Necroturismo, así se le conoce al turismo de cementerios o turismo funerario. Una actividad turística que se trata de visitar cementerios, camposantos, panteones, necrópolis, catacumbas, criptas en catedrales.

Según el Concurso de Cementerios de España, el cementerio más bonito de España está en Redondela (Valencia). Pero, el patrimonio funerario de Málaga no se queda atrás, ya que está entre los más importantes del país por su enorme diversidad.

Una ruta por los camposantos más curiosos e históricos de la provincia, que permiten conocer la Málaga del siglo XIX y las tumbas de los personajes más célebres de Málaga, que jugaron un papel esencial en el desarrollo de esta.

Cementerio de San Antonio (Archidona)

Este cementerio es el tercero más bonito de España. Un título que ganó en la VII edición del Concurso de Cementerios de España. El camposanto se encuentra en el municipio de Archidona, junto a las Ermitas de Nuestra Sra. de los Dolores y de San Antonio.

Este cementerio es testigo del patrimonio inmaterial de la localidad, ya que según consta en el Archivo Municipal, "el cementerio de Archidona se considera en estado de servicio desde el 19 de febrero de 1814".

Por sus 8.500 metros cuadrados hay panteones dignos de destacar, como los de la familia García Checa y la familia S.-Lafuente o el presbítero José Navarro y Alba. Además de sus jardines, hay una ermita que data del siglo XVI.

Cementerio de Casabermeja

El Cementerio de San Sebastián surge a finales del siglo XVIII como cementerio de pobres, siendo actualmente uno de los más peculiares de Andalucía.

Se construyó en el siglo XVIII y desde el año 2006 está declarado como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. Su belleza reside en la forma arquitectónica que presentan los nichos, divididos en tres partes: Abajo (puerta para depositar al difunto), Medio (lápida) y Arriba (frontal con adornos arquitectónicos).

Debido a su particular arquitectura, se decía que los muertos estaban enterrados de pie. En total reposan 1.406 personas en este lugar.

Otra de las curiosidades de este cementerio es la tumba de los republicanos fusilados, donde reposan 23 cuerpos encontrados en la fosa común de Villanueva de Cauche.

El cementerio masón o redondo de Sayalonga

Ubicado en el municipio de Sayalonga, es el único cementerio con base octogonal de toda España; de ahí que se le conozca como cementerio redondo. Se construyó en 1840 y las investigaciones apuntan a que fue Pedro Gordillo, maestro albañil encargado de las obras de la catedral de Málaga.

La historia cuenta que su arquitectura se debe a una simbología masónica. Esta simbología masónica se puede visualizar en las columnas, los triángulos, las escaleras de tres peldaños, las pirámides truncadas y el Sol.

Cementerio Inglés

En esta lista no podía faltar el Cementerio Inglés de Málaga. Este es el cementerio protestante más antiguo de España, ya que data de 1831.

El cementerio de San Jorge fue construido para los comerciantes británicos que llegaban a Málaga. Su gran valor artístico, histórico, literario y botánico hizo que fuera nombrado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 2012.

Es uno de los imprescindibles en esta ruta, ya que sus tumbas son un viaje a la Málaga cosmopolita de los siglos XIX y XX.

En este cementerio podemos encontrar desde el monumento funerario en honor a los marinos de la fragata Gneisenau, embarcación que naufragó en las costas malagueñas alrededor del año 1900 hasta los restos del poeta Jorge Guillén o los del escritor Gerald Brenan.

Cementerio San Miguel

Otro imprescindible es el Cementerio de San Miguel. De estilo neoclásico, es uno de los cementerios monumentales más importantes de España y el primer camposanto no católico del país. Ha sido el principal lugar de enterramiento desde el siglo XIX y en él descansan los restos de los personajes más ilustres de la burguesía malagueña, que jugaron un papel esencial en el desarrollo de Málaga.

Entre los más destacados están el panteón de la familia Heredia; el de la familia Larios; Panteón de Félix Sáenz y el panteón de Salvador Barroso.

También están enterrados personajes como Salvador Rueda, José Denis Belgrano, José Moreno Carbonero o Guerrero Strachan, entre otros.

En la actualidad sigue utilizándose por los malagueños para el depósito de cenizas.

Cementerio judío

En Casabermeja también está uno de los cementerios judíos más importante de Andalucía.

De hecho, en Málaga había dos cementerios judíos; este y uno pequeño y clausurado en lo que fue el desaparecido cementerio de San Rafael y otro en Casabermeja. El de Casabermeja es el único existente en Andalucía y fue declarado Monumento Nacional en 1980 así como Bien de Interés Cultural en 2006.

Aquí el mármol blanco de las tumbas resalta donde no hay ni flores ni ningún otro objeto. Ya que según rige el rito judío, no deben depositarse flores ni cualquier objeto banal que hable de la vida del difunto. Pero si encontramos piedras sobre las tumbas. Esto quiere decir que "una piedra no morirá", y puede simbolizar la permanencia de la memoria y el legado.