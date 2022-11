La compañía sueca Intrum, especializada en servicios de gestión de crédito y activos, abrió hace un año en Málaga un Centro de Excelencia en Tecnología donde espera alcanzar a finales de 2023 la cifra de 200 profesionales en las áreas de desarrollo IT, Data Science y Ciberseguridad. Intrum, con presencia en 25 países de Europa y Latinoamérica, tiene 10.000 trabajadores que prestan sus servicios a cerca de 80.000 empresas. Su responsable de Data Community en Málaga, David Bustamante, que participó hace unos días en el foro Tech & Meet del IMFE junto a empresas como Google, Freepik y Vodafone, repasa su visión en torno a los retos que afronta la capital, convertida en un hub tecnológico de primer nivel y con una altísima demanda de trabajadores para la que, sin embargo, en muchos casos no hay personal disponible suficiente.

¿Cómo ha evolucionado en este primer año la actividad del centro, que presta servicios globales a toda la organización?

Llevamos 100 empleos en Málaga, están distribuidos de forma estratégica en diferentes localizaciones geográficas, pero todos están trabajando para el Centro de Excelencia de Data Analytics. El crecimiento que están teniendo estas instalaciones provoca que, a veces, haya escasez ciertos perfiles y por eso tenemos que servirnos de oficinas de la compañía en otras regiones de España y colaborar, cooperar con ellas. No se trata de que Málaga crezca a costa de Madrid o Barcelona o viceversa. En Intrum hemos creado un hub regional, donde por ejemplo hay una gran relación entre las oficinas de Málaga y Madrid, con los trabajadores muy conectados con el AVE, y eso nos ha ayudado a crecer. Queremos hacerlo de forma sostenible, contratando talento y cuidándolo.

¿Las previsiones de creación de empleo para 2023 sigue siendo las mismas?

Sí, la idea es que en los próximos doce meses incorporemos otros 100 trabajadores para llegar a esos 200 que teníamos previsto. Para ello, estamos sumando proyectos activos de IT o Cloud. Intrum está cambiando su modelo multinacional y el planteamiento es que este Centro de Excelencia de Málaga realice proyectos para 24 países. Nosotros esperamos seguir creciendo en empleo a lo largo de los próximos años aunque prefiero no aventurar ahora mismo ninguna cifra.

«Intrum acabará 2023 con 200 trabajadores en su centro de Málaga, y la idea es seguir creciendo en los años siguientes»

¿A qué se dedica exactamente el centro de Intrum en Málaga y qué perfiles necesita?

Lo explico. Una empresa tiene un montón de datos que llegan de todos lados, pero están sin estructurar y por ello no los puede leer ni tampoco servirse de ellos para tomar decisiones. Por eso necesita a especialistas que sepan hacer esa función. Una vez realizada esta tarea, otro equipo debe estudiar esos datos para detectar las oportunidades de negocio que pueden generar para la empresa. Y luego hay que crear los algoritmos, las predicciones y automatizaciones, además de comprobar la forma de monetizar estos datos. Todo este proceso los hacen perfiles de lo que se conocen como los «científicos de datos», que vienen de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y que ahora mismo ya resultan escasos. Nos cuesta bastante encontrarlos. Y una vez que los encuentras y los incorporas, el reto es cuidarlos y ofrecerles una serie de condiciones alrededor para lograr un compromiso y retener ese talento, porque el coste de reemplazo está por las nubes en estos perfiles.

Entiendo que son muchas las empresas interesadas en incorporar a estos trabajadores en Málaga y que hay más demanda de lo que el propio sistema educativo y formativo es capaz de generar. ¿Cómo se puede resolver a corto plazo ese problema?

Cooperando con otras regiones y generando talento. A veces los tiempos de las empresas no son los mismos que los que una ciudad necesita para producir una masa crítica suficiente de empleados cualificados. Por eso, dentro de las empresas hay que tener una perspectiva de cooperación entre centros. Y luego, generar relaciones con la Universidad, con la FP o con las escuelas de desarrollo públicas y privadas para que haya alumnos de carreras STEM y para que tengan a Málaga como una opción de futuro. Porque las empresas tecnológicas tenemos unas condiciones de trabajo fantásticas. Eso es así.

