¿Qué supone para usted recibir el Premio que le otorga La Opinión de Málaga? ¿Profeta en su tierra?, pregón de la feria este año, ahora el Premio de nuestro periódico...

Es todo un honor. Me siento muy agradecida de que la tierra donde he nacido y crecido me esté regalando tantos momentos bonitos. Más que profeta, prefiero ser malaguita enamorá de su tierra y que ve que el cariño y el cante es de ida y vuelta.

¿Tiene la sensación de que a pesar ya de llevar más de una década de carrera profesional, el gran público le está reconociendo su trabajo a raíz de su magnífico paso por Tu cara me suena?

Todo suma, no creo que un paso sea más o menos importante que otro, es lógico que cuando entras en algo tan mediático llegas a más casas y te conoce más gente, pero el trabajo y lo que termina viendo el público es el fruto de todo el camino.

¿Cómo se definiría como artista? ¿Qué referencias musicales le han marcado?

Cantautora en el fondo y flamenca en los andares ¿podría ser? (risas). Me he empapado de muchos estilos en diferentes momentos de mi vida. Es evidente que el flamenco es y ha sido parte de aquello que me ha marcado, junto con la canción de autor y el latin. Todo este mejunje es el que hace que Spotify no sepa dónde ponerme.

El público quizá desconozca que también compone canciones para otros artistas, ¿para quién ha compuesto letras? Además, sus canciones están muy cargadas de crítica y denuncia social.

Y es una faceta que me encanta. Por ejemplo componer junto a Alba Reig para Pastora Soler ha sido de los mayores honores que he podido tener como compositora.

Folcrónica es su segundo disco de estudio que está presentando en la gira que está realizando ahora. Hábleme del disco. Colaboran un montón de artistas y amigas.

Me siento muy afortunada de la cantidad de mujeres de arte que me han dado la mano en este disco. El título es un juego de palabras que expresa realmente lo que se puede sentir escuchándolo, es cómo te contaría una folclórica de toda la vida lo que pasa hoy en día.

Es polifacética, ¿en qué otras disciplinas artísticas se siente cómoda? ¿la interpretación, quizá? En Tu cara me suena no dejó de recibir todo tipo de alabanzas. ¿Se plantea hacer algo de teatro, cine, televisión?

Trabajé una temporada en un musical y fue una gozada. Me encanta interpretar y sería todo un placer probar en esta disciplina, con todo el respeto a las actrices y actores.

¿Cómo lleva eso que cada vez más gente dice que es como ‘la nueva Lola Flores’?

Me lo tomo con mucho respeto y cariño, es algo que no ha salido de mí. Diría mucho de mi humildad si yo dijese eso de mí misma. Aún así me lo tomo con mucho cariño, pero Lola solo hay una.

El futuro más inmediato de María Peláe, ¿por dónde pasa?

En nada sacamos la reedición de la Folcrónica con temas nuevos (Tan de vino). Y seguimos con la gira. Así que estamos sin parar.

¿Qué cosa, en el terreno profesional, que no haya hecho todavía, le gustaría hacer?

Girar por Latinoamérica o probar en cine o teatro.

¿Por qué sale tanto buen artista en Málaga? Desde Antonio Banderas pasando por Vanesa Martín, los pablos (López y Alborán) y muchos más...

Málaga es cuna de cultura, y creo que el buen cuidado que se le da, saca a relucir a tantos artistas de gloria bendita. Será eso, o los boquerones.