Málaga TechPark y nos encanta que también estén premiados y compartir con ellos el galardón de vuestro periódico. La Universidad realiza el esfuerzo público para sacar profesionales de las nuevas tecnologías digitales y también trabaja en las nuevas herramientas de la innovación (Rayo Verde, Digital Eye), y la colaboración y el entusiasmo en participar en este nuevo modelo de innovación. El Instituto Ricardo Valle y Ezequiel Navarro son la parte de la colaboración privada en este mismo propósito.

Usted habla últimamente de que hay que lograr ‘visiones de país’ poner la ciencia, la tecnología, y la innovación al servicio de un objetivo común.

Creo que es clave. Hay que preguntarse cómo se desarrollan estos proyectos comunes en cooperación, y qué hay que hacer para que se desarrollen con más intensidad y sean la base para amplificar de la innovación en un país. La respuesta es crear misiones o proyectos con un propósito de país, así todas las empresas innovadoras pueden trabajar en él y transformar territorios. Lo malo es que España no tiene proyectos de este tipo. El ejemplo más claro de esto es cuando los americanos decidieron mandar al hombre a la luna. Eso fue un propósito de país. Todas las empresas y las universidades trabajaron con ese objetivo y propósito. Ese propósito generó mucha tecnología que sirvió para llevar al hombre a la Luna pero también para otras muchas cosas que permitieron desarrollar los procesos de innovación. Luego está el tema del dinero, que no solo tiene que venir de las empresas. Soy de los que piensan que la Administración debe ser el tractor económico.

¿Qué piensa cuando se dice que el PTA ha sido uno de los elementos que más han contribuido a la transformación que ha sufrido Málaga en estos 30 años?

Málaga ha sufrido muchas transformaciones (turística, social, cultural, etc.) que son todas complementarias y que dan la perspectiva completa de una ciudad moderna del Siglo XXI. En tecnología e innovación el PTA es y ha sido un elemento de referencia.

¿Qué perspectivas tiene para Málaga TechPark a corto y medio plazo?

Intentar desarrollar un modelo de vertebración del sistema y ofrecer los espacios que necesitan las empresas para seguir creciendo en esta dirección. Nuestro crecimiento es inmobiliario y queremos empresas que cooperen con otras para transformar el ecosistema de innovación y que sea mucho más valioso.