Atendiendo a la propia experiencia de Intrum y a la de otras empresas que viene señalando el mismo problema, ¿puede esta situación, si no se resuelve, penalizar a Málaga de cara al futuro?

Yo creo que tenemos que saber gestionar nuestro propio éxito, por decirlo de forma clara. Poner tanto la lupa del sector tecnológico sobre Málaga, con la atracción de tantas empresas de este sector, también va a poner de manifiesto algunas de las carencias que todavía pueda tener este ciudad relativas a su ritmo de generación de talento y mano de obra. Si al final el tejido de estudiantes y de trabajadores que puede generar Málaga no da para satisfacer esta altísima demanda de profesionales y tampoco somos capaces de relocalizar a empleados para que ocupen todos esos puestos, pues vamos a tener empresas que no van a poder cumplir su estrategia y tendrán que decidir si Málaga es la ciudad idónea o no. Otro tema es que los trabajadores tecnológicos que están llegando generan nuevas demandas y retos adicionales para la ciudad. Todos tenemos que ser muy responsables y tener mucho ojo. El trabajo institucional realizado en este tiempo (por parte del Ayuntamiento, por ejemplo) ha sido brutal y se ha cumplido el objetivo de poner a Málaga en el mapa tecnológico. Se nos ve como un hub potente, pero ahora queda mantener todo esto, conectando con el perfil de la ciudad y con la Universidad.

« El teletrabajo Ha traído aire fresco a nuestra cultura laboral, donde a veces confundíamos presencialidad con productividad»

¿El teletrabajo es pieza básica en un sector como el suyo?

Ayuda a la cooperación, a la conciliación... lo único que hay que tener claro es cómo medirlo y qué herramientas usar. Ha traído aire fresco a nuestra cultura laboral, donde a veces confundíamos presencialidad con productividad, y debe ser acompañado de buenas prácticas que faciliten la conciliación, como no poner reuniones de trabajo antes de las diez de la mañana o después de las cinco de la tarde. Pero obviamente, se necesita un contacto humano. En Intrum tenemos un departamento entero dedicado a eso, Data Community, del que soy director. Podemos medir cuántas veces venir a la oficina, intercambiar ideas, etc. Todo eso entra también en esa cultura que antes mencionaba de cuidar al trabajador y retener así el talento.

Además del conocimiento técnico, ¿es importante la habilidad emocional?

Sí, tenemos un coach y terapeuta en plantilla para ayudar a nuestros trabajadores a ser mejores líderes, con eso lo digo todo. Siempre vamos a requerir unos conocimientos mínimos técnicos, está claro, pero a partir de ahí necesitamos a personas con inteligencia emocional, con ganar de aprender, con deseos de compartir... Ser emocionalmente inteligente y manejar estas smart skills (o power skills) va a marcar tu carrera no sólo en el momento de la contratación sino en todo tu recorrido profesional. Una empresa quiere predictibilidad, una persona que aporte calma y soluciones al equipo, y al final eso sólo es posible si es capaz de autorregularse y autogestionarse. En el mundo de las tecnologías, lo que hoy es blanco mañana es negro, y lo que hiciste ayer hoy ya no vale. Hay que estar en constante evolución, y para eso hay que ser maduro emocionalmente.

¿Y el inglés? ¿Es requisito ineludible en este sector?

Sí. En el centro de Málaga interactuamos con personas de más de 30 nacionalidades. No es viable no contar con una base de inglés. A veces te enfrentas al dilema de ver a alguien muy bueno técnicamente que no ha tenido la suerte de poder desarrollar esta competencia idiomática. En Intrum ofrecemos para ellos clases gratuitas de mejora de inglés, pero con compromiso de asistencia por parte del trabajador